Aset Tertoken Melonjak 232% saat Institusi Beralih ke On-chain

Tokenisasi aset dunia nyata (RWA) di blockchain publik meledak pada tahun 2025, dengan total nilai on-chain melonjak sekitar 232% secara tahunan. Hal ini didorong oleh gelombang adopsi institusional yang mengaburkan batas antara keuangan tradisional (TradFi) dan infrastruktur terdesentralisasi.

Pada tahun 2025, beberapa entitas bertransisi dari pilot kecil menjadi tokenisasi aset keuangan, termasuk Treasuries, obligasi korporasi, kredit swasta, dan komoditas. Faktor yang membantu mendorong total RWA on-chain menjadi $18,6 miliar, menurut analis Cryptopolitan.

Cryptopolitan mencatat dalam laporan "State of Onchain Activity" bahwa aktivitas RWA on-chain meningkat lebih dari $13 miliar pada tahun 2025, dibandingkan dengan $5,6 miliar pada tahun 2024.

Nilai ekuitas tertoken meningkat 27x

Menurut laporan tersebut, ekuitas tertoken mendorong pertumbuhan yang mengesankan dalam RWA, membawa saham tradisional dan ETF ke blockchain. Dari $31,57 juta pada Januari tahun lalu, saham tertoken melonjak menjadi $858,43 juta pada Desember, peningkatan 27 kali lipat hanya dalam 12 bulan. Platform seperti xStocks dan Ondo Global Markets secara khusus memacu lonjakan tersebut, membuka jalan bagi ekuitas aktual di rel kripto. Mereka menyediakan investor ketersediaan 24/7, kepemilikan fraksional, dan penyelesaian yang hampir instan.

Mengingat kenaikan eksplosif dalam RWA dan adopsi institusional, beberapa analis percaya pasar bisa melebihi $2 triliun pada tahun 2030. Pada awal 2024, analis McKinsey memprediksi nilai RWA on-chain bisa naik menjadi lebih dari $4 triliun dalam kondisi bullish. Sekitar waktu yang sama, Larry Fink, ketua dan CEO BlackRock, juga mencatat bahwa lebih banyak institusi akan melakukan tokenisasi aset keuangan dan segera setiap saham, setiap obligasi […] akan berada di satu buku besar umum.

Tokenisasi tidak tiba-tiba lepas landas dalam semalam. Pendatang awal, termasuk TZERO dan beberapa pionir, mulai menjelajahi sekuritas berbasis blockchain, membuka jalan bagi pertumbuhan yang kita lihat hari ini.

Namun, sektor ini benar-benar lepas landas ketika BlackRock meluncurkan dana BUIDL di Ethereum, bersama Securitize, pada Maret 2024. Nilai dana tersebut tumbuh dari $40 juta pada awal dana hingga $1,8 miliar on-chain hingga akhir tahun 2025. Hingga saat ini, BUIDL telah berkembang melampaui Ethereum untuk mencakup beberapa jaringan, termasuk BNB Chain dan Aptos.

Pasar stablecoin mencapai $300 miliar pada tahun 2025

Laporan Cryptopolitan juga mengungkapkan bahwa RWA bukan satu-satunya aset yang baru-baru ini mengalami pertumbuhan eksponensial; stablecoin juga mengalami lonjakan. Secara total, kapitalisasi stablecoin meningkat dari $216 miliar menjadi $306,4 miliar, mewakili kenaikan $90 miliar, atau 42%, yang menunjukkan permintaan berkelanjutan untuk aset penyelesaian berbasis blockchain.

Selain itu, stablecoin telah mencapai volume transaksi rata-rata 30 hari sekitar $3,4 triliun, melampaui Visa, PayPal, dan remitansi global. Selain itu, jumlah pengirim stablecoin harian juga melonjak menjadi 2,3 juta dari 1,2 juta. Analis Cryptopolitan juga menemukan bahwa stablecoin lebih banyak digunakan untuk pembayaran dan transfer pada tahun tersebut daripada untuk perdagangan spekulatif.

Timothy Massad, mantan ketua Commodity Futures Trading Commission, menyebutkan pemberlakuan GENIUS Act sebagai katalis pertumbuhan pasar dalam stablecoin, dengan alasan bahwa kerangka kerja tersebut membawa kejelasan. Dia berkomentar, "Pengesahan GENIUS Act cukup penting. Itu menciptakan kerangka kerja regulasi federal untuk stablecoin yang belum kita miliki."

Namun, stablecoin sudah lepas landas di kalangan institusi sebelum GENIUS Act berlaku. Stripe mengatakan pada Mei bahwa platformnya akan mendukung rel stablecoin di lebih dari 100 negara. Pada September, PayPal juga menambahkan dukungan PYUSD di jaringan Tron dan Avalanche.

