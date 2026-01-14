BursaDEX+
TLDR GXRP memimpin semua ETF XRP dengan arus masuk bersih harian $7,86 juta dan 3,68 juta token XRP. XRCP menyusul dengan arus masuk $2,73 juta dan kini memegang tertinggi

ETF XRP: Arus Masuk $12,98 Juta Tercatat dengan GXRP Memimpin di $7,86 Juta

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2026/01/14 18:00
XRP
XRP$2.0735-0.05%
Nowchain
NOW$0.0007-9.09%

TLDR

  • GXRP memimpin semua ETF XRP dengan arus masuk bersih harian $7,86 juta dan 3,68 juta token XRP.
  • XRCP menyusul dengan arus masuk $2,73 juta dan kini memegang aset bersih total tertinggi di antara produk-produk tersebut.
  • XRP (Bitwise) mencatat arus masuk harian $2,39 juta dan ditutup pada $23,92, naik 3,37%.
  • XRZP dan TOXR tidak melihat arus masuk baru tetapi mencatat kenaikan harga harian masing-masing 3,34% dan 3,20%.
  • Volume perdagangan harian gabungan mencapai $30,90 juta, dengan semua ETF menunjukkan kenaikan harga antara 3,20% dan 3,37%.

Per 13 Januari, total arus masuk bersih harian untuk ETF XRP mencapai $12,98 juta. Menurut SoSoValue, total arus masuk bersih kumulatif kini mencapai $1,25 miliar. Sementara itu, total aset bersih di semua produk yang terdaftar mencapai $1,54 miliar, mewakili 1,19% dari kapitalisasi pasar XRP.

GXRP, XRCP, dan ETF XRP Semuanya Mencatat Arus Masuk Harian

Melihat lebih dalam kinerja ETF XRP individual, arus masuk bersih 1 hari tertinggi dicatat oleh produk GXRP yang terdaftar di NYSE, dengan $7,86 juta. GXRP juga menunjukkan arus masuk XRP harian tertinggi, menyumbang 3,68 juta token. Arus masuk bersih kumulatifnya mencapai $272,89 juta, dengan total aset bersih bernilai $287,23 juta.

XRP ETFsSumber: SoSoValue (ETF XRP)

Produk XRCP di NASDAQ, disponsori oleh Canary, mencatat arus masuk bersih 1 hari sebesar $2,73 juta dan 1,28 juta token XRP. XRCP mempertahankan arus masuk kumulatif tertinggi di $397,70 juta dan memimpin dalam total aset bersih dengan $388,16 juta. Harganya berubah +3,37%, mencapai $22,70 per unit.

XRP, diterbitkan di NYSE dan disponsori oleh Bitwise, mencatat arus masuk bersih harian $2,39 juta dan arus masuk XRP sebesar 1,12 juta. Produk ini memegang $302,12 juta dalam arus masuk bersih kumulatif dan $317,88 juta dalam aset bersih. Token ditutup pada $23,92 dengan kenaikan harian 3,37%.

ETF XRP XRZP dan TOXR Tidak Mencatat Arus Masuk tetapi Melihat Kenaikan Harga

XRZP, didukung oleh Franklin, tidak mencatat arus masuk pada 13 Januari dan memegang arus masuk bersih kumulatif sebesar $281,27 juta. Aset bersihnya dilaporkan sebesar $291,04 juta dengan harga per unit $23,19. XRZP masih mengalami kenaikan harga 3,34% pada hari tersebut.

TOXR, disponsori oleh 21Shares dan terdaftar di CBOE, memiliki kinerja stabil tanpa arus masuk atau keluar harian dan arus keluar bersih kumulatif sebesar -$7,77 juta. Produk ini memegang aset bersih $252,91 juta, dengan volume perdagangan terendah dan volume saham harian 2,61K. Harga per unitnya naik 3,20%, mencapai $20,77.

Secara keseluruhan, semua produk mengalami kenaikan harga harian mulai dari 3,20% hingga 3,37%. Volume perdagangan gabungan pada 13 Januari adalah $30,90 juta, dengan XRZP dan XRP memimpin dalam volume perdagangan. Pangsa XRP di seluruh produk berkisar dari 0,20% hingga 0,30% berdasarkan aset bersih.

Postingan ETF XRP: $12,98 Juta Arus Masuk Tercatat saat GXRP Memimpin dengan $7,86 Juta muncul pertama kali di Blockonomi.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0735
$2.0735$2.0735
+2.00%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
