Changpeng Zhao Mendukung Platform Trading Non-Custodial Genius Melalui YZi Labs

Changpeng Zhao (CZ), pendiri Binance, kembali berinvestasi di kripto melalui platform perdagangan baru yang sangat berbeda dari Binance. CZ mendukung platform non-custodial. Investasi ini berasal dari YZi Labs, yang merupakan family office yang didirikan oleh CZ dan co-founder Binance Yi He. YZi Labs melakukan investasi puluhan juta dolar di Genius Trading.

Bagaimana Genius Trading Melindungi Perdagangan DeFi Besar dari Front-Running dan Serangan MEV

Genius Trading adalah alat perdagangan kripto pribadi yang dirancang terutama untuk trader besar dan institusional. Tujuan utamanya adalah mengatasi masalah kurangnya privasi perdagangan. Misalnya, di blockchain publik seperti Ethereum, semua transaksi yang tertunda terlihat di mempool, sehingga bot dapat melakukan front-run pada perdagangan atau melakukan sandwich pada order besar dan mendorong harga melawan trader besar. Ini membuat perdagangan DeFi besar menjadi mahal, dapat diprediksi, dan mudah dieksploitasi.

Jadi untuk mengatasi hal ini, Genius menggunakan Multi-Party Computation (MPC) dan Desain non-custodial untuk menyembunyikan perdagangan hingga eksekusi. Platform ini memecah order besar menjadi bagian-bagian kecil dan menggunakan dompet sementara untuk mencegah orang lain mendeteksi akumulasi whale. Platform ini menjaga identitas dan rencana trader tetap rahasia. Jadi orang lain tidak dapat melihat atau meniru perdagangan tersebut.

CZ membangun Binance berdasarkan custodial terpusat dan kepercayaan pada satu platform. Sekarang dia percaya bahwa masa depan kripto ada di on-chain dan investor besar membutuhkan privasi, sehingga bursa terpusat tidak akan mendominasi selamanya. Ini menandakan perubahan dalam keyakinan jangka panjangnya. Dengan mendukung CZ, dia melindungi warisannya, dan jika perdagangan bergerak sepenuhnya on-chain, dia tidak hanya ingin memiliki bursa; sebaliknya, dia ingin memenangkan antarmuka yang digunakan institusi untuk berdagang.

Langkah ini dengan jelas menunjukkan bahwa Genius Trading akan menjadi game-changer di tahun-tahun mendatang, dan CZ bertaruh pada perdagangan pribadi dan in-chain. Genius trading seperti dark pool, tetapi untuk kripto. CZ juga ingin membantu membangun alat yang memungkinkan dia untuk uang besar.

