RUU Kripto Senat Memberikan Kewenangan Pengawasan "Gaya Patriot Act" kepada Departemen Keuangan — Galaxy Membunyikan Alarm

Rancangan undang-undang struktur pasar kripto di Senat AS menimbulkan kekhawatiran baru dari industri aset digital, dengan Galaxy Digital memperingatkan bahwa hal ini dapat memberikan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum yang luas kepada Departemen Keuangan yang mengingatkan pada USA Patriot Act.

Peringatan ini muncul saat para pembuat undang-undang bergerak untuk menjembatani proposal regulasi DPR dan Senat di tengah volatilitas pasar yang berkelanjutan dan ketidakpastian kebijakan.

RUU Kripto Senat Memberikan Kewenangan Baru yang Luas kepada Departemen Keuangan, Kata Galaxy

Dalam catatan riset yang diterbitkan Selasa, Galaxy mengatakan rancangan Komite Perbankan Senat jauh melampaui Digital Asset Market Clarity Act yang telah disahkan DPR, terutama dalam penanganan keuangan ilegal.

Di pusat kekhawatiran perusahaan adalah kewenangan "tindakan khusus" spesifik kripto baru yang akan memungkinkan Departemen Keuangan untuk melabeli yurisdiksi asing, lembaga keuangan, atau bahkan seluruh kategori transaksi aset digital sebagai masalah utama pencucian uang.

Setelah ditetapkan, Departemen Keuangan dapat membatasi atau mengkondisikan transfer dana kripto yang terhubung dengan entitas tersebut, kekuatan yang dibandingkan Galaxy secara langsung dengan kewenangan yang dibuat di bawah Patriot Act setelah serangan 11 September.

Galaxy berargumen bahwa, meskipun dibingkai sebagai alat keamanan nasional, kewenangan tersebut dapat diterapkan secara luas di tempat perdagangan luar negeri dan jalur transaksi, secara material memperluas jangkauan pemerintah ke pasar kripto.

Perusahaan mengatakan bahwa, secara keseluruhan, ketentuan RUU tersebut akan menjadi ekspansi terbesar kekuatan pengawasan keuangan sejak awal 2000-an, periode yang masih kontroversial karena dampaknya terhadap kebebasan sipil.

Rancangan undang-undang juga memperkenalkan kerangka kerja formal untuk penangguhan transaksi sementara.

Berdasarkan mekanisme ini, Departemen Keuangan atau lembaga terkait lainnya dapat meminta penerbit stablecoin dan penyedia layanan aset digital untuk membekukan transaksi hingga 30 hari, dengan opsi untuk memperpanjang, tanpa terlebih dahulu mendapatkan perintah pengadilan.

Galaxy menandai ini sebagai penyimpangan signifikan dari proses yang ada, mencatat tidak adanya pengawasan yudisial langsung.

Bagian lain dari RUU secara eksplisit membawa front end kripto ke dalam sanksi dan kepatuhan Anti Pencucian Uang.

Teks tersebut mendefinisikan "lapisan aplikasi buku besar terdistribusi," termasuk antarmuka yang di-hosting web yang digunakan untuk mengakses blockchain dan protokol keuangan terdesentralisasi.

Ini juga mengarahkan Departemen Keuangan untuk mengeluarkan panduan yang mewajibkan alat-alat ini untuk menyaring dompet, memblokir aktivitas yang dikenai sanksi, dan menerapkan kontrol AML berbasis risiko.

Imbalan Stablecoin Menghadapi Batasan Baru saat Debat Kripto Senat Mengintensif

Galaxy juga menunjuk pada bahasa yang menargetkan protokol yang disebut "DeFi hanya dalam nama," yang akan memungkinkan regulator untuk memberlakukan kewajiban Bank Secrecy Act pada tim atau individu yang mempertahankan kendali yang berarti atas fungsi protokol atau akses pengguna.

Proposal Senat bergerak maju bersamaan dengan perdebatan sengit tentang imbalan stablecoin.

Rancangan revisi yang dirilis menjelang markup akan melarang penyedia layanan aset digital untuk membayar imbal hasil hanya karena memegang saldo stablecoin pembayaran.

Kelompok perbankan telah mendukung pembatasan tersebut, dengan alasan bahwa stablecoin yang menghasilkan imbal hasil menyerupai deposito tanpa perlindungan yang setara, sementara perusahaan kripto mengatakan masalah ini sudah diselesaikan di bawah GENIUS Act yang disahkan tahun lalu.

Respons industri beragam, dengan Crypto Council for Innovation mengatakan bahwa mereka memandang teks Senat sebagai bukti keterlibatan berkelanjutan pada prioritas kebijakan kritis tetapi menekankan bahwa kerangka kerja akhir harus menjaga pilihan konsumen dan mendukung persaingan.

Coinbase telah memperingatkan bahwa mereka dapat menarik dukungan jika program imbalan dibatasi terlalu agresif, meskipun beberapa eksekutif memberi sinyal kesediaan untuk menerima kompromi saat ini.

Jalur legislatif tetap tidak pasti karena Komite Perbankan Senat sedang mempersiapkan markup minggu ini, sementara Komite Pertanian Senat berencana untuk merilis teksnya sendiri pada 21 Januari, dengan markup dijadwalkan pada 27 Januari.

Kedua versi perlu direkonsiliasi sebelum pemungutan suara penuh Senat, diikuti oleh negosiasi dengan DPR.