Seorang analis di raksasa perbankan Deutsche Bank mengatakan dolar AS akan terus melemah di tahun 2026. Dalam wawancara terbaru dengan Bloomberg Television, George Saravelos, global

Dolar AS Diperkirakan Akan Melemah Lebih Lanjut di 2026, Menurut Analis Deutsche Bank – Ini Alasannya

Penulis: The Daily HodlSumber: The Daily Hodl
2026/01/14 22:00
Seorang analis di raksasa perbankan Deutsche Bank mengatakan dolar AS akan terus melemah di tahun 2026.

Dalam wawancara baru dengan Bloomberg Television, George Saravelos, kepala riset valuta asing global di Deutsche Bank, mengatakan dolar AS akan terus melemah bahkan setelah tahun 2025 yang sulit, meskipun dengan laju yang lebih lambat.

"Penurunan dolar sepanjang tahun '25 adalah penurunan terbesar kedua yang tercatat sejak nilai tukar mengambang bebas dimulai setelah Bretton Woods. Jadi ini adalah tahun yang sangat besar untuk valuta asing. Saya berpendapat akan sangat sulit untuk mengulangi jenis pergerakan tersebut di tahun 26."

Menurut Saravelos, dolar kehilangan statusnya sebagai mata uang dengan imbal hasil tertinggi di dunia di negara-negara maju serta negara-negara lain yang merangsang ekonomi mereka akan merugikan nilainya.

"Dolar tidak lagi menjadi mata uang dengan imbal hasil tertinggi di dunia di pasar negara maju, setidaknya karena Fed telah memotong suku bunga, sementara yang lain telah berhenti melakukan hal yang sama. Dan secara empiris, dolar sebagai imbal hasil tinggi adalah hal yang besar.

Dan ketika dolar tidak lagi menjadi imbal hasil tinggi dan Anda memiliki mata uang lain sekarang, misalnya, di Australia atau di Norwegia yang mengambil alih properti tersebut, itu menghilangkan angin kencang besar bagi dolar. Jadi itu yang pertama…

Nomor dua adalah jika Anda melihat komposisi pertumbuhan global selama beberapa tahun terakhir, AS memimpin kelompok dan apa yang Anda lihat selama 12 bulan terakhir adalah pertumbuhan global meluas ke ekonomi lain juga. Eropa melakukan stimulus fiskal. Jepang berpotensi bergabung.

Jadi secara keseluruhan, prospek pertumbuhan global yang solid. Tetapi dengan konvergensi pertumbuhan dan dolar yang kurang menjadi imbal hasil tinggi ditambah defisit eksternal yang sangat besar yang sangat bergantung pada arus masuk. Itulah campuran yang menurut saya seharusnya memungkinkan dolar untuk terus melemah, tetapi dengan laju yang jauh lebih lambat daripada yang kita lihat tahun lalu."

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

Postingan Dolar AS Diperkirakan Akan Melemah Lebih Lanjut di 2026, Menurut Analis Deutsche Bank – Inilah Alasannya muncul pertama kali di The Daily Hodl.

