GenDen-AI: Semua Orang adalah Insinyur dengan Desain Generatif AI

Bayangkan dunia di mana siapa pun dapat merancang bangunan, mobil, atau bahkan pesawat – tanpa memerlukan pelatihan teknik bertahun-tahun. Itulah visi di balik GenDen AI, startup AI ambisius dengan misi untuk mendefinisikan ulang masa depan desain dan teknik. GenDen-AI, startup AI revolusioner, membuat hal itu menjadi mungkin.

Dr. Mustafa Sultan, CEO GenDen-AI, memajukan perubahan fundamental: mengubah teknik struktural dari disiplin iteratif manual menjadi sistem keputusan yang digerakkan oleh prompt dan diorkestrasi AI.

Perangkat lunak teknik tradisional mengharuskan desainer untuk secara eksplisit memodelkan dan menganalisis serta merancang setiap alternatif. Ini membatasi eksplorasi dan mengunci pengambilan keputusan pada asumsi awal. Dr. Sultan menyadari bahwa tantangannya bukan komputasi, tetapi bagaimana maksud desain diekspresikan dan dievaluasi.

Platform unggulan GenDen-AI, Structure-AI, memungkinkan insinyur untuk mendefinisikan maksud desain melalui prompt suara terstruktur—menggambarkan kondisi batas, batasan, material, target kinerja, dan persyaratan regulasi. AI kemudian menghasilkan, mensimulasikan, dan mengevaluasi ribuan konfigurasi yang valid secara struktural secara paralel.

Ini memposisikan ulang insinyur dari pembuat geometri menjadi pemimpin keputusan tingkat sistem, memandu hasil daripada mencarinya secara manual.

Karya Dr. Sultan didasarkan pada penelitian akademis dan aplikasi lapangan. Seorang Insinyur Profesional berlisensi dengan gelar PhD dalam pengambilan keputusan berbasis data, ia juga penulis" The Next Wave in AI". Penelitiannya menerapkan pemodelan persamaan struktural dan kecerdasan keputusan pada alur kerja teknik, memungkinkan sistem AI untuk bernalar tentang interaksi struktural kompleks daripada hanya mengotomatisasi perhitungan. Kedalaman ini memungkinkan GenDen-AI untuk bergerak melampaui alat visualisasi menjadi kecerdasan tingkat teknik.

Dr. Sultan menyatakan, "meskipun kami memulai dengan arsitektur dan konstruksi, visi tidak berhenti di situ. Mobil, drone, pesawat—semuanya dapat memperoleh manfaat dari desain generatif yang digerakkan AI percakapan. Segera, siapa pun dapat merancang mesin kompleks dengan aman, efisien, dan cerdas. GenDen-AI bukan hanya alat; ini adalah gerakan. Dunia di mana semua orang adalah insinyur bukan lagi fiksi ilmiah— ini terjadi sekarang".

