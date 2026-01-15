Startup Nigeria mengumpulkan $343 juta pada 2025 saat pendanaan ventura menurun 16,3%

Meskipun tahun 2025 merupakan tahun yang baik untuk pendanaan ventura di startup Afrika, situasinya tidak terlalu menguntungkan bagi startup Nigeria yang berhasil mengumpulkan $343 juta selama tahun tersebut. Data ini berdasarkan informasi dari perusahaan analitik pendanaan ventura Afrika, Africa the Big Deal.

Angka tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 16,3 persen dari $410 juta yang dikumpulkan pada tahun 2024. Ini juga berarti negara tersebut hanya bertanggung jawab atas 10,7 persen dari $3,2 miliar yang dikumpulkan di seluruh benua selama tahun tersebut. Ini merupakan penurunan tajam dari tahun sebelumnya, ketika Nigeria bertanggung jawab atas 18,6 persen dari $2,2 miliar yang dikumpulkan di benua tersebut.

Ini juga merupakan kontribusi terendah di antara Big 4 Kontinental: Nigeria, Mesir, Kenya, dan Afrika Selatan.

Memang, kinerja Nigeria yang kurang baik pada tahun 2025 digarisbawahi oleh fakta bahwa negara ini adalah satu-satunya negara di antara keempatnya yang mengalami penurunan pendanaan dibandingkan tahun 2024 dan penurunan bagian dari total pendanaan yang dikumpulkan di benua tersebut.

"Ini adalah bagian terendah yang pernah kami catat untuk Nigeria sejak kami mulai melacak angka-angka tersebut pada tahun 2019. Faktanya, tidak ada pasar Big Four yang turun begitu rendah dalam hal bagian dari pendanaan keseluruhan sejak tahun 2020. Ekuitas – yang mewakili 83% dari total yang dikumpulkan di negara tersebut – turun -22% YoY," catat laporan tersebut.

Memang, penurunan Nigeria dalam ruang pendanaan ventura juga tercermin dalam kenyataan bahwa pasar Afrika Barat lainnya mulai mengejar ketertinggalan. Selain Big 4, dua negara berikutnya adalah Senegal, di mana startup mengumpulkan $157 juta dan Benin, yang mencatat investasi startup sebesar $100 juta.

Nigeria juga mengalami penurunan 14 persen dalam jumlah ventura yang mengumpulkan $100.000 atau lebih pada tahun 2025. Meskipun demikian, negara ini masih memimpin dalam kategori ini dengan 86, menandakan minat investor pada startup Nigeria tahap awal, tren yang baik untuk masa depan ekosistem.

Kenya adalah destinasi pendanaan startup teratas Afrika untuk tahun ketiga berturut-turut

Kenya telah menikmati pertumbuhan besar dalam pendanaan ventura, menjadikannya destinasi investasi pilihan di benua tersebut untuk tahun ketiga berturut-turut.

Startup di negara Afrika Timur tersebut mengumpulkan $984 juta, mewakili peningkatan 54,2 persen dari $638 juta yang dikumpulkan pada tahun 2024, dan hampir sepertiga dari total pendanaan ke benua tersebut (30,7 persen).

Meskipun mayoritas pendanaan ($582 juta mewakili 59,1 persen) adalah utang, jumlah pendanaan ekuitas yang dikumpulkan ($383 juta) hampir dua kali lipat selama tahun tersebut, mewakili kembalinya kepercayaan investor.

Sebagian besar total Kenya berasal dari putaran besar oleh perusahaan energi yang lebih besar seperti d.light, Sun King, M-Kopa, Burn, dan PowerGen. Namun, pendanaan tahap awal tampaknya menurun di negara tersebut, karena hanya 75 ventura yang mengumpulkan $100 ribu atau lebih. Ini mewakili penurunan 22%, dan kinerja terendah pada metrik ini di antara Big Four.

Mesir menggeser Nigeria di tempat kedua setelah hampir mengejar pada tahun 2024, tetapi karena serangan pendanaan akhir oleh startup Nigeria. Dengan $614 juta yang dikumpulkan pada tahun 2025, negara Afrika Utara tersebut mengalami peningkatan 53,5 persen dari $400 juta yang diraih tahun sebelumnya dan mengklaim 20 persen dari total kontinental sebesar $3,2 miliar.

Sekitar setengah dari jumlah yang dikumpulkan adalah ekuitas. Dengan $278 juta datang melalui utang, Mesir juga muncul sebagai pasar terbesar kedua dalam hal pendanaan utang, mewakili 24 persen dari total Afrika. 61 startup mengumpulkan $100 ribu atau lebih di negara tersebut tahun lalu.

Afrika Selatan naik satu tingkat, naik ke tempat ketiga dari tempat keempat pada tahun 2024. Startup di negara tersebut mengumpulkan $600 juta pada tahun 2025, menunjukkan peningkatan 52,3 persen dari $394 juta yang dikumpulkan tahun sebelumnya. Ini juga mewakili 18,7 persen dari total yang dikumpulkan di benua tersebut.

Lebih dari 90 persen yang dikumpulkan oleh startup Afrika Selatan pada tahun 2025 ($545 juta) datang dalam bentuk ekuitas, menjadikannya pasar terbesar dalam hal pendanaan ekuitas dengan 29 persen dari total Afrika). 83 startup juga mengumpulkan setidaknya $100.000 ke atas, terbanyak kedua di benua tersebut hanya di belakang Nigeria.

