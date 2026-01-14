Emas Tertoken Menyumbang 25% dari Pertumbuhan RWA saat Volume Trading Melampaui ETF Emas

Laporan baru dari bursa cryptocurrency CEX.IO menunjukkan bahwa emas tertokenisasi menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat di pasar aset dunia nyata (RWA) pada tahun 2025.

Aktivitas perdagangan dan ekspansi pasar melampaui banyak produk investasi emas tradisional.

Emas Tertokenisasi Menyumbang Seperempat Pertumbuhan RWA

Menurut laporan tersebut, emas tertokenisasi mencatat peningkatan kapitalisasi pasar sebesar 177% pada tahun 2025, berkembang dari sekitar $1,6 miliar menjadi $4,4 miliar. Ini menambah nilai bersih hampir $2,8 miliar yang menyumbang sekitar 25% dari seluruh pertumbuhan bersih RWA sepanjang tahun.

Sebaliknya, pasar DeFi yang lebih luas kesulitan mendapatkan kembali momentum dengan total value locked (TVL) hanya naik 2% sementara RWA tumbuh sekitar 184%, menjadikan mereka pemain terbaik di crypto.

CEX.IO mencatat bahwa emas tertoken isasi berkembang 2,6 kali lebih cepat daripada emas fisik, yang juga mengalami tahun yang kuat di tengah kekhawatiran inflasi dan ketidakpastian geopolitik.

Kategori ini juga mencatat peningkatan 198% dalam total pemegang, menambahkan lebih dari 115.000 dompet baru—pertumbuhan yang melampaui obligasi Treasury AS tertoken isasi dan obligasi tertoken isasi lainnya.

Volume Perdagangan Menyaingi ETF Emas

Aktivitas perdagangan menceritakan kisah yang lebih mencolok. Volume perdagangan emas tertoken isasi melonjak 1.550% tahun ke tahun, mencapai $178 miliar dalam total volume pada tahun 2025. Hanya di kuartal keempat, volume melebihi $126 miliar melampaui volume perdagangan gabungan dari lima ETF emas utama.

Meskipun SPDR Gold Shares (GLD) tetap menjadi produk investasi emas terbesar tunggal berdasarkan volume, laporan memperkirakan bahwa emas tertoken isasi akan menempati peringkat sebagai kendaraan investasi emas terbesar kedua secara global berdasarkan volume perdagangan, melampaui setiap ETF kecuali GLD. Ini menyoroti pergeseran struktural di mana likuiditas perdagangan emas terbentuk, semakin berpindah on-chain.

Pasar yang Sangat Terkonsentrasi

Meskipun pertumbuhan pesat, pasar tetap sangat terkonsentrasi. Tiga aset emas tertoken isasi teratas—Tether Gold (XAUT), Pax Gold (PAXG) dan Kinesis Gold (KAU)—mengontrol sekitar 97% dari total kapitalisasi pasar sementara empat teratas menyumbang 99% dari volume perdagangan.

XAUT mendominasi aktivitas perdagangan di akhir 2025 mewakili 75% dari total volume Q4 setelah atestasi cadangan yang tampaknya meningkatkan kepercayaan pasar.

CEX.IO juga menyoroti produk yang muncul seperti Matrixdock Gold (XAUM) yang mengalami pertumbuhan kapitalisasi pasar lebih dari 1.000% setelah integrasi dengan ekosistem Plume.

Melengkapi Bukan Menggantikan Stablecoin

Laporan menjelaskan bahwa emas tertoken isasi tidak bersaing langsung dengan stablecoin tetapi bertindak sebagai lindung nilai taktis. Selama periode tekanan pasar, trader tampaknya memutar modal ke emas tertoken isasi sebagai jalan tengah antara aset crypto berisiko tinggi dan stablecoin berisiko rendah.

Secara keseluruhan, CEX.IO menyimpulkan bahwa 2025 menandai titik balik untuk emas tertoken isasi, mengubahnya dari kategori RWA khusus menjadi kendaraan investasi emas berskala besar dan likuid.

Meskipun risiko konsentrasi tetap ada, data menunjukkan emas tertoken isasi sekarang telah mapan sebagai komponen yang berarti dari lanskap investasi emas global dan RWA.