ETF XRP Kembali ke Momentum Positif Setelah Memulihkan Arus Keluar $40 Juta

ETF XRP telah berhasil memulihkan arus keluar modal sebesar $40 juta yang tercatat awal tahun ini.

Dana tersebut mengalami empat hari berturut-turut arus masuk positif, termasuk aliran masuk sebesar $12,98 juta pada 13 Januari.

ETF XRP kini telah mencapai total $1,25 miliar dalam arus bersih kumulatif sejak peluncurannya.

ETF ini berada di peringkat ketiga dalam total arus masuk di antara ETF kripto, di belakang Bitcoin dan Ethereum.

Meskipun terjadi arus keluar sebesar $40,8 juta pada 7 Januari, ETF XRP dengan cepat membalikkan tren dan melanjutkan momentum positif.

ETF XRP telah berhasil memulihkan arus keluar modal senilai $40 juta yang tercatat awal tahun ini. Pemulihan ini mengikuti serangkaian arus masuk positif, dengan data terbaru menunjukkan aliran masuk modal sebesar $12,98 juta pada 13 Januari 2026. Setelah mengalami arus keluar pertama mereka pada 7 Januari 2026, ETF tersebut dengan cepat bangkit kembali, menandakan momentum kuat di pasar.

ETF XRP Memulihkan Modal yang Hilang Setelah Kemunduran Awal

ETF XRP memiliki awal yang mengesankan di pasar, meraih $245 juta pada debut mereka pada November 2025. Namun, dana tersebut mengalami kemunduran pada 7 Januari 2026, dengan modal sebesar $40,8 juta meninggalkan produk tersebut. Arus keluar ini menandai pertama kalinya ETF mengalami penurunan setelah 35 hari berturut-turut arus masuk, sebuah rekor untuk ETF terkait kripto mana pun.

Meskipun terjadi arus keluar awal, ETF XRP bangkit kembali dengan cepat. Pada 8 Januari, dana tersebut melanjutkan momentum positifnya, menarik aliran modal yang stabil. Pemulihan ini berlanjut sepanjang hari-hari berikutnya, dengan ETF mencatat empat hari berturut-turut arus masuk, termasuk aliran masuk sebesar $12,98 juta pada 13 Januari.

Hasilnya, ETF XRP kini telah sepenuhnya memulihkan kerugian sebesar $40,8 juta. Total arus masuk mereka sejak peluncuran kini mencapai $1,25 miliar. Pemulihan yang mengesankan ini menggarisbawahi ketahanan ETF, memposisikan mereka sebagai pesaing kuat di ruang ETF kripto.

ETF Solana Tertinggal di Belakang XRP dalam Arus Masuk

ETF XRP kini berada di peringkat ketiga dalam total arus masuk kumulatif di antara ETF kripto, tertinggal di belakang Bitcoin dan Ethereum. ETF Bitcoin, yang diluncurkan pada Januari 2024, telah mengumpulkan $57,27 miliar dalam total arus masuk. ETF Ethereum, yang diluncurkan pada Juli 2024, menyusul dengan arus masuk sebesar $12,57 miliar.

Meskipun peluncuran mereka relatif baru pada November 2025, ETF telah melampaui produk lain seperti ETF Solana. ETF Solana, yang diluncurkan lebih dari dua minggu sebelum XRP, telah mengumpulkan $833,51 juta dalam arus bersih. ETF XRP juga telah melampaui ETF yang terkait dengan aset kripto yang lebih kecil seperti Dogecoin, Chainlink, dan Litecoin.

