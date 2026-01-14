BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bayangkan sebuah dunia di mana siapa pun dapat merancang sebuah bangunan, mobil, atau bahkan pesawat – tanpa memerlukan pelatihan teknik bertahun-tahun. Itulah visi di balik GenDenBayangkan sebuah dunia di mana siapa pun dapat merancang sebuah bangunan, mobil, atau bahkan pesawat – tanpa memerlukan pelatihan teknik bertahun-tahun. Itulah visi di balik GenDen

GenDen-AI: Semua Orang adalah Insinyur dengan Desain Generatif AI

Penulis: TechbullionSumber: Techbullion
2026/01/14 22:31
ANyONe Protocol
ANYONE$0.2718+1.83%
Startup
STARTUP$0.0003743+5.73%
MISSION
MISSION$0.0000004021-0.71%
FUTURECOIN
FUTURE$0.1245--%

Bayangkan dunia di mana siapa pun dapat merancang bangunan, mobil, atau bahkan pesawat – tanpa memerlukan pelatihan teknik bertahun-tahun. Itulah visi di balik GenDen AI, startup AI ambisius dengan misi untuk mendefinisikan ulang masa depan desain dan  teknik. GenDen-AI, startup AI revolusioner, membuat hal itu menjadi mungkin. 

Dr. Mustafa Sultan, CEO GenDen-AI, memajukan perubahan fundamental:  mengubah teknik struktural dari disiplin iteratif manual menjadi  sistem keputusan yang digerakkan oleh prompt dan diorkestrasi AI. 

Perangkat lunak teknik tradisional mengharuskan desainer untuk secara eksplisit memodelkan dan  menganalisis serta merancang setiap alternatif. Ini membatasi eksplorasi dan mengunci pengambilan keputusan pada asumsi awal. Dr. Sultan menyadari bahwa tantangannya bukan  komputasi, tetapi bagaimana maksud desain diekspresikan dan dievaluasi. 

Platform unggulan GenDen-AI, Structure-AI, memungkinkan insinyur untuk mendefinisikan maksud  desain melalui prompt suara terstruktur—menggambarkan kondisi batas,  batasan, material, target kinerja, dan persyaratan regulasi. AI  kemudian menghasilkan, mensimulasikan, dan mengevaluasi ribuan  konfigurasi yang valid secara struktural secara paralel. 

Ini memposisikan ulang insinyur dari pembuat geometri menjadi pemimpin keputusan tingkat sistem,  memandu hasil daripada mencarinya secara manual. 

Karya Dr. Sultan didasarkan pada penelitian akademis dan aplikasi lapangan. Seorang  Insinyur Profesional berlisensi dengan gelar PhD dalam pengambilan keputusan berbasis data, ia juga  penulis" The Next Wave in AI". Penelitiannya menerapkan pemodelan persamaan struktural  dan kecerdasan keputusan pada alur kerja teknik, memungkinkan sistem AI  untuk bernalar tentang interaksi struktural kompleks daripada hanya  mengotomatisasi perhitungan. Kedalaman ini memungkinkan GenDen-AI untuk bergerak melampaui  alat visualisasi menjadi kecerdasan tingkat teknik. 

Dr. Sultan menyatakan, "meskipun kami memulai dengan arsitektur dan konstruksi, visi  tidak berhenti di situ. Mobil, drone, pesawat—semuanya dapat memperoleh manfaat dari  desain generatif yang digerakkan AI percakapan. Segera, siapa pun dapat merancang mesin kompleks  dengan aman, efisien, dan cerdas. GenDen-AI bukan hanya alat; ini adalah  gerakan. Dunia di mana semua orang adalah insinyur bukan lagi fiksi ilmiah— ini terjadi sekarang".

Item Terkait:AI, Desain Generatif AI, startup AI, CEO, Dr. Mustafa Sultan

Direkomendasikan untuk Anda

  • Cara Membuat Video AI Profesional Dari Teks, Gambar, dan Klip dalam Satu Platform?
  • Revolusi Analitik Olahraga: Bagaimana AI Mengubah Strategi Permainan
  • Mengapa Otomasi Alur Kerja Pembukuan Tidak Lagi Opsional untuk Perusahaan yang Berkembang
Komentar
Peluang Pasar
Logo ANyONe Protocol
Harga ANyONe Protocol(ANYONE)
$0.2718
$0.2718$0.2718
+0.81%
USD
Grafik Harga Live ANyONe Protocol (ANYONE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00