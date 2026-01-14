Usaha patungan PIF targetkan produksi aluminium hilir

Dana kekayaan negara senilai triliunan dolar Arab Saudi, Public Investment Fund, dan Red Sea Aluminium Holdings yang berbasis di Riyadh telah menyepakati persyaratan awal untuk mengembangkan kompleks aluminium hilir di Yanbu, Arab Saudi bagian barat.

RSAH adalah usaha patungan antara Innovation Global Industries, Innovation New Materials dan Shandong Innovation Group.

Dalam sebuah pernyataan, PIF mengatakan kompleks tersebut akan memperkenalkan teknologi peleburan canggih dan mengembangkan salah satu fasilitas pengecoran kontinu terbesar di Timur Tengah untuk memproduksi berbagai macam produk aluminium hilir bernilai tinggi.

Perjanjian tersebut diumumkan di Future Minerals Forum di Riyadh. Ini sejalan dengan strategi PIF untuk membangun kemitraan regional dan internasional untuk melokalisasi sektor-sektor strategis.

Implementasi proyek tergantung pada pemenuhan persyaratan akhir dan perolehan semua persetujuan yang diperlukan.

Kompleks tersebut akan mengamankan pasokan produk aluminium hilir untuk memenuhi permintaan global dan lokal, kata Muhammad AlDawood, kepala sektor industri dan pertambangan di PIF.

Kemitraan ini juga berupaya mempercepat pengembangan tenaga kerja melalui program pelatihan teknis dan inisiatif pengembangan keterampilan, kata PIF.

Tidak ada informasi yang diberikan mengenai biaya yang diusulkan untuk membangun kompleks tersebut.

Pada Juli 2025, perusahaan pertambangan Saudi Maaden, yang 65 persen dimiliki oleh PIF, membeli mitra usaha patungan pertambangannya, produsen aluminium AS Alcoa.

