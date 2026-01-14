EMCD Melaporkan Pertumbuhan Kuat 2025 saat Berkembang Melampaui Mining Menjadi Platform Kripto-Keuangan Global

EMCD, sebuah ekosistem kripto yang berasal dari infrastruktur mining, melaporkan tahun 2025 yang solid yang ditandai dengan ekspansi produk yang cepat, adopsi global yang meningkat, dan pergeseran strategis menuju layanan kripto-finansial terintegrasi. Sementara industri beralih dari siklus spekulatif menuju infrastruktur dan utilitas dunia nyata, EMCD memposisikan diri sebagai platform yang berfokus pada skalabilitas, hasil, dan penggunaan cryptocurrency sehari-hari.

Operasi mining perusahaan terus berkembang meskipun kesulitan jaringan meningkat dan margin menyempit. Total hashrate EMCD mencapai 34,11 EH/s, dengan peningkatan 58% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh lebih dari 66.500 miner aktif di lebih dari 100 negara. Hanya pada tahun 2025, para peserta menambang 4.550 BTC, dengan pertumbuhan yang sangat kuat tercatat di Amerika Utara, LATAM, MENA, dan APAC — wilayah yang semakin membentuk lanskap mining global. Dukungan untuk 17 cryptocurrency yang dapat ditambang memungkinkan para miner untuk mengoptimalkan hasil sebagai respons terhadap kondisi pasar yang berubah.

Pada saat yang sama, EMCD mencatat permintaan yang meningkat untuk produk keuangan yang menghasilkan yield dan efisien dalam hal modal. Produk tabungan Coinhold-nya mendistribusikan $3,7 juta dalam hadiah selama tahun ini, melampaui 13.500 pemegang aktif, dan meningkatkan total nilai terkunci lebih dari 45%, melampaui $60 juta dalam aset terkunci. Saldo rata-rata pengguna sebesar $4.200 menunjukkan keterlibatan berkelanjutan di luar spekulasi jangka pendek, mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju cryptocurrency sebagai alat keuangan daripada sekadar aset trading.

Aktivitas trading di platform EMCD meningkat secara konsisten, dengan volume melebihi 90 juta dolar dan lebih dari 400.000 transaksi diselesaikan pada tahun 2025. Peluncuran lebih dari 30 pasangan trading baru, termasuk TON dan DOGE, menyelaraskan platform dengan ekosistem yang muncul dan permintaan regional.

Adopsi pengguna dipercepat seiring dengan pengembangan produk. EMCD memperoleh lebih dari 160.000 pengguna baru selama tahun ini, memperluas lokalisasi ke 25 bahasa. Pada akhir tahun, ekosistem memiliki kehadiran aktif di enam benua, mencerminkan strategi yang disengaja untuk ekspansi yang diatur dan spesifik pasar daripada jangkauan global yang tidak terdiferensiasi.

Eksekusi produk menjadi titik fokus selama tahun ini, karena EMCD meluncurkan pinjaman yang dijamin dengan cryptocurrency, kartu pembayaran gratis, produk staking yang ditingkatkan, dan alur onboarding yang disederhanakan di wilayah terpilih. Pengalaman lengkap dompet dan kartu yang terintegrasi dalam aplikasi mini Telegram, bersama dengan transfer instan melalui email dan nomor telepon, bertujuan untuk mengurangi gesekan dan menjembatani pengalaman pengguna antara Web2 dan Web3. Perusahaan saat ini sedang bekerja untuk memperluas akses ke produk-produk ini di yurisdiksi tambahan.

Ke depan, EMCD bermaksud untuk memprioritaskan ekspansi geografis yang dipandu oleh kepatuhan, integrasi yang lebih dalam dengan mitra eksternal, dan investasi berkelanjutan dalam keamanan dan infrastruktur. Perusahaan menyatakan bahwa strategi jangka panjangnya berpusat pada keandalan dan utilitas praktis, memposisikan layanan kripto sebagai alat keuangan sehari-hari daripada instrumen spekulatif.

"Tahun 2025 telah memperjelas bahwa teknologi menunjukkan nilainya melalui keandalan dan kasus penggunaan nyata, bukan janji-janji," kata Sofia Goldman, Chief Creative and Marketing Officer EMCD. "Tujuan kami adalah membangun infrastruktur yang tangguh dan layanan transparan yang dapat diandalkan pengguna terlepas dari kondisi pasar."

Angka-angka disediakan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau penawaran layanan investasi.

EMCD.io adalah ekosistem kripto lengkap — awalnya diluncurkan pada tahun 2018 sebagai salah satu mining pool paling terkemuka secara global — yang sekarang mencakup dompet multi-aset yang aman, trading peer-to-peer tanpa komisi, pinjaman yang dijamin dengan cryptocurrency, kartu pembayaran, produk kripto terkait tabungan yang tersedia di yurisdiksi tertentu. Platform ini melayani komunitas global yang berkembang dengan fokus pada desain yang berpusat pada pengguna, keamanan, dan utilitas dunia nyata.

