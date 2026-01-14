Ripple Memenangkan Lisensi Awal Luxembourg Beberapa Hari Setelah Menerima Persetujuan Inggris

Ripple XRP $2,12 Volatilitas 24j: 3,1% Kapitalisasi pasar: $128,96 M Vol. 24j: $4,67 M mendapatkan persetujuan awal untuk lisensi Electronic Money Institution (EMI) di Luksemburg pada 14 Januari.

Ini menandai pencapaian regulasi Eropa besar kedua dalam waktu kurang dari seminggu.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) menerbitkan "Green Light Letter" kepada perusahaan blockchain enterprise tersebut.

Penunjukan ini menunjukkan bahwa regulator telah menyelesaikan peninjauan hukum atas aplikasi tersebut. Perusahaan sekarang harus memenuhi persyaratan operasional khusus untuk menerima otorisasi final.

Setelah sepenuhnya diotorisasi, lisensi akan memberikan Ripple hak "passporting" untuk menawarkan layanan di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa.

Ini menambah portofolio lebih dari 75 lisensi di seluruh dunia, menurut pengumuman Ripple.

Pencapaian Luksemburg ini tiba hanya lima hari setelah Financial Conduct Authority Inggris memberikan Ripple lisensi EMI penuh pada 9 Januari.

Regulator Inggris juga menyetujui pendaftaran perusahaan sebagai penyedia layanan aset kripto.

Persetujuan berturut-turut ini memungkinkan perusahaan untuk melayani klien institusional di Inggris dan UE.

Strategi Pasar Eropa

Persetujuan lisensi memvalidasi strategi regional jangka panjang yang dimulai tahun lalu.

Ripple memulai ekspansi Eropanya untuk stablecoin RLUSD pada Juli 2025, secara khusus menargetkan Luksemburg sebagai titik masuknya ke dalam blok tersebut.

Status "Green Light" sekarang memungkinkan perusahaan untuk mengoperasionalkan rencana tersebut saat perusahaan kripto bersiap untuk implementasi penuh regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Penyedia layanan harus mendapatkan otorisasi sebelum periode transisi berakhir pada 1 Juli 2026.

Ripple telah memfokuskan upaya terbarunya pada perolehan lisensi dan membangun infrastruktur daripada mengejar pencatatan publik.

Presiden Perusahaan Monica Long menyatakan bahwa perusahaan bertujuan untuk menjembatani keuangan tradisional dengan aset digital untuk mengaktifkan modal yang tidak terpakai. Perusahaan menggunakan XRP Ledger untuk solusi pembayaran lintas batasnya.

Konteks Pasar dan Kompetisi

Pasar pembayaran Eropa tetap kompetitif karena entitas lain membangun operasi di wilayah tersebut. Bitstamp mendapatkan lisensi yang sesuai dengan MiCA di Luksemburg pada Mei 2025.

Circle, penerbit USDC, mendirikan basis regulasinya di Prancis. Perusahaan ini memegang lisensi EMI penuh dari Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, menurut ruang persnya.

Perlombaan regulasi ini terjadi saat pasar stablecoin mencapai $298,3 miliar secara global. Tether mendominasi sektor dengan kapitalisasi pasar $177,9 miliar (59%), diikuti oleh Circle dengan $72,8 miliar (24%), menurut data RWA.xyz.

Stablecoin Ripple, RLUSD, saat ini menempati peringkat kesepuluh dengan kapitalisasi pasar $1,4 miliar. Perusahaan memajukan token melalui saluran regulasi untuk menantang petahana ini.

Ripple Payments telah memproses lebih dari $95 miliar volume sejak awal. Platform mengelola aliran nilai end-to-end untuk bisnis dan mengklaim mencapai 90% pasar valuta asing harian.

Postingan Ripple Memenangkan Lisensi Awal Luksemburg Beberapa Hari Setelah Menerima Persetujuan Inggris muncul pertama kali di Coinspeaker.