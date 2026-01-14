Tenggat Waktu Lisensi MiCA: Penangguhan Ketat Prancis Mengancam Perusahaan Kripto mulai Juli 2025

BitcoinWorld



Tenggat Waktu Lisensi MiCA: Penangguhan Tegas Prancis Mengancam Perusahaan Kripto Mulai Juli 2025

PARIS, Prancis – Mei 2025. Regulator keuangan Prancis memberikan ultimatum yang tegas kepada perusahaan mata uang kripto yang beroperasi di dalam wilayahnya. Mulai Juli 2025, Autorité des Marchés Financiers (AMF) akan mewajibkan penangguhan semua penyedia layanan aset kripto yang tidak memiliki lisensi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa. Tindakan penegakan yang tegas ini berdampak langsung pada sebagian besar sektor aset digital terdaftar negara tersebut, menandai momen penting bagi harmonisasi regulasi di seluruh benua.

Tenggat Waktu Lisensi MiCA: Garis Waktu Penegakan Regulasi Prancis

AMF baru-baru ini mengklarifikasi posisi penegakannya terkait kerangka kerja MiCA. Menurut komunikasi resmi dan laporan dari publikasi keuangan seperti Cointelegraph, regulator akan mengeluarkan perintah resmi bagi perusahaan yang tidak patuh untuk menghentikan operasi. Prancis telah mengadopsi interpretasi ketat dari paket regulasi komprehensif UE, yang sepenuhnya mulai berlaku pada akhir 2024 setelah periode transisi. Akibatnya, tenggat waktu Juli mewakili fase penegakan akhir bagi perusahaan yang ada.

Otoritas Prancis telah memproses aplikasi secara metodis sejak implementasi MiCA. Hingga saat ini, mereka hanya memberikan lisensi MiCA penuh kepada beberapa perusahaan terpilih yang menunjukkan kerangka kepatuhan yang kuat. Pendekatan hati-hati ini kontras dengan sistem registrasi yang sebelumnya berlaku, yang memungkinkan hampir 90 perusahaan beroperasi di bawah pengawasan yang lebih ringan. Transisi dari registrasi ke lisensi penuh kini memisahkan operator yang patuh dari mereka yang menghadapi penangguhan segera.

Realitas Statistik: Kesenjangan Kepatuhan di Antara Perusahaan Terdaftar

Data saat ini mengungkapkan tantangan kepatuhan yang substansial dalam ekosistem kripto Prancis. Dari sekitar 90 entitas yang sebelumnya terdaftar dengan otoritas Prancis, 40% yang mengkhawatirkan telah secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mengejar lisensi MiCA. Tambahan 30% gagal merespons pertanyaan resmi dari AMF mengenai status lisensi mereka. Statistik ini, yang dikonfirmasi melalui pembaruan regulasi, menunjukkan bahwa hingga 70% perusahaan yang saat ini terdaftar berisiko mengalami penangguhan operasional pada Juli.

30% perusahaan yang tersisa baik memegang lisensi atau mempertahankan aplikasi aktif yang sedang ditinjau. Distribusi ini menyoroti konsolidasi pasar yang signifikan yang kemungkinan akan terjadi. Sikap AMF mencerminkan dorongan UE yang lebih luas untuk perlindungan konsumen yang terstandarisasi, integritas pasar, dan standar anti pencucian uang. Prancis, sebagai pusat keuangan utama, memposisikan diri di garis depan gelombang penegakan ini.

Analisis Ahli: Alasan di Balik Penegakan Ketat

Para ahli regulasi keuangan menunjuk pada beberapa faktor yang mendorong sikap tegas Prancis. Pertama, MiCA menetapkan kerangka hukum terpadu di 27 negara anggota, menghilangkan arbitrase regulasi. Kedua, kerangka kerja ini mewajibkan persyaratan ketat untuk:

Perlindungan Aset Konsumen: Pemisahan dana klien dari modal operasional.

Pemisahan dana klien dari modal operasional. Kewajiban Transparansi: Pengungkapan whitepaper komprehensif untuk penerbit aset.

Pengungkapan whitepaper komprehensif untuk penerbit aset. Standar Tata Kelola: Tes kelayakan dan kepatutan untuk manajemen dan pemegang saham signifikan.

Tes kelayakan dan kepatutan untuk manajemen dan pemegang saham signifikan. Ketahanan Operasional: Protokol keamanan siber dan prosedur penanganan keluhan.

Perusahaan yang tidak mau atau tidak mampu memenuhi standar ini kemungkinan menghadapi hambatan yang tidak dapat diatasi untuk perizinan. Analis pasar menyarankan perusahaan yang keluar mungkin termasuk bursa yang lebih kecil, penyedia layanan khusus, dan entitas dengan model bisnis yang ambigu. Kepergian mereka, meskipun mengurangi pilihan konsumen, bertujuan untuk meningkatkan stabilitas pasar secara keseluruhan dan kepercayaan investor pada operator berlisensi yang tersisa.

Lanskap Komparatif: Prancis dalam Peluncuran MiCA Eropa

Pendekatan penegakan Prancis berada dalam spektrum implementasi negara anggota UE. Tabel di bawah ini merangkum perbedaan utama di awal 2025:

Negara Pendekatan Perizinan Tenggat Waktu Penting Estimasi Dampak Perusahaan Prancis Penangguhan ketat untuk ketidakpatuhan Juli 2025 Tinggi (Hingga 70% perusahaan terdaftar) Jerman Transisi bertahap dengan tinjauan diperpanjang Q4 2025 Sedang Belanda Pengawasan aktif dengan periode perbaikan Sudah ditegakkan Tinggi Irlandia Penilaian kasus per kasus Juni 2025 Rendah hingga Sedang

Variasi ini berasal dari kebijaksanaan nasional yang diizinkan dalam regulasi MiCA. Otoritas Pasar Keuangan Prancis memilih untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan pengawasannya, menandakan toleransi rendah terhadap ketidakpatuhan. Strategi ini mungkin menarik perusahaan mapan dengan modal yang baik yang mencari lingkungan regulasi yang jelas, sambil berpotensi menghambat inovasi dari startup yang lebih kecil.

Dampak Pasar dan Lintasan Masa Depan untuk Kripto di Prancis

Penangguhan yang akan datang membawa konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, konsumen yang menggunakan layanan dari perusahaan yang tidak patuh harus bersiap untuk potensi gangguan layanan. Mereka harus memverifikasi status lisensi penyedia mereka langsung pada daftar resmi AMF. Selain itu, likuiditas pasar pada platform yang lebih kecil dan tidak berlisensi mungkin berkurang menjelang tenggat waktu.

Implikasi jangka panjang melibatkan pasar mata uang kripto yang lebih terkonsentrasi dan tingkat institusional di Prancis. Entitas berlisensi, seperti yang berafiliasi dengan kelompok keuangan tradisional besar, kemungkinan akan menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Konsolidasi ini sejalan dengan tren global di mana regulasi komprehensif mendahului adopsi institusional yang lebih luas. Departemen Keuangan Prancis sebelumnya telah menyatakan dukungan untuk inovasi blockchain, tetapi secara ketat dalam parameter regulasi yang memprioritaskan perlindungan investor dan stabilitas keuangan.

Kelompok industri telah merespons dengan reaksi yang beragam. Beberapa asosiasi memuji kejelasan dan standar tinggi, dengan alasan mereka melegitimasi sektor tersebut. Sebaliknya, advokat lain memperingatkan bahwa ketegasan yang berlebihan dapat mendorong proyek inovatif ke yurisdiksi yang lebih lunak di luar UE. Keseimbangan sejati antara keamanan konsumen dan kemajuan teknologi akan terungkap dalam bulan-bulan setelah tanggal penegakan Juli.

Kesimpulan

Komitmen Prancis untuk menangguhkan perusahaan kripto tanpa lisensi MiCA mulai Juli 2025 mewakili langkah definitif dalam regulasi mata uang kripto Eropa. Tindakan penegakan AMF, yang didukung oleh statistik kepatuhan yang mengkhawatirkan, akan membentuk kembali lanskap aset digital nasional. Langkah ini menggarisbawahi pergeseran yang tidak dapat diubah dari periode inovasi eksperimental menjadi pengawasan formalisasi di bawah kerangka kerja MiCA. Bulan-bulan mendatang akan menguji ketahanan pasar kripto Prancis, pada akhirnya menentukan apakah regulasi ketat mendorong kepercayaan yang lebih besar dan pertumbuhan berkelanjutan atau membatasi keragaman ekosistem keuangan digitalnya.

FAQ

Q1: Apa tenggat waktu pasti bagi perusahaan kripto di Prancis untuk mendapatkan lisensi MiCA?

Autorité des Marchés Financiers (AMF) akan mulai memerintahkan perusahaan yang tidak patuh untuk menghentikan operasi mulai Juli 2025. Perusahaan harus mengamankan lisensi mereka sebelum tanggal penegakan ini untuk terus beroperasi secara legal.

Q2: Berapa banyak perusahaan kripto di Prancis yang saat ini menghadapi penangguhan?

Berdasarkan data yang tersedia, sekitar 40% perusahaan terdaftar tidak memiliki niat untuk mendapatkan lisensi, dan 30% tidak merespons regulator. Oleh karena itu, hingga 63 perusahaan dari sekitar 90 mungkin menghadapi penangguhan, mewakili porsi signifikan dari pasar.

Q3: Apa persyaratan utama untuk mendapatkan lisensi MiCA di Prancis?

Persyaratan utama termasuk aturan kecukupan modal yang ketat, solusi kustodian yang kuat untuk aset klien, struktur tata kelola yang transparan, dokumen pengungkapan konsumen yang komprehensif, dan sistem keamanan siber dan anti pencucian uang yang canggih.

Q4: Bisakah perusahaan yang ditangguhkan mengajukan kembali lisensi setelah Juli?

Ya, secara teori, perusahaan yang ditangguhkan dapat mengajukan aplikasi baru. Namun, mereka harus menghentikan semua aktivitas yang diatur selama tinjauan aplikasi, yang merupakan proses yang panjang dan ketat, menempatkannya pada kerugian kompetitif yang signifikan.

Q5: Bagaimana pendekatan Prancis dibandingkan dengan negara UE lainnya di bawah MiCA?

Prancis adalah salah satu penegak yang lebih ketat, dengan ancaman penangguhan yang jelas untuk ketidakpatuhan. Negara lain seperti Jerman menawarkan fleksibilitas transisi yang lebih besar, sementara Belanda telah memberlakukan tindakan ketat serupa, menunjukkan tren menuju pengawasan yang ketat dalam blok tersebut.

Postingan ini Tenggat Waktu Lisensi MiCA: Penangguhan Tegas Prancis Mengancam Perusahaan Kripto Mulai Juli 2025 pertama kali muncul di BitcoinWorld.