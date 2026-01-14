Ripple Memenangkan Persetujuan EMI Luksemburg untuk Memperluas Pembayaran Eropa

Ripple telah mendapatkan persetujuan awal untuk lisensi Electronic Money Institution (EMI) dari regulator keuangan Luksemburg, menandai pencapaian regulasi lainnya saat perusahaan memperluas bisnis pembayarannya di seluruh Eropa.

Poin Utama: Ripple mendapatkan persetujuan awal EMI di Luksemburg untuk memperluas pembayaran UE yang diatur.

Persetujuan berturut-turut di Luksemburg dan Inggris memperdalam jejak Ripple di Eropa.

Lisensi ini mendukung upaya Ripple untuk menghadirkan infrastruktur pembayaran bagi bank dan institusi.

Persetujuan tersebut diberikan oleh Commission de Surveillance du Secteur Financier dan datang dalam bentuk "surat lampu hijau," kata Ripple dalam postingan blog terbaru.

Meskipun otorisasi masih tunduk pada kondisi akhir, hal ini memposisikan perusahaan untuk memperluas platform pembayaran lintas batas di seluruh Uni Eropa, memungkinkan institusi keuangan untuk memindahkan dana menggunakan stablecoin dan aset digital lainnya dalam kerangka kerja yang diatur.

Ripple Mendapatkan Persetujuan Inggris dan Luksemburg untuk Memperdalam Kehadiran di UE

Keputusan Luksemburg mengikuti dengan dekat kemajuan regulasi terbaru Ripple di Inggris, di mana perusahaan menerima lisensi EMI dan registrasi aset kripto dari Financial Conduct Authority.

Bersama-sama, persetujuan ini memperkuat jejak Ripple di dua pasar Eropa kunci saat aturan regional untuk aset digital terus terbentuk.

Presiden Ripple Monica Long mengatakan pendekatan regulasi Eropa telah memberikan kepercayaan kepada institusi keuangan untuk memajukan teknologi blockchain melampaui program percontohan.

Dia menambahkan bahwa memperluas portofolio lisensi Ripple memungkinkan perusahaan untuk menawarkan solusi pembayaran end-to-end yang menggabungkan stablecoin dengan likuiditas onchain, membantu institusi memodernisasi sistem lama dan beroperasi sepanjang waktu.

Ripple Payments beroperasi sebagai platform pembayaran lintas batas end-to-end berlisensi, mengelola aliran dana atas nama klien sambil menghubungkan mereka ke jaringan mitra pembayaran global.

Dengan menangani infrastruktur blockchain dan kompleksitas operasional secara internal, Ripple memungkinkan bank dan penyedia pembayaran untuk meluncurkan layanan digital tanpa membangun atau memelihara sistem mereka sendiri.

Menurut perusahaan, Ripple Payments telah memproses lebih dari $95 miliar volume transaksi hingga saat ini dan kini menjangkau lebih dari 90% pasar valuta asing harian.

Perusahaan ini memegang lebih dari 75 lisensi dan registrasi di seluruh dunia, menempatkannya di antara perusahaan yang paling diatur dalam sektor aset digital.

Cassie Craddock, direktur pelaksana Ripple untuk Inggris dan Eropa, mengatakan kerangka pengawasan Luksemburg menawarkan kepastian hukum yang diperlukan untuk inovasi keuangan.

Dia menggambarkan persetujuan awal sebagai langkah penting menuju pengiriman infrastruktur blockchain yang patuh di seluruh UE, mencatat fokus Ripple pada penyelarasan operasinya dengan rezim Markets in Crypto-Assets (MiCA) Eropa.

RLUSD Ripple Mendapat Lampu Hijau Regulasi di Abu Dhabi

Seperti dilaporkan, stablecoin berdukungan dolar Ripple, RLUSD, telah disetujui untuk penggunaan institusional di Abu Dhabi setelah menerima pengakuan sebagai Accepted Fiat-Referenced Token dari regulator lokal.

Persetujuan tersebut memungkinkan perusahaan berlisensi dalam Abu Dhabi Global Market (ADGM) untuk menggunakan RLUSD untuk aktivitas keuangan yang diatur di dalam pusat keuangan zona bebas.

Keputusan ini memperkuat ekspansi Ripple di seluruh UEA. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mendapatkan persetujuan di Dubai dan Abu Dhabi serta menggandeng mitra termasuk Zand Bank dan Mamo.

Seperti dilaporkan, Ripple juga sedang mempertimbangkan apakah akan membawa staking ke XRP Ledger (XRPL), langkah yang akan mendorong blockchain berusia satu dekade ini lebih dalam ke dunia keuangan terdesentralisasi yang berkembang pesat.