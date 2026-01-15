Mantra Kurangi Staf dan Restrukturisasi Menyusul Keruntuhan 'Brutal' Token OM

Mantra melakukan restrukturisasi setelah apa yang digambarkan oleh kepemimpinannya sebagai salah satu periode tersulit dalam sejarah proyek ini, menyusul kejatuhan parah token OM-nya dan tekanan pasar berkelanjutan selama berbulan-bulan yang memaksa perusahaan untuk menilai kembali struktur biaya dan prioritasnya.

Pada hari Rabu, CEO dan co-founder Mantra John Patrick Mullin mengumumkan bahwa proyek blockchain ini akan mengurangi tenaga kerjanya dan beralih ke model operasi yang lebih ramping menjelang tahun 2026.

Keputusan ini datang setelah satu tahun yang ditandai dengan ekspansi agresif, penurunan token yang brutal, dan penurunan berkepanjangan dalam sentimen pasar terhadap tokenisasi aset dunia nyata.

Mantra Memperketat Operasi Kejatuhan Token dan Tekanan Pasar Berkepanjangan

Dalam pernyataan yang dibagikan secara publik, Mullin mengatakan bahwa restrukturisasi akan melibatkan pemotongan pekerjaan di beberapa tim, dengan peran pengembangan bisnis, pemasaran, SDM, dan dukungan termasuk yang paling terdampak.

Dia mengklaim hal itu dilakukan sebagai respons terhadap realitas menyesuaikan pengeluaran dengan realitas jangka pendek karena basis biaya Mantra tidak dapat dipertahankan menghadapi kondisi pasar yang memburuk.

Mullin menambahkan bahwa perusahaan sekarang akan diarahkan pada eksekusi yang disiplin, pengetatan sumber daya, dan efisiensi modal karena bertujuan untuk menstabilkan dan membangun kembali.

Memasuki tahun 2024 dan awal 2025, Mantra memiliki rencana pertumbuhan besar dan investasi besar untuk meningkatkan infrastruktur RWA-nya, rantainya, dan ekosistem keseluruhannya.

Upaya tersebut membantu menjadikan proyek ini salah satu Layer-1 teratas yang berkonsentrasi pada aset dunia nyata yang ditokenisasi.

Namun, Mullin mengatakan kombinasi peristiwa yang tidak menguntungkan pada April 2025, persaingan yang semakin ketat, dan penurunan pasar yang berkepanjangan pada akhirnya memaksa perusahaan untuk mengubah arah.

Pada 13 April, token jatuh dari sekitar $6,30 menjadi di bawah $0,50 selama perdagangan akhir pekan dengan likuiditas rendah, menghapus lebih dari $6 miliar dalam kapitalisasi pasar dalam 24 jam, dan memicu kekhawatiran luas di sektor DeFi.

Mantra membantah kesalahan apa pun pada saat itu, mengatakan kejatuhan itu disebabkan oleh likuidasi paksa oleh pemegang token besar di bursa terpusat.

Sumber: CoinGecko

Data CoinGecko menunjukkan bahwa OM telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $8,99 pada Februari 2025 sebelum jatuh hingga serendah $0,59 pada pertengahan April dan tetap diperdagangkan sekitar 99% di bawah puncaknya.

Mantra Mencari Awal Baru Setelah Pemotongan

Setelah kejatuhan, Mantra mengambil beberapa langkah yang ditujukan untuk memulihkan kepercayaan, dengan Mullin mengumumkan rencana untuk membakar 150 juta token OM yang dialokasikan kepadanya saat genesis mainnet, dengan proses unstaking selesai kemudian pada April 2025.

Program pembelian kembali token dan dasbor tokenomics publik juga diperkenalkan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan transparansi.

Tantangan proyek ini diperparah kemudian pada tahun 2025 oleh perselisihan publik dengan bursa kripto OKX mengenai waktu dan struktur migrasi token OM.

Mullin menuduh bursa tersebut menerbitkan tanggal migrasi yang salah dan mendesak pengguna untuk menarik token dan mengikuti saluran resmi Mantra. Perselisihan tersebut menambah ketidakpastian bagi para pemegang yang sudah terguncang oleh kejatuhan April.

Dengan latar belakang itu, Mullin mengatakan restrukturisasi dirancang untuk memperpanjang runway Mantra dan memfokuskan kembali perusahaan pada eksekusi daripada ekspansi.

Saat perusahaan melihat ke masa depan, Mullin menjelaskan bahwa Mantra akan lebih disiplin dan akan mengirimkan lebih cepat serta mendorong dirinya maju ke masa depan yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Dia mengatakan perusahaan tetap berkomitmen pada strategi RWA-nya dan percaya struktur yang lebih ramping akan membuatnya lebih baik diposisikan untuk menavigasi volatilitas pasar dan mewujudkan visi jangka panjangnya saat fase berikutnya adopsi kripto terungkap.