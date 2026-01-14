ETF XRP: Arus Masuk $12,98 Juta Tercatat dengan GXRP Memimpin di $7,86 Juta

Per 13 Januari, total arus masuk bersih harian untuk ETF XRP mencapai $12,98 juta. Menurut SoSoValue, total arus masuk bersih kumulatif kini mencapai $1,25 miliar. Sementara itu, total aset bersih di semua produk yang terdaftar mencapai $1,54 miliar, mewakili 1,19% dari kapitalisasi pasar XRP.
Melihat lebih dalam kinerja ETF XRP individual, arus masuk bersih 1 hari tertinggi dicatat oleh produk GXRP yang terdaftar di NYSE, dengan $7,86 juta. GXRP juga menunjukkan arus masuk XRP harian tertinggi, menyumbang 3,68 juta token. Arus masuk bersih kumulatifnya mencapai $272,89 juta, dengan total aset bersih bernilai $287,23 juta.Sumber: SoSoValue (ETF XRP)
Produk XRCP di NASDAQ, disponsori oleh Canary, mencatat arus masuk bersih 1 hari sebesar $2,73 juta dan 1,28 juta token XRP. XRCP mempertahankan arus masuk kumulatif tertinggi di $397,70 juta dan memimpin dalam total aset bersih dengan $388,16 juta. Harganya berubah +3,37%, mencapai $22,70 per unit.
XRP, diterbitkan di NYSE dan disponsori oleh Bitwise, mencatat arus masuk bersih harian $2,39 juta dan arus masuk XRP sebesar 1,12 juta. Produk ini memegang $302,12 juta dalam arus masuk bersih kumulatif dan $317,88 juta dalam aset bersih. Token ditutup pada $23,92 dengan kenaikan harian 3,37%.
XRZP, didukung oleh Franklin, tidak mencatat arus masuk pada 13 Januari dan memegang arus masuk bersih kumulatif sebesar $281,27 juta. Aset bersihnya dilaporkan sebesar $291,04 juta dengan harga per unit $23,19. XRZP masih mengalami kenaikan harga 3,34% pada hari tersebut.
TOXR, disponsori oleh 21Shares dan terdaftar di CBOE, memiliki kinerja stabil tanpa arus masuk atau keluar harian dan arus keluar bersih kumulatif sebesar -$7,77 juta. Produk ini memegang aset bersih $252,91 juta, dengan volume perdagangan terendah dan volume saham harian 2,61K. Harga per unitnya naik 3,20%, mencapai $20,77.
Secara keseluruhan, semua produk mengalami kenaikan harga harian mulai dari 3,20% hingga 3,37%. Volume perdagangan gabungan pada 13 Januari adalah $30,90 juta, dengan XRZP dan XRP memimpin dalam volume perdagangan. Pangsa XRP di seluruh produk berkisar dari 0,20% hingga 0,30% berdasarkan aset bersih.
