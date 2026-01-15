Mengapa Pasar Kripto Saat Ini Tidak Memiliki Cakupan Seperti Reli 2020–2021

Saat itu, lonjakan Bitcoin bergema di seluruh pasar, dengan altcoin naik bersamaan dan partisipasi luas mendorong momentum. Namun menurut analisis terbaru dari Benjamin Cowen, struktur pasar saat ini menceritakan kisah yang sangat berbeda.

Poin Penting Indeks Advance Decline menunjukkan keluasan pasar kripto telah melemah sejak 2021

Kekuatan relatif Bitcoin mencerminkan aliran modal defensif, bukan selera risiko yang luas

Pasar altcoin telah tertekan oleh menurunnya minat dan dilusi likuiditas

Siklus saat ini tidak memiliki partisipasi luas yang terlihat pada 2020–2021

Alih-alih peningkatan yang tersinkronisasi, Cowen berpendapat bahwa lingkungan saat ini telah didefinisikan oleh menyusutnya partisipasi di bawah permukaan. Sementara Bitcoin bertahan relatif baik, pasar kripto yang lebih luas telah berjuang untuk mendapatkan kembali daya tarik, mengungkapkan pemutusan yang berkembang antara BTC dan sebagian besar aset alternatif.

Keluasan Pasar Telah Terkikis Selama Bertahun-tahun

Di pusat argumen Cowen adalah Indeks Advance Decline (ADI) untuk 100 cryptocurrency teratas, sebuah metrik yang melacak berapa banyak aset yang naik versus turun. Datanya menunjukkan bahwa sejak 2021, indeks ini terkunci dalam tren turun yang persisten, menandakan bahwa lebih sedikit koin yang berkontribusi pada kekuatan pasar secara keseluruhan.

Ini sangat kontras dengan siklus sebelumnya, ketika harga yang naik didukung oleh minat beli yang luas di seluruh kelas aset. Menurut pandangan Cowen, mencoba menciptakan kembali narasi tersebut saat ini mengabaikan tahun-tahun pelemahan struktural yang terus mengurangi keluasan pasar.

Kekuatan Bitcoin Bersifat Defensif, Bukan Ekspansif

Cowen juga menantang gagasan bahwa ketahanan Bitcoin secara otomatis menandakan pasar bullish yang sehat. Sebaliknya, dia menggambarkan sebagian besar kinerja unggul BTC sebagai positioning defensif. Investor beralih dari altcoin yang lebih berisiko ke Bitcoin, sementara permintaan institusional berfokus secara sempit pada BTC daripada alam semesta kripto yang lebih luas.

Dinamika ini membantu menutupi kelemahan mendasar untuk sementara waktu. Selama Bitcoin terus menarik modal, kemerosotan pada altcoin tetap kurang terlihat. Tetapi begitu momentum Bitcoin melambat, retakan tersebut menjadi lebih sulit untuk diabaikan.

Altcoin Menghadapi Tekanan Likuiditas

Faktor lain yang membebani pasar adalah skala semata. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah altcoin telah meledak, menyebarkan likuiditas lebih tipis dengan setiap peluncuran baru. Menurut Cowen, dilusi ini telah membuat pasar yang lebih luas semakin sulit untuk mempertahankan reli, terutama dalam lingkungan di mana minat keseluruhan terhadap kripto tetap lemah.

Hasilnya adalah pasar di mana aset tertentu dapat berkinerja baik, tetapi partisipasi luas berjuang untuk kembali.

