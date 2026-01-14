BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pasar kripto yang lebih luas mengalami peningkatan yang tidak terduga, dengan harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin di antara koin teratas mencatat keuntungan. Peningkatan tajam iniPasar kripto yang lebih luas mengalami peningkatan yang tidak terduga, dengan harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin di antara koin teratas mencatat keuntungan. Peningkatan tajam ini

Inilah Mengapa Harga Bitcoin, Ethereum, Dan Dogecoin Melonjak Hari Ini

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/14 23:30
TOP Network
TOP$0.000096-1.43%
GAINS
GAINS$0.01396+1.82%
Talus
US$0.00687+7.34%

Pasar kripto yang lebih luas mengalami peningkatan tak terduga, dengan harga Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin di antara koin-koin teratas mencatat keuntungan. Lonjakan tajam dalam nilai ini mengikuti rilis data ekonomi AS, yang menunjukkan tren positif dalam pengangguran dan pengeluaran konsumen. Selain itu, potensi perubahan regulasi yang berasal dari rancangan undang-undang yang diusulkan juga memicu momentum pasar dan meningkatkan kepercayaan investor di seluruh sektor. 

Harga Bitcoin, Ethereum, Dan Dogecoin Rally Di Tengah Data Ekonomi Positif

Setelah berkonsolidasi selama beberapa hari setelah rebound terakhir mereka, Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin kembali melonjak di tengah serangkaian laporan data AS terbaru. Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) merilis Indeks Harga Konsumen (CPI) untuk semua konsumen perkotaan pada hari Selasa, 13 Januari, yang mencakup Desember 2025. 

Laporan CPI mengungkapkan bahwa harga naik 0,3% berdasarkan basis yang disesuaikan secara musiman bulan lalu, dengan indeks semua item tahun ke tahun naik 2,7% tanpa penyesuaian. Indeks tempat tinggal meningkat 0,4% pada bulan Desember, menjadikannya kontributor terbesar untuk kenaikan keseluruhan. Sementara itu, harga makanan naik 0,7% baik di rumah maupun di luar, dan energi naik 0,3%. Peningkatan data CPI ini cenderung mempengaruhi pergerakan harga cryptocurrency, karena inflasi moderat sering mengurangi kekhawatiran akan kenaikan suku bunga agresif oleh Federal Reserve AS (FED), mendorong investor untuk mengalokasikan dana ke penyimpan nilai alternatif seperti BTC dan aset berisiko lebih tinggi seperti ETH dan DOGE. 

Selain data CPI, laporan pekerjaan AS, yang dirilis pada 9 Januari, menunjukkan bahwa 50.000 pekerjaan ditambahkan pada Desember 2025. Meskipun ini di bawah revisi 56.000 pada November dan lebih rendah dari perkiraan awal 60.000, ini masih merupakan hasil yang signifikan dan positif bagi investor. Meskipun perubahan dalam laporan pekerjaan tidak secara langsung mempengaruhi aksi harga cryptocurrency, mereka dapat mempengaruhi sentimen investor dengan meningkatkan kemungkinan pemotongan suku bunga. 

Pasar kripto juga bullish menjelang pemungutan suara Komite Perbankan Senat AS terhadap CLARITY Act pada 15 Januari 2026. Jika disahkan, RUU tersebut diharapkan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk aset digital di AS. Selanjutnya, kemajuan regulasi akan mengurangi ketidakpastian dan mendorong lebih banyak partisipasi institusional di pasar kripto.

Secara keseluruhan, kombinasi dari rilis CPI AS, laporan pekerjaan, dan potensi kejelasan regulasi adalah yang mendorong pasar. Trader merespons secara positif terhadap perkembangan ini, mencerminkan optimisme yang baru. 

Berapa Banyak BTC, ETH, Dan DOGE Naik Hari Ini

Didorong oleh data ekonomi positif, harga Bitcoin telah meningkat lebih dari 3% sejauh ini hari ini, naik dari sekitar $91.000 menjadi lebih dari $94.000 pada saat penulisan. Data CoinMarketCap juga menunjukkan bahwa Ethereum telah melihat keuntungan yang lebih kuat, melonjak lebih dari 6% untuk diperdagangkan di atas $3.300. Sementara itu, Dogecoin telah naik lebih dari 6%, mencapai $0,148.

Bitcoin
Peluang Pasar
Logo TOP Network
Harga TOP Network(TOP)
$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%
USD
Grafik Harga Live TOP Network (TOP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00