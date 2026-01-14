Senator Republik Cynthia Lummis dan Senator Demokrat Ron Wyden memperkenalkan Blockchain Regulatory Certainty Act pada Senin, 12 Januari, dengan tujuan melindungi pengembang kripto. RUU ini memperjelas bahwa pengembang blockchain yang tidak mengendalikan dana pengguna tidak boleh dianggap sebagai pengirim uang.

Dengan diperkenalkannya RUU ini, yang dapat dimasukkan dalam legislasi struktur pasar kripto, trader dan degens kini menunjukkan minat lebih besar terhadap kripto terbaik untuk diinvestasikan di 2026 untuk keuntungan substansial.

Kripto baru, DeepSnitch AI (DSNT), telah membedakan dirinya dengan menawarkan solusi jelas untuk tantangan utama yang dihadapi trader. Proyek ini membuat DYOR, yang sering melelahkan dan memakan waktu, menjadi lebih mudah, memungkinkan trader membuat keputusan tepat waktu.

Blockchain Regulatory Certainty Act dari Lummis dan Wyden

Blockchain Regulatory Certainty Act bipartisan akan memperkenalkan aturan jelas untuk menentukan kapan pengembang blockchain dan penyedia layanan kripto dikecualikan dari hukum transmisi uang.

Seperti dilaporkan, Senator Lummis percaya bahwa memaksa penulis kode untuk mematuhi aturan serupa dengan bursa dan broker adalah 'buta teknologi dan resep untuk melanggar privasi dan hak kebebasan berbicara warga Amerika.'

Sementara itu, berikut adalah beberapa pilihan pertumbuhan portofolio teratas, sebelum kripto mendapatkan regulasi yang lebih jelas.

3 kripto terbaik untuk investasi dengan keuntungan luar biasa di 2026

1. DeepSnitch AI: Koin #1 untuk mencapai 100x tahun ini?

Platform DeepSnitch AI dirancang untuk memberikan trader pemahaman jelas tentang pasar kripto tanpa kesulitan. Saat ini, sebagian besar agen AI yang dimaksudkan dan dashboard sudah aktif, menempatkan proyek ini jauh di depan presale kripto lainnya.

Di antara agen AI, SnitchFeed bertindak sebagai radar langsung yang menunjukkan koin trending, pembaruan baru, tren yang muncul, dan penggerak pasar seperti pergerakan whale. Setelah mengakses data ini, trader dapat membuka Token Explorer untuk mengakses lebih banyak data, seperti skor risiko token tertentu.

AuditSnitch, pembaruan yang baru diluncurkan, kemudian menawarkan Anda audit jelas dari koin yang dipilih, memastikan bahwa Anda tidak memilih cryptocurrency jalan buntu.

Di sisi lain, SnitchGPT melangkah lebih jauh untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan jawaban jelas untuk pertanyaan apa pun yang mungkin Anda miliki. Alat ini bekerja lebih mirip ChatGPT tetapi dengan pemahaman lebih kuat tentang data on-chain.

Presale DeepSnitch AI saat ini dihargai $0,03401. Namun, harga terus naik setiap beberapa hari, jadi Anda harus bergerak cepat untuk mendapatkan lebih banyak token dengan harga lebih murah. Lebih dari $1,17 juta telah terkumpul sejauh ini, karena banyak yang melihat DSNT sebagai salah satu kripto terbaik untuk 2026.

2. Litecoin: Analisis harga dan pembaruan terkini

Litecoin (LTC) juga telah muncul di antara investasi kripto jangka panjang teratas untuk keuntungan substansial meskipun mencatat penurunan harga pada hari itu. Koin ini diperdagangkan pada $76,45, setelah turun 3,7% pada 13 Januari.

Meskipun turun, investor masih bullish tentang Litecoin. Penggemar BTC dan LTC teratas Master menyatakan bahwa dia percaya Litecoin akan segera melambung.

"Litecoin siap melambung. Tidak ada yang akan mendapatkan harga puncak pasar bull yang tepat untuk Litecoin, itu akan jauh ke 5-digit atas... tunggu saja," tulis Master di X.

Potensi aksi harga LTC yang bullish di 2026 tinggi, karena Litecoin Foundation mengumumkan peningkatan transaksi di jaringan sejak 11 Januari.

3. Canton: Analisis harga dan pembaruan terkini

Canton (CC) adalah koin lain yang menjadi berita utama minggu ini, mendapatkan posisinya di antara kripto terbaik untuk 2026. Pada 13 Januari, Canton diperdagangkan pada $0,1425, mencatat penurunan 3,2% selama 24 jam terakhir.

Tetapi seperti Litecoin, koin ini memiliki potensi pertumbuhan kuat di 2026. Pada grafik mingguan, koin naik 7% dan lebih dari 100% pada grafik bulanan menurut data Coingecko. Halving baru-baru ini juga dapat memicu lonjakan harga lebih lanjut ke 2026 karena pasokan berkurang.

Keputusan akhir

Litecoin, Canton, dan DeepSnitch adalah beberapa pilihan pertumbuhan portofolio untuk tahun ini. Namun, DeepSnitch AI memiliki lebih banyak potensi untuk rally, mengingat kapitalisasi rendah dan tahap awalnya.

Faktanya, banyak yang melihat DeepSnitch AI sebagai moonshot potensial untuk 2026, menjadikannya kripto terbaik untuk diinvestasikan untuk keuntungan menggiurkan. Presale mendapatkan momentum bersama dengan staking pool-nya, yang sekarang memiliki lebih dari 29,22 juta token DSNT yang di-stake.

Investor awal sejauh ini telah mengumpulkan total 27.397 token DSNT sebagai hadiah untuk koin yang mereka stake. Kunjungi situs web resmi untuk informasi lebih lanjut, dan bergabunglah dengan X dan Telegram untuk pembaruan komunitas.

FAQ

1. Kripto mana yang terbaik untuk investasi di 2026?

DeepSnitch AI adalah salah satu kripto terbaik untuk 2026. Dengan berinvestasi di presale ini lebih awal, Anda dapat menghasilkan return hingga 100x.

2. Kripto mana yang kemungkinan akan melambung tinggi?

Litecoin, Canton, dan DeepSnitch AI adalah beberapa investasi kripto jangka panjang yang dapat menghasilkan keuntungan besar di 2026 dan seterusnya. Selain itu, DeepSnitch AI sedang mempersiapkan pengumuman besar yang dapat memicu lonjakan harga parabolik dalam waktu dekat.

3. Kripto murah apa yang harus dibeli sekarang?

Presale DeepSnitch AI dihargai hanya $0,03401, menjadikannya kripto berharga rendah dengan potensi tinggi untuk dibeli hari ini. Kripto terbaik lainnya untuk investasi adalah Litecoin dan Canton, mengikuti kinerja terbaru mereka.