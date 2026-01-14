Vitalik Buterin Mengatakan Ethereum Akhirnya Mewujudkan Visi Aslinya

Dalam sebuah postingan baru-baru ini, ia merefleksikan bagaimana evolusi Ethereum dalam tumpukan Web3 saat ini kini sangat selaras dengan ambisi yang diuraikan selama hari-hari awal proyek.

Poin-poin penting: Ethereum telah memenuhi visi aslinya setelah beralih ke proof-of-stake dan mengadopsi penskalaan yang dipimpin ekosistem.

Fungsionalitas inti beralih dari lapisan dasar menuju jaringan layer-two dan proyek sampingan.

Tujuan pengiriman pesan, penyimpanan, dan skalabilitas sebagian besar dicapai di luar protokol utama.

Buterin berpendapat bahwa tumpukan teknologi Web3 lengkap kini telah tersedia dan terus menguat.

Menurut Buterin, perpindahan ke proof-of-stake merupakan tonggak sejarah yang menentukan, menyelesaikan kekhawatiran lama seputar penggunaan energi dan biaya transaksi. Pada saat yang sama, Ethereum meninggalkan gagasan bahwa semua aktivitas harus terjadi di lapisan dasar, memungkinkan ekosistem solusi penskalaan yang lebih luas untuk menyerap permintaan.

Ketika Ethereum pertama kali diuraikan pada tahun 2014, ambisinya jauh melampaui pembayaran. Buterin menggambarkan alternatif terdesentralisasi untuk internet saat ini—yang mampu mendukung keuangan, jejaring sosial, sistem tata kelola, platform crowdfunding, dan layanan digital lainnya tanpa penjaga gerbang terpusat.

Realitas berkembang secara berbeda di tahun-tahun awal. Sebagian besar aplikasi berjalan langsung di rantai utama Ethereum, yang menyebabkan kemacetan, kenaikan biaya, dan peningkatan tekanan penyimpanan data. Ini menyimpang dari arsitektur awal, yang membayangkan Ethereum sebagai lapisan penyelesaian yang didukung oleh sistem terpisah untuk pengiriman pesan dan penyimpanan data, yang kemudian dikenal sebagai Whisper dan Swarm.

Bagaimana ekosistem yang lebih luas mengisi kesenjangan

Buterin kini berpendapat bahwa cetak biru pendiri Ethereum pada akhirnya terwujud bukan melalui perubahan lapisan dasar yang konstan, tetapi melalui pengembangan paralel di seluruh ekosistem. Sementara Ethereum sendiri berfokus pada transisi proof-of-stake, pembangun eksternal menghadirkan bagian-bagian yang hilang.

Jaringan layer-two dan proyek Ethereum Virtual Machine zero-knowledge mengambil peran penskalaan yang dulu terkait dengan sharding, memungkinkan transaksi lebih cepat dan lebih murah tanpa membebani rantai utama. Untuk pengiriman pesan dan komputasi off-chain, jaringan Waku muncul sebagai penerus praktis Whisper. Di sisi penyimpanan, InterPlanetary File System telah menjadi komponen inti dari infrastruktur terdesentralisasi, meskipun pengarsipan permanen tetap menjadi tantangan yang belum terselesaikan.

Buterin juga memperingatkan bahwa narasi yang didorong hype sering mengaburkan kemajuan yang stabil ini. Meski demikian, ia mempertahankan bahwa semua komponen dasar untuk Web3 kini ada dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ethereum telah mempertahankan desain pseudonimnya, sebagian besar tetap terpisah dari sistem identitas Web2 tradisional. Alat privasi seperti mixer Railgun telah menambahkan lapisan anonimitas lainnya, bahkan ketika blacklisting wallet selektif mencoba menyeimbangkan privasi dengan harapan regulasi.

Ke depan, Buterin telah mengangkat gagasan tentang Ethereum yang "mengeras"—yang mampu beroperasi dengan andal dalam jangka panjang tanpa peningkatan disruptif yang sering. Perubahan protokol baru-baru ini semakin menargetkan peningkatan untuk jaringan layer-two, memperkuat gagasan bahwa pertumbuhan masa depan Ethereum akan lebih didorong oleh ekosistemnya daripada evolusi lapisan dasar yang radikal.

Dalam hal penggunaan, Ethereum tetap sangat aktif. Aktivitas wallet harian berada di dekat titik tertinggi baru-baru ini, didukung oleh likuiditas yang dalam, basis validator yang berkembang, dan pemegang jangka panjang. Jaringan terus menopang keuangan terdesentralisasi, penerbitan stablecoin, pinjaman, dan perdagangan on-chain, sementara jaringan layer-two bekerja melalui tantangan berkelanjutan dari likuiditas yang terfragmentasi.

Dari perspektif Buterin, janji awal Ethereum tidak lagi bersifat teoritis. Infrastruktur untuk web terdesentralisasi kini beroperasi—kurang dibentuk oleh spekulasi, dan lebih oleh sistem yang diam-diam menghadirkan apa yang dirancang untuk mereka lakukan.

