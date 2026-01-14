BursaDEX+
Cara memilih elite trader untuk copy trading bot di Bitget

Penulis: VneconomicsSumber: Vneconomics
2026/01/14 19:31
Copy trading bot Bitget memungkinkan pengguna untuk berlangganan elite trader teratas dan menyalin bot trading kuantitatif mereka hanya dengan satu klik, mendukung trading yang sepenuhnya otomatis. Memilih bot elite trader yang tepat adalah hal penting untuk mendapatkan performa copy trading jangka panjang. Artikel ini akan memandu Anda cara mengevaluasi dan memilih elite trader serta bot secara rasional dan berdasarkan data.

Mengakses halaman copy trading bot

Login ke website atau aplikasi Bitget, klik tab Trading di navigation bar atas, pilih Copy Trading dan akses halaman Copy Trading Bot. Di sini, Anda dapat melihat semua elite trader dan bot teratas yang tersedia.

Indikator untuk evaluasi cepat

PeringkatIndikatorDefinisiYang perlu diperhatikanFrekuensi pembaruan
1Total ROITotal ROI historis dari bot/elite trader (termasuk keuntungan terealisasi dan belum terealisasi)Semakin tinggi semakin baik, namun selalu evaluasi konsistensi dari waktu ke waktuReal-time / harian
2Waktu berjalan / durasi botWaktu strategi bot atau elite trader telah beroperasiWaktu berjalan yang lebih lama biasanya lebih dapat diandalkanReal-time
3Stabilitas ROI jangka pendekFluktuasi ROI 7, 30 atau 90 hari terakhirFluktuasi rendah dengan keuntungan positif yang stabilHarian
4Drawdown maksimumPenurunan terbesar dari puncak historis ke titik terendahSemakin rendah semakin baik; idealnya di bawah 30%Real-time
5Jumlah subscriber atau copierTotal jumlah subscriber/copier saat ini dari elite trader atau botJumlah tinggi menunjukkan kepercayaan komunitas yang lebih kuatReal-time
6Feedback & ulasan komunitasFeedback dan pengalaman berbagi keuntungan dari copier aktualSentimen positif, tidak ada keluhan besar tentang likuidasiReal-time
7Jenis bot & kesesuaian pasarJenis bot seperti bot grid, bot CTA, bot Martingale dan bot sinyalPilih bot yang sesuai dengan prospek pasar
8Biaya berlanggananPembelian satu kali atau berlangganan bot atau elite trader gratis (bulanan/kuartalan)Evaluasi efektivitas biaya dan total pengeluaran

Tips untuk pemula:

  • Pilih elite trader atau bot dengan waktu berjalan yang lebih lama, drawdown maksimum yang lebih rendah (prioritas di bawah 25%) dan jumlah copier yang lebih besar untuk mendapatkan pengalaman yang stabil.
  • Jika menargetkan keuntungan yang lebih tinggi, Anda dapat mempertimbangkan strategi yang lebih berisiko dengan drawdown 30–45%, namun selalu pisahkan modal Anda secara wajar–sebaiknya gunakan akun terpisah.

Cara membandingkan dan memilih (metode 3 langkah praktis)

Langkah 1 — Penyaringan cepat

Pada leaderboard copy trading bot, terapkan filter berikut:

  • ROI (Urutkan berdasarkan)
  • Waktu berjalan
  • Drawdown maksimum < 35%
  • Copier: > 500

Langkah 2 — Buat shortlist dan bandingkan

Buka profil 3–5 elite trader/bot yang Anda minati dan bandingkan:

  • Apakah kurva keuntungan menunjukkan tren naik yang stabil? (Waspada terhadap fluktuasi tajam dan patahan.)
  • Apakah ROI 1–3 bulan terakhir masih kuat? (Banyak elite trader yang memulai dengan baik namun kemudian melemah.)
  • Apakah coin target bot sesuai dengan prospek pasar Anda? (misalnya: BTC/ETH vs altcoin)
  • Bagaimana bot pulih setelah penurunan tajam? (Apakah pulih dan mencapai puncak baru?)

Langkah 3 — Verifikasi dan mulai kecil

  • Periksa ulasan pengguna aktual dan postingan/berbagi hasil keuntungan.
  • Mulai dengan jumlah percobaan kecil (sekitar 5–15% dari total modal Anda) dan salin selama 1–2 minggu untuk mengamati eksekusi take profit/stop loss dan slippage.
  • Tetapkan take profit/stop loss dan jumlah copy maksimum Anda sendiri untuk mengelola risiko.

Kesalahan umum yang harus dihindari

  • Hanya mengejar total ROI tertinggi: Banyak bot "keuntungan tinggi" mungkin hanya bagus jangka pendek namun kemudian terlikuidasi.
  • Mengabaikan waktu berjalan: Bot yang mencapai keuntungan 300% dalam satu bulan biasanya sulit berkelanjutan.
  • Menempatkan semua modal sekaligus: Diversifikasi dengan menyalin 3–5 elite trader/bot dengan gaya strategi yang berbeda.
  • Mengabaikan rasio profit sharing: Beberapa elite trader kuat mengenakan rasio profit sharing tinggi, yang mungkin diabaikan pengguna. Namun, jika keuntungan melebihi biaya, ini masih bisa menjadi pilihan jangka panjang yang solid.

Kesimpulan: Yang cocok untuk Anda adalah yang terbaik

Dalam copy trading bot Bitget, tidak ada elite trader "terbaik"–hanya kombinasi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Gunakan kriteria berikut sebagai referensi:

  • Waktu berjalan yang panjang biasanya berarti stabilitas lebih tinggi
  • Total ROI (misalnya: ROI grid futures ≥ 80–150%, ROI grid spot ≥ 20%)
  • Drawdown maksimum ≤ 30%
  • ROI positif dalam 3 bulan terakhir
  • Jumlah copier besar dan ulasan sebagian besar positif
  • Sebagian besar kurva keuntungan copier menunjukkan tren naik umum
  • Jenis bot sesuai dengan fase pasar saat ini.

Setelah memilih elite trader, atur jumlah/rasio copy yang sesuai, aktifkan copy otomatis dan evaluasi performa secara berkala. Jika perlu, ganti bot atau sesuaikan batas stop loss. Semoga Anda mendapatkan performa yang stabil dengan copy trading bot Bitget!

