Meta Memangkas 10% Pekerjaan Reality Labs karena AI Menjadi Prioritas

Meta Platforms akan memangkas sekitar 10% pekerjaan di divisi Reality Labs-nya, unit di balik produk realitas virtual dan metaverse-nya. PHK diperkirakan akan diumumkan minggu ini, menurut laporan Bloomberg.

Reality Labs telah menjadi salah satu proyek paling ambisius Meta, menampung dorongan jangka panjangnya ke dunia virtual imersif dan perangkat keras VR. Divisi ini mempekerjakan ribuan pekerja dan telah menyerap investasi miliaran dolar selama bertahun-tahun.

Rencana pemangkasan pekerjaan menunjukkan pergeseran arah yang jelas, dengan Meta mengalokasikan ulang sumber daya dari bagian bisnis realitas virtual-nya ke arah kecerdasan buatan dan teknologi terkait.

Di dalam pengaturan ulang Reality Labs

Keputusan ini mengikuti peninjauan anggaran internal yang dimulai akhir tahun lalu. CEO Meta Mark Zuckerberg telah meminta para pemimpin di Reality Labs untuk mengidentifikasi area di mana pengeluaran dapat dikurangi, termasuk memperlambat pekerjaan pada beberapa produk realitas virtual dan metaverse.

Meskipun perusahaan terus menggambarkan metaverse sebagai visi jangka panjang, AI telah bergerak ke garis depan strateginya. Perusahaan kini berinvestasi besar-besaran dalam pusat data, infrastruktur komputasi, dan tim yang berfokus pada pembangunan sistem AI canggih.

Pergeseran ini mencerminkan bagaimana perusahaan merespons perilaku pengguna. Alat bertenaga AI dan perangkat pintar mendapatkan adopsi yang lebih cepat, sementara produk realitas virtual kesulitan menjadi bagian dari kehidupan digital sehari-hari.

Pola yang familiar di seluruh perusahaan teknologi besar

Reality Labs telah menghadapi tantangan berkelanjutan dalam mengubah produknya menjadi kesuksesan pasar massal. Meskipun ada peningkatan dalam perangkat keras VR dan ruang virtual sosial, penerimaan konsumen tetap terbatas, menimbulkan pertanyaan tentang biaya dan skala.

Pemangkasan terbaru juga merupakan bagian dari tren yang lebih luas di industri teknologi. Perusahaan-perusahaan besar mengurangi jumlah karyawan di unit eksperimental atau yang tumbuh lambat sambil meningkatkan pengeluaran untuk kecerdasan buatan, otomatisasi, dan layanan cloud.

Microsoft dan Amazon sama-sama melakukan PHK signifikan pada tahun 2025 saat mereka melakukan restrukturisasi di sekitar prioritas AI-first. Meta sendiri sebelumnya telah mengurangi staf di berbagai tim saat beradaptasi dengan kenaikan biaya dan pergeseran permintaan pasar.

Meskipun perusahaan belum mengindikasikan akan menutup Reality Labs, langkah ini menunjukkan pendekatan yang lebih ketat terhadap pendanaan proyek jangka panjang. Tim yang bekerja pada realitas virtual kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat, sementara produk berbasis AI menjadi fokus pertumbuhan utama perusahaan.



