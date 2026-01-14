JPMorgan Tandai Stablecoin Berbunga sebagai Ancaman dalam Debat Regulasi Kripto AS yang Terus Berkembang

Regulator AS dan bank-bank besar mempertajam sikap mereka saat stablecoin penghasil imbal hasil muncul di persimpangan inovasi kripto dan keuangan tradisional.

CFO JPMorgan memperingatkan perbankan paralel yang tidak diatur

Selama panggilan pendapatan kuartal keempat JPMorgan Chase pada 14 Januari, Chief Financial Officer Jeremy Barnum memperingatkan bahwa stablecoin penghasil imbal hasil dapat menciptakan alternatif yang berbahaya dan tidak diatur terhadap sistem perbankan tradisional.

Komentar tersebut menyusul pertanyaan dari analis Evercore Glenn Schorr tentang stablecoin dan upaya lobi terkini. Selain itu, Schorr secara khusus mengutip tekanan dari American Bankers Association, yang telah mendorong batasan yang lebih ketat pada produk kripto yang bersaing langsung dengan deposito bank.

Barnum mengatakan JPMorgan mendukung kerangka GENIUS Act untuk pengawasan stablecoin. Namun, ia memfokuskan kritiknya pada token penghasil bunga yang sangat mirip dengan produk bank yang diatur sambil beroperasi tanpa pengawasan yang setara.

Ia berpendapat bahwa struktur seperti itu berisiko menciptakan sistem perbankan paralel. Sistem tersebut, kata Barnum, akan menampilkan produk mirip deposito yang membayar bunga tetapi tidak memiliki aturan modal, perlindungan konsumen, dan perlindungan regulasi lainnya yang dibangun selama berabad-abad regulasi perbankan.

Bank menekankan bahwa mereka mendukung kompetisi dan inovasi blockchain. Namun, JPMorgan menentang arsitektur keuangan apa pun yang secara efektif mereplikasi layanan perbankan inti di luar kerangka regulasi yang sudah ada.

Rancangan undang-undang Senat menargetkan pembayaran bunga stablecoin

Pada hari Senin, Komite Perbankan Senat AS merilis rancangan Digital Asset Market Clarity Act yang telah diubah. Legislasi yang diperbarui memperkenalkan batasan baru tentang bagaimana platform kripto dapat menyusun imbalan pada kepemilikan stablecoin.

RUU tersebut akan melarang penyedia layanan aset digital membayar bunga langsung hanya karena memegang stablecoin. Selain itu, ketentuan ini dirancang untuk menghentikan token ini bertindak sebagai rekening deposito yang tidak diatur yang bersaing langsung dengan deposito bank.

Meskipun demikian, undang-undang yang diusulkan tidak melarang semua bentuk imbalan stablecoin. Ini secara eksplisit mengizinkan insentif yang terkait dengan staking, partisipasi tata kelola, penyediaan likuiditas, dan aktivitas jaringan lainnya yang menyiratkan keterlibatan aktif daripada penghematan pasif.

Pembuat undang-undang ingin menarik garis yang jelas antara imbal hasil pasif dan imbalan yang terkait dengan kontribusi jaringan. Perbedaan ini akan menjadi pusat bagaimana regulator mengklasifikasikan berbagai produk kripto dan setiap pembatasan imbal hasil stablecoin di masa depan yang diadopsi oleh lembaga AS.

Di luar aturan bunga, RUU Senat membahas pertanyaan yang lebih luas seputar pengawasan aset digital. Ini juga mengklarifikasi bagaimana otoritas atas pasar kripto harus dibagi antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission.

Reaksi sektor perbankan terhadap persaingan stablecoin

Di seluruh AS, bank semakin memandang stablecoin penghasil imbal hasil sebagai tantangan eksistensial terhadap bisnis deposito inti mereka. Sumber industri menggambarkan respons kripto industri perbankan sebagai hampir panik ketika produk-produk ini mulai mendapat daya tarik pada tahun 2024.

Stablecoin telah berkembang pesat sebagai alat untuk pembayaran dan penyelesaian. Selain itu, mereka sering memberikan kecepatan transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah daripada jalur perbankan yang sudah lama ada, membuat mereka menarik untuk pengguna ritel maupun institusional.

Menambahkan imbal hasil di atas saldo stablecoin membuat instrumen ini semakin menarik bagi konsumen. Sebaliknya, bank tradisional umumnya membayar bunga yang relatif rendah pada rekening giro dan tabungan standar, bahkan dalam lingkungan suku bunga yang lebih tinggi.

Barnum mengakui bahwa JPMorgan sudah menawarkan serangkaian layanan terkait kripto yang terbatas. Namun, ia mengatakan bank harus menyamai bagian dari penawaran kripto atau meningkatkan produk yang ada di mana pun teknologi baru dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

CFO juga mempertanyakan seberapa besar imbal hasil stablecoin benar-benar menguntungkan pengguna akhir setelah risiko dinilai dengan benar. Dalam konteks itu, ia berpendapat bahwa sistem keuangan paralel yang muncul harus menggabungkan regulasi yang kuat untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan.

Kesetaraan regulasi dan risiko sistem secara keseluruhan

Perdebatan yang sedang berlangsung tentang stablecoin penghasil imbal hasil semakin dibingkai sebagai salah satu kesetaraan regulasi. Lembaga keuangan tradisional menerima bahwa blockchain dan uang yang ditokenisasi akan memainkan peran, tetapi mereka bersikeras risiko yang serupa harus menghadapi aturan yang serupa.

Barnum mengungkapkan kekhawatiran tentang dinamika deposito sistem secara keseluruhan jika stablecoin menyedot dana dari bank dalam skala besar. Selain itu, ia menyoroti kemungkinan arus yang volatil antara konsumen, platform kripto, dan penyedia tradisional, meskipun ia tidak menjelaskan skenario tekanan spesifik.

Digital Asset Market Clarity Act Senat dan pendekatan GENIUS Act terhadap pengawasan stablecoin bersama-sama membentangkan kerangka kerja AS yang muncul. Meskipun demikian, banyak detail yang belum terselesaikan, termasuk cara mengawasi penerbit besar dan cara memperlakukan arus lintas batas.

Untuk saat ini, sikap Wall Street mencerminkan keseimbangan antara merangkul inovasi blockchain dan mempertahankan model perbankan yang diatur. Hasil dari perdebatan kebijakan saat ini akan membentuk bagaimana stablecoin, bank, dan platform kripto bersaing dan hidup berdampingan dalam sistem keuangan AS.

Sebagai kesimpulan, pembuat kebijakan, regulator, dan bank besar berkumpul pada pesan yang sama: imbal hasil berbasis stablecoin dapat berlanjut hanya jika beroperasi di bawah aturan yang jelas yang selaras dengan perlindungan yang sudah lama ada di sektor perbankan tradisional.