BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Jadwal PSL adalah jadwal resmi yang mengatur bagaimana setiap musim Pakistan Super League berlangsung. Dari pertandingan pembukaan hingga final, jadwal ini menentukanJadwal PSL adalah jadwal resmi yang mengatur bagaimana setiap musim Pakistan Super League berlangsung. Dari pertandingan pembukaan hingga final, jadwal ini menentukan

Jadwal PSL – Panduan Lengkap Tanggal Pertandingan dan Format Pakistan Super League

Penulis: TechbullionSumber: Techbullion
2026/01/14 21:07
PlaysOut
PLAY$0.07108+7.51%
Moonveil
MORE$0.002207-0.31%


The PSL schedule adalah jadwal resmi yang mengontrol bagaimana setiap musim Pakistan Super League berlangsung. Dari pertandingan pembuka hingga final, ini menentukan kapan tim bermain, bagaimana tabel poin terbentuk, dan tim mana yang mencapai playoff.

Bagi penggemar, PSL schedule lebih dari sekadar daftar tanggal — ini adalah peta jalan yang menentukan seluruh turnamen.

Bagaimana PSL Schedule Dibuat

Pakistan Cricket Board menyusun PSL schedule berdasarkan:

  • Ketersediaan stadion
  • Komitmen kriket internasional
  • Beban kerja pemain
  • Persyaratan penyiaran

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa:

  • Setiap tim mendapat istirahat yang sama
  • Tidak ada tim yang memiliki keuntungan tidak adil
  • Pertandingan tersebar merata di berbagai kota

Perencanaan ini membuat turnamen menjadi kompetitif dan lancar secara logistik.

Kapan PSL Berlangsung?

The PSL schedule 2026 biasanya dimainkan antara Februari dan April. Periode ini dipilih karena:

  • Kondisi cuaca sesuai di seluruh Pakistan
  • Bintang internasional lebih tersedia
  • Memungkinkan jumlah penonton maksimal

Jadwal resmi dirilis beberapa minggu sebelum pertandingan pertama.

Struktur Turnamen PSL

Musim PSL dibagi menjadi dua bagian:

Pertandingan Liga

Selama fase ini:

  • Setiap tim bermain melawan semua tim lainnya
  • Setiap tim bermain sekitar 10 pertandingan
  • Poin diperoleh untuk kemenangan

Fase liga membangun peringkat yang menentukan siapa yang lolos ke playoff.

Pertandingan Playoff

The empat tim teratas di tabel poin melaju ke playoff. Pertandingan ini dimainkan dalam format gugur yang mengarah ke final.

Hanya tim terkuat yang melaju.

Tim di PSL

Liga ini menampilkan tim yang berbasis di kota-kota besar Pakistan, seperti:

  • Lahore
  • Karachi
  • Islamabad
  • Peshawar
  • Multan
  • Quetta
  • Sialkot
  • Hyderabad

Setiap tim memiliki jumlah pertandingan tetap dalam PSL schedule, memastikan musim yang adil dan seimbang.

Venue Pertandingan PSL

Pertandingan dimainkan di stadion kriket utama Pakistan, umumnya termasuk:

  • Lahore
  • Karachi
  • Rawalpindi
  • Multan

Rotasi kota ini memberikan penggemar di berbagai wilayah kesempatan untuk menonton pertandingan secara langsung.

Cara Membaca PSL Schedule

Jadwal PSL yang khas mencakup:

  • Tanggal pertandingan
  • Tim yang bermain
  • Venue
  • Waktu mulai

Ini memungkinkan penggemar untuk:

  • Mengikuti perkembangan tim mereka
  • Merencanakan kapan menonton
  • Melacak pertandingan penting

Format Playoff PSL Dijelaskan

Playoff PSL meliputi:

  • Kualifikasi antara dua tim teratas
  • Eliminator antara tim ketiga dan keempat
  • Pertandingan gugur final
  • Final PSL

Format ini memastikan bahwa bahkan tim yang finis ketiga atau keempat masih memiliki kesempatan untuk memenangkan gelar.

Mengapa PSL Schedule Itu Penting

Jadwal mempengaruhi:

  • Persiapan tim
  • Pemulihan pemain
  • Keterlibatan penggemar
  • Rating televisi

PSL schedule yang dirancang dengan baik memastikan keseimbangan kompetitif dan kegembiraan maksimal sepanjang musim Snaptube.

Kata Akhir

The PSL schedule adalah tulang punggung Pakistan Super League. Ini mengatur setiap pertandingan, memandu tabel poin, dan membawa penggemar hingga ke final.

Dengan memahami bagaimana jadwal bekerja — dari pertandingan liga hingga playoff — penggemar dapat mengikuti PSL dengan jelas dan menikmati setiap tahap dari liga kriket terbesar Pakistan.

Item Terkait:Pakistan Super League, PSL Schedule
Komentar
Peluang Pasar
Logo PlaysOut
Harga PlaysOut(PLAY)
$0.07108
$0.07108$0.07108
+3.66%
USD
Grafik Harga Live PlaysOut (PLAY)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00