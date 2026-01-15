Enlivex bertaruh besar pada pasar prediksi kripto sambil memajukan terapi osteoartritis

Enlivex Therapeutics Ltd. menggabungkan bioteknologi dengan blockchain.

Ringkasan Enlivex Therapeutics mengumpulkan $212 juta melalui kesepakatan ekuitas swasta dan menggunakan sebagian besar untuk membangun perbendaharaan aset digital melalui token RAIN, sebuah protokol pasar prediksi terdesentralisasi.

Perusahaan memegang sekitar 76 miliar token RAIN dan opsi untuk membeli hampir $918 juta lagi dengan diskon besar, yang menurut analis dapat menciptakan pendorong nilai utama yang belum diperhitungkan.

Sementara itu, terapi osteoartritisnya Allocetra terus menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji klinis. HC Wainwright menegaskan kembali peringkat Beli pada Enlivex dan menaikkan target harga 12 bulan menjadi $13, dengan mengutip strategi token RAIN dan kemajuan klinis.

Perusahaan tahap klinis, yang dikenal dengan obat osteoartritis Allocetra, tahun lalu mengumpulkan $212 juta dalam kesepakatan ekuitas swasta dan sekarang menggunakan sebagian besar hasil untuk membangun perbendaharaan aset digital yang berlabuh di pasar prediksi.

Langkah ini berpusat pada token RAIN, protokol prediksi dan opsi yang sepenuhnya terdesentralisasi di jaringan Arbitrum. Enlivex membeli 212 juta token RAIN dengan harga $1 per saham, yang didanai dengan campuran dolar AS dan USDT, menggunakannya untuk menerapkan apa yang disebut perusahaan sebagai strategi perbendaharaan token RAIN pertamanya.

Platform RAIN memungkinkan siapa saja untuk membuat dan memperdagangkan pasar khusus, dengan hasil yang diselesaikan melalui AI dan diatur oleh mekanisme token deflasi beli-dan-bakar.

RAIN dinilai terlalu rendah

Raghuram Selvaraju dari HC Wainwright & Co. menandai token tersebut sebagai dinilai terlalu rendah, mencatat bahwa kepemilikan Enlivex sekitar 76 miliar token RAIN—ditambah opsi untuk membeli hampir $918 juta lagi dengan harga $0,0033 per token—dapat menciptakan pendorong nilai masa depan yang saat ini belum diperhitungkan oleh pasar.

Sejak diluncurkan pada September 2025, RAIN telah mencatat volume perdagangan $1,5 miliar selama 3,5 bulan, dengan volume harian rata-rata $55 juta. Analis mengutip proyek preseden seperti Polymarket dan Kalshi, yang mencapai valuasi $11 miliar, sebagai bukti potensi pertumbuhan di pasar prediksi terdesentralisasi.

Enlivex tidak meninggalkan ambisi bioteknya. Allocetra terus menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji coba osteoartritis, dengan data enam bulan menunjukkan pengurangan nyeri yang substansial dan peningkatan fungsional pada pasien berusia 60 tahun ke atas. Studi tambahan pada osteoartritis ibu jari basal diharapkan melaporkan hasil utama dalam beberapa bulan mendatang.

HC Wainwright menegaskan kembali peringkat Beli pada Enlivex, menaikkan target harga 12 bulan menjadi $13 per saham, dengan mengutip potensi perbendaharaan token RAIN dan kemajuan klinis yang sedang berlangsung dengan Allocetra.