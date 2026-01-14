Bitwise Menjelaskan Mengapa Emas Bertahan dan Bitcoin Menyerang Selama Siklus Pasar

Bitcoin dan emas sering diadu satu sama lain sebagai lindung nilai yang bersaing terhadap inflasi dan devaluasi mata uang. Namun, data menunjukkan bahwa portofolio terkuat memegang keduanya.

Faktanya, para ahli dari Bitwise menemukan bahwa emas secara konsisten meredam kerugian selama penurunan pasar, sementara BTC cenderung mengungguli secara tajam selama pemulihan.

Portofolio Emas-dan-Bitcoin

Laporan baru oleh Ahli Strategi Investasi Senior Bitwise Juan Leon dan Analis Riset Kuantitatif Mallika Kolar menyatakan bahwa investor yang mencari perlindungan dari devaluasi dolar dan volatilitas pasar mungkin paling diuntungkan dengan memegang emas dan Bitcoin daripada memilih di antara keduanya.

Analisis ini dipicu oleh komentar terbaru dari pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio, yang merekomendasikan alokasi gabungan 15% untuk emas dan BTC di tengah meningkatnya utang federal AS dan pengeluaran defisit yang persisten, yang menurutnya meningkatkan risiko devaluasi mata uang jangka panjang.

Untuk menguji klaim tersebut, Bitwise menganalisis penurunan pasar besar selama dekade terakhir dan membandingkan portofolio standar 60/40 dengan versi yang mencakup emas, BTC, atau keduanya.

Temuan menunjukkan bahwa emas secara konsisten bertindak sebagai aset defensif selama periode tekanan pasar, sementara bitcoin cenderung mengungguli secara tajam selama pemulihan berikutnya. Selama penurunan ekuitas 2018, ketika saham turun 19,34%, dan BTC turun lebih dari 40%, emas naik 5,76%.

Pada tahun 2020, ekuitas turun hampir 34% selama kejutan COVID-19, BTC turun 38,1%, dan emas hanya turun 3,63%. Pola serupa muncul pada tahun 2022, ketika ekuitas turun 24,18% dan BTC hampir 60% di tengah inflasi, kenaikan suku bunga yang agresif, dan gejolak khusus kripto, sementara emas turun kurang dari 9%.

Rasio Sharpe

Dalam penarikan pasar 2025 yang terkait dengan meningkatnya ketegangan perdagangan, ekuitas turun 16,66%, bitcoin turun 24,39%, dan emas naik hampir 6%. Dalam pemulihan yang terjadi setelahnya, aset kripto berulang kali memberikan keuntungan yang luar biasa, termasuk reli hampir 79% setelah titik terendah 2018, lonjakan 775% menyusul posisi terendah pandemi 2020, dan kenaikan 40% pada tahun 2023 saat inflasi mereda dan ekspektasi tumbuh untuk pergeseran kebijakan moneter.

Emas juga mencatatkan keuntungan solid selama pemulihan. Namun, ini biasanya kurang dramatis, sementara ekuitas pulih dengan kuat. Laporan tersebut mengevaluasi kinerja selama periode penuh daripada fase individual. Berdasarkan itu, portofolio yang mencakup emas dan Bitcoin menunjukkan keseimbangan superior antara risiko dan return, dengan rasio Sharpe 0,679. Ini hampir tiga kali lebih tinggi dari portofolio tradisional 60/40 dan jauh di atas portofolio yang hanya menambahkan emas.

Meskipun alokasi BTC saja menghasilkan rasio Sharpe yang lebih tinggi, ini juga datang dengan volatilitas yang jauh lebih tinggi.

