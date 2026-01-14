BursaDEX+
Harga XRP melonjak 3,5% setelah Ripple memperoleh persetujuan lisensi EMI Luxembourg. Volume perdagangan XRP melonjak 74%, menandakan minat pasar dan institusional yang kuat

Harga XRP melonjak saat Ripple mendapatkan lisensi EMI Luxembourg

2026/01/14 20:20
  • Harga XRP melonjak 3,5% setelah Ripple mendapat persetujuan lisensi EMI Luxembourg.
  • Volume perdagangan XRP melonjak 74%, menandakan minat pasar dan institusional yang kuat.
  • Support harga XRP langsung berada di $2,08, sementara resistance langsung di $2,29.

Ripple telah mendapatkan persetujuan awal untuk lisensi Electronic Money Institution (EMI) dari regulator keuangan Luxembourg, CSSF.

Pencapaian ini memposisikan Ripple untuk memperluas Ripple Payments di seluruh Uni Eropa, membawa infrastruktur aset digital tingkat institusional ke kawasan tersebut.

Pasar bereaksi positif terhadap berita ini, dengan harga XRP naik 3,5% selama 24 jam terakhir, sedikit mengungguli kenaikan pasar kripto yang lebih luas sebesar 3,37%.

Volume perdagangan juga melonjak 74% menjadi $4,65 miliar, mencerminkan minat investor dan institusional yang kuat.

Ekspansi Ripple di Eropa

Lisensi EMI ini merupakan langkah kritis bagi Ripple dalam meningkatkan layanan pembayaran yang diatur di seluruh Eropa.

Kerangka regulasi Luxembourg memungkinkan Ripple untuk memperluas layanannya di seluruh UE dan EEA di bawah regulasi MiCA yang akan datang.

Ripple kini memiliki lebih dari 75 lisensi dan registrasi di seluruh dunia dan telah memproses lebih dari $95 miliar dalam transaksi.

Perusahaan ini menekankan perannya dalam menjembatani keuangan lama dengan aset digital untuk membuka triliunan modal yang tidak aktif.

Dengan UE memimpin dalam regulasi aset digital, Ripple bertujuan untuk membantu institusi beralih dari program percontohan ke operasi skala komersial.

Lisensi EMI Luxembourg memperkuat komitmen Ripple terhadap kepatuhan regulasi, yang dapat mempercepat adopsi institusional XRP.

Pergerakan harga XRP

Setelah pengumuman tersebut, harga XRP melonjak ke $2,14, dengan kisaran 24 jam dari $2,06 hingga $2,18.

Cryptocurrency ini melewati ambang teknis kunci, termasuk SMA 7 hari dan 30 hari, menandakan momentum bullish.

Histogram MACD berubah positif, sementara RSI tetap di 61,63, menunjukkan pasar tidak overbought.

Analisis harga XRPAnalisis teknis XRP | Sumber: TradingView

Volume tinggi mengonfirmasi breakout, mengurangi risiko volatilitas dan menunjukkan keyakinan pasar yang kuat.

Kenaikan XRP didukung oleh reli pasar kripto yang lebih luas, dengan Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) mencatat kenaikan 3,1% dan 3,0%, masing-masing.

Indeks Fear & Greed di 52 mencerminkan sentimen netral, memungkinkan XRP sedikit mengungguli rekan-rekannya.

Perkiraan harga XRP

Trader harus memperhatikan $2,08 sebagai support langsung, yang penting untuk mempertahankan reli terbaru.

Resistance utama pertama berada di $2,19, diikuti oleh $2,29 dan $2,36.

Bertahan di atas $2,08 dapat membuat XRP menguji level resistance ini, sementara penurunan di bawahnya dapat membuka jalan ke $2,00.

Persetujuan lisensi EMI Luxembourg menambahkan katalis fundamental yang dapat mendukung harga XRP dalam jangka menengah.

Dengan kejelasan regulasi dan adopsi institusional yang meningkat, XRP siap untuk menangkap kenaikan lebih lanjut di pasar Eropa.

Investor dan trader, bagaimanapun, harus memantau dengan cermat apakah XRP dapat mempertahankan volume kuat di atas $3,5 miliar, yang akan memvalidasi breakout-nya dan menandakan momentum bullish yang berkelanjutan.

