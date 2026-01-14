BursaDEX+
NYC Token, yang dipromosikan oleh mantan walikota Eric Adams, anjlok 80% beberapa menit setelah diluncurkan. Apakah ini rug pull selebriti terbaru atau hanya eksperimen yang gagal?NYC Token, yang dipromosikan oleh mantan walikota Eric Adams, anjlok 80% beberapa menit setelah diluncurkan. Apakah ini rug pull selebriti terbaru atau hanya eksperimen yang gagal?

Apakah NYC Token adalah Rug Pull? Naik Turunnya Proyek Kripto Eric Adams

Penulis: Crypto TickerSumber: Crypto Ticker
2026/01/14 19:00
Pasar cryptocurrency tidak asing dengan volatilitas, tetapi peluncuran terbaru NYC Token ($NYC) telah menimbulkan tanda bahaya serius bagi investor. Dipromosikan oleh mantan Walikota New York City, Eric Adams, proyek ini dipasarkan sebagai alat revolusioner untuk memerangi antisemitisme dan mendanai pendidikan blockchain. Namun, kenyataan pada grafik menceritakan kisah yang jauh lebih gelap—yang mencerminkan skema pump and dump klasik.

Pump Agresif: "Lepas Landas Seperti Gila"

Pada 12 Januari 2026, Eric Adams menggunakan media sosial dan Times Square untuk mengumumkan peluncuran NYC Token. Dalam video berenergi tinggi yang direkam dari belakang taksi, Adams mengklaim token tersebut akan "mengubah permainan" dan memprediksi akan "lepas landas seperti gila."

Dukungan selebriti ini, ditambah dengan narasi yang berfokus pada tujuan sosial, menciptakan lonjakan permintaan segera. Dalam beberapa menit setelah penawaran awalnya, kapitalisasi pasar NYC Token meroket hingga mencapai $580 juta. Investor, yang didorong oleh FOMO (Fear Of Missing Out), berbondong-bondong ke exchange terdesentralisasi untuk mendapatkan bagian dari "detak jantung digital New York."

Dump Mendadak: Rug Pull Buku Teks?

Kegembiraan itu berumur pendek. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik perdagangan, harga mencapai puncaknya hanya untuk anjlok sebesar 80% dalam 30 menit berikutnya. Data on-chain mengungkapkan bahwa kejatuhan tersebut bukan sekadar koreksi pasar alami. Platform analitik blockchain Bubblemaps menandai aktivitas mencurigakan: dompet digital yang terhubung dengan tim pengembangan token menarik likuiditas sekitar $2,5 juta pada saat harga mencapai puncaknya.

Di dunia keuangan terdesentralisasi, ini sering disebut sebagai rug pull. Dengan menghapus likuiditas—kumpulan dana yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual—para pengembang secara efektif "menarik karpet" dari bawah investor, meninggalkan mereka dengan token yang hampir tidak mungkin dijual pada nilai sebelumnya.

"Ini adalah rug yang sangat jelas," catat Nicolas Vaiman, CEO Bubblemaps, dalam wawancara dengan Fortune.

Tanda Bahaya dan Kurangnya Transparansi

Sementara tim NYC Token mengklaim penarikan tersebut adalah "penyeimbangan ulang likuiditas" untuk menangani permintaan tinggi, para ahli tetap skeptis. Proyek yang sah biasanya melakukan penyeimbangan ulang secara bertahap. Selain itu, struktur proyek menimbulkan beberapa peringatan:

  1. Kepemilikan Terkonsentrasi: Laporan menunjukkan bahwa 10 pemegang teratas mengendalikan hampir 99% dari total pasokan.
  2. Kurangnya Identitas: Meskipun ada dukungan profil tinggi, pengembang sebenarnya di balik "C18 Digital" (entitas yang terkait dengan proyek) tetap sebagian besar anonim.
  3. Likuiditas Sepihak: Pool awalnya diatur hanya dengan token $NYC, memaksa pengguna untuk menyediakan semua likuiditas berharga (dalam USDC atau SOL) sendiri.

Cara Melindungi Portofolio Anda

Kisah NYC Token berfungsi sebagai pengingat keras tentang risiko yang terkait dengan memecoin yang didukung selebriti. Sebelum terjun ke "hal besar" berikutnya, sangat penting untuk melakukan uji tuntas.

  • Teliti Likuiditas: Gunakan alat untuk melihat apakah likuiditas dikunci atau apakah pengembang dapat menariknya kapan saja.
  • Bandingkan Platform: Selalu gunakan layanan terpercaya. Anda dapat memeriksa Exchange Comparison kami untuk menemukan tempat yang lebih aman untuk berdagang.
  • Amankan Aset Anda: Jika Anda memperdagangkan token berisiko tinggi, pastikan kepemilikan utama Anda aman di Hardware Wallets.
  • Pantau Harga: Perhatikan dengan cermat harga Bitcoin (BTC) terbaru dan tren pasar di CryptoTicker News untuk mengukur kesehatan pasar secara keseluruhan.
