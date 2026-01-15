Pertumbuhan pinjaman bank Filipina stabil pada November

PERTUMBUHAN pinjaman BANK FILIPINA tetap stabil pada bulan November, menurut data awal dari Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Pinjaman beredar dari bank universal dan komersial, bersih dari perjanjian pembelian kembali terbalik, tumbuh 10,3% secara tahunan menjadi P13,988 triliun pada November dari P12,676 triliun pada bulan yang sama di tahun 2024.

Tingkat pertumbuhan November sesuai dengan laju Oktober. Oktober mencatat pertumbuhan paling lambat dalam pinjaman bank sejak 10,1% yang tercatat pada Juni 2024.

Berdasarkan penyesuaian musiman, pinjaman bank meningkat 0,9% secara bulanan.

"Pinjaman beredar dari bank universal dan komersial (U/KB) kepada bisnis dan konsumen individu meningkat pada November," kata bank sentral dalam pernyataan yang dirilis pada akhir hari Selasa.

"Data awal menunjukkan bahwa pinjaman dari U/KB tumbuh pada tingkat stabil 10,3% secara tahunan pada November," tambahnya.

Data BSP menunjukkan bahwa pinjaman beredar bank-bank besar kepada penduduk tumbuh 10,7% secara tahunan menjadi P13,681 triliun pada November, sedikit melambat dari pertumbuhan 10,9% yang terlihat pada bulan sebelumnya.

Di sisi lain, pinjaman kepada non-penduduk turun 4,5% secara tahunan menjadi P307,253 miliar dari penurunan 11,1% yang tercatat pada Oktober.

Pinjaman bank kepada penduduk untuk kegiatan produksi tumbuh 9% menjadi P11,789 triliun pada November, melambat dari 9,1% pada bulan sebelumnya.

Ini karena pinjaman untuk sektor pasokan listrik, gas, uap, dan pendingin udara melonjak 26,6%. Segmen lain yang menunjukkan pertumbuhan pinjaman termasuk transportasi dan penyimpanan (12,7%); perdagangan grosir dan eceran, perbaikan kendaraan bermotor dan sepeda motor (11,6%); kegiatan real estat (9%); informasi dan komunikasi (7%); dan kegiatan keuangan dan asuransi (3,5%).

Sementara itu, pinjaman konsumen bank-bank besar kepada penduduk — yang mencakup kartu kredit, kendaraan bermotor, dan pinjaman gaji untuk tujuan umum tetapi tidak termasuk pinjaman real estat residensial — naik 22,9% pada November menjadi P1,892 triliun, sedikit lebih lambat dari pertumbuhan 23,1% pada Oktober.

Secara rinci, pinjaman kartu kredit melonjak 29,5% menjadi P1,158 triliun, meningkat dari pertumbuhan 29,2% pada Oktober, sementara pertumbuhan pinjaman untuk kendaraan bermotor melambat menjadi 16,3% pada P524,037 miliar dari 17,6% pada bulan sebelumnya.

Di sisi lain, pinjaman untuk gaji tujuan umum mencapai P164,932 miliar pada November, naik 6,4%. Ini sedikit lebih cepat dari 5,8% sebulan lalu.

"BSP memantau pinjaman bank karena mereka adalah saluran transmisi kunci kebijakan moneter," kata bank sentral. "Ke depan, BSP akan memastikan bahwa likuiditas domestik dan kondisi pinjaman bank tetap selaras dengan tujuan stabilitas harga dan keuangannya." — Katherine K. Chan