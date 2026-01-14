Upexi menutup kesepakatan Hivemind senilai $36 juta untuk meningkatkan perbendaharaan Solana sebesar 12%

Upexi mengumumkan pada 13 Januari bahwa mereka telah mencapai perjanjian pembelian sekuritas dengan Hivemind Capital Partners untuk obligasi konversi senilai $36 juta yang dijamin oleh Solana yang terkunci.

Perusahaan perbendaharaan aset digital yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan bahwa akuisisi ini akan meningkatkan kepemilikan SOL sebesar 12%, meskipun terjadi penurunan mNAV di seluruh industri. Ini akan memperkuat posisinya sebagai salah satu instrumen pasar publik terbesar untuk eksposur Solana.

Setelah akuisisi, perbendaharaan Solana Upexi diperkirakan akan melebihi 2,4 juta SOL, menjadikannya pemegang korporat SOL terbesar kedua, setelah Forward Industries yang memegang 6,9 juta unit.

Upexi memperkuat perbendaharaan Solana melalui kemitraan dengan Hivemind

Allan Marshall, CEO Upexi, menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pembelian di atas harga pasar saat ini menggunakan struktur konversi yang dihargai $2,39, menambahkan 265.000 SOL dengan harga rata-rata $135,93. Menurutnya, perusahaan hanya akan membayar bunga 1% sambil menunggu konversi, tetapi masih akan menerima keuntungan penuh dari keuntungan staking, yang diproyeksikan lebih dari 7%.

Allan Marshall menyatakan bahwa transaksi ini akan memperkuat posisi Upexi di pasar perbendaharaan Solana dan memiliki risiko kredit yang terbatas karena sifat in-kind-nya.

Di sisi lain, Matt Zhang, Pendiri dan Managing Partner Hivemind, menyatakan keyakinannya terhadap kemitraan ini.

Zhang menyatakan bahwa Hivemind memandang pendekatan dan pengetahuan pasar modal Upexi sebagai unik, dengan rekam jejak menghasilkan nilai jangka panjang melalui eksekusi yang metodis. Dia melanjutkan bahwa kesepakatan ini menunjukkan keyakinan Hivemind terhadap Solana sebagai aset digital fundamental dan terhadap Upexi sebagai instrumen eksposur pasar publik terkemuka, menyatakan kegembiraan tentang mendorong ekspansi Upexi dan memperkuat aliansi.

Perusahaan perbendaharaan Solana lebih lanjut menjelaskan dalam pengumuman bahwa tidak ada penawaran umum yang terlibat dalam transaksi tersebut. Perusahaan perbendaharaan Solana mengungkapkan bahwa baik Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 maupun hukum sekuritas negara bagian yang relevan tidak pernah, dan tidak akan digunakan untuk mendaftarkan sekuritas tersebut.

DAT menjelaskan bahwa tidak adanya Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 atau hukum sekuritas negara bagian yang relevan berarti bahwa sekuritas hanya dapat ditawarkan atau dijual di AS sesuai dengan pernyataan pendaftaran yang efektif.

Upexi mendapatkan $23 juta melalui saham privat dan waran

Pada 26 November tahun lalu, Upexi mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga penempatan privat hingga $23 juta dalam saham biasa dan waran.

Perusahaan perbendaharaan Solana mengumumkan bahwa transaksi akan menghasilkan $10 juta di muka, ditambah $13 juta tambahan dalam pendapatan bruto jika semua waran dilaksanakan secara tunai. Menurut pengumuman tersebut, penjualan dilakukan dengan harga pembelian total $3,04 per waran dan saham, yang melebihi harga pasar berdasarkan peraturan Nasdaq.

Dalam laporan terpisah tertanggal 13 November, Upexi mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui untuk membeli kembali hingga $50 juta sahamnya sendiri. Upexi mengungkapkan bahwa program pembelian kembali memungkinkan mereka untuk membeli saham di pasar terbuka berdasarkan kondisi dan likuiditas.

CEO perusahaan, Allan Marshall, menekankan bahwa rencana tersebut akan diimplementasikan pada saat yang tepat dan tanpa mengorbankan kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi pengembangan atau mempertahankan perbendaharaan yang sehat.

