Berapa Banyak yang Akan BitMine Hasilkan Setiap Tahun dari Staking Lebih dari 1,5 Juta ETH?

Langkah agresif ini diperkirakan akan menghasilkan ratusan juta dalam pendapatan tahunan, saat perusahaan memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam ekosistem Ethereum.

Poin-Poin Penting BitMine memiliki lebih dari 1,5 juta ETH yang di-stake, bernilai lebih dari $5,1 miliar.

Perusahaan berada di jalur untuk menghasilkan lebih dari $374 juta per tahun dari imbalan staking ini.

BitMine akan meluncurkan jaringan MAVAN miliknya sendiri pada 2026 untuk memaksimalkan pengembalian dan menghilangkan biaya pihak ketiga.

Aset yang Di-Stake Melonjak dan Proyeksi Pendapatan

Menurut data terbaru dari Arkham Intelligence, total saldo staking BitMine adalah sekitar 1.530.784 ETH, mewakili sekitar 4% dari total ETH yang saat ini di-stake di Beacon Chain.

Dengan tingkat staking Ethereum komposit (CESR) saat ini sekitar 2,81%, perusahaan memiliki potensi untuk menghasilkan imbalan tahunan yang dapat mencapai $374 juta setelah semua ETH yang dimilikinya sepenuhnya di-stake.

Angka ini berarti lebih dari $1 juta per hari dalam arus kas berulang, pencapaian yang luar biasa untuk perusahaan kripto. Aliran pendapatan ini adalah bagian inti dari strategi Chairman Tom Lee untuk mengubah Ethereum dari aset spekulatif murni menjadi infrastruktur produktif yang menghasilkan keuntungan.

Peluncuran Jaringan MAVAN di Depan Mata

BitMine tidak hanya mengandalkan penyedia staking pihak ketiga. Perusahaan secara aktif mengembangkan dan berencana meluncurkan jaringan validator miliknya sendiri yang berbasis di AS, "Made in America Validator Network" (MAVAN), pada awal Q1 2026.

Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan hasil dengan menghilangkan biaya pihak ketiga, yang biasanya berkisar dari 5% hingga 25%, dan memastikan infrastruktur staking yang aman dan patuh.

"Alkimia 5%": Visi Jangka Panjang

Perusahaan terus menjadi pembeli "uang segar" ETH terbesar secara global, dengan tujuan "alkimia 5%" — mengendalikan 5% dari seluruh pasokan Ethereum. BitMine saat ini memegang lebih dari 4,16 juta ETH, sekitar 3,45% dari total pasokan yang beredar, dan sedang mencari persetujuan pemegang saham untuk meningkatkan saham yang diotorisasi guna mendukung akumulasi lebih lanjut.

"Kami terus membuat kemajuan pada solusi staking kami yang dikenal sebagai The Made in America Validator Network (MAVAN). Ini akan menjadi solusi 'terbaik di kelasnya' yang menawarkan infrastruktur staking yang aman dan akan diluncurkan pada awal kalender 2026," kata Tom Lee dalam siaran pers baru-baru ini.

Meskipun volatilitas pasar dan penurunan harga saham baru-baru ini, dukungan institusional dari perusahaan seperti ARK Invest milik Cathie Wood dan Founders Fund menandakan kepercayaan pada strategi jangka panjang BitMine, yang menekankan menghasilkan arus kas nyata melalui imbalan staking.

