Inggris Membatalkan Persyaratan ID Digital Wajib untuk Pekerja Setelah Penolakan Publik

Partai oposisi menyebut ini sebagai perubahan haluan besar ke-13 pemerintah Buruh sejak menjabat pada tahun 2024, meskipun hitungan pastinya bervariasi.

Pergeseran kebijakan ini berarti pekerja tidak lagi diwajibkan untuk mendaftar dengan sistem ID digital yang dikeluarkan pemerintah untuk membuktikan hak mereka untuk bekerja. Sebaliknya, mereka dapat memilih dari berbagai metode verifikasi, termasuk paspor biometrik, visa elektronik, atau aplikasi verifikasi digital komersial.

Naik Turunnya "BritCard"

Perdana Menteri Starmer mengumumkan skema ID digital pada 26 September 2025, di Global Progress Action Summit di London. Rencana tersebut, yang dijuluki "BritCard," akan mengharuskan semua pekerja memiliki kredensial digital yang dikeluarkan pemerintah yang tersimpan di smartphone mereka.

"Biar saya jelaskan, Anda tidak akan bisa bekerja di Inggris Raya jika Anda tidak memiliki ID digital," kata Starmer dalam pengumuman tersebut. Pemerintah membingkai kebijakan ini sebagai cara untuk memerangi imigrasi ilegal dan mencegah migran bekerja di "ekonomi bayangan."

ID digital tersebut akan mencakup detail pribadi seperti nama, tanggal lahir, status kewarganegaraan atau residensi, dan foto. Sistem ini dirancang untuk bekerja melalui aplikasi Gov.uk Wallet, yang juga akan menyimpan SIM digital. Pemerintah mengklaim sistem ini akan fokus pada privasi tanpa database terpusat.

Sumber: @RupertLowe10

Namun, dukungan publik runtuh dengan cepat setelah pengumuman tersebut. Menurut jajak pendapat oleh More in Common, dukungan bersih untuk ID digital wajib anjlok dari +35% pada awal musim panas 2025 menjadi -14% pada akhir September. Pada Oktober, hanya 31% warga Inggris yang mendukung rencana tersebut, turun dari 53% pada Juni.

Oposisi Publik Bersejarah

Petisi parlemen menentang kartu ID digital wajib mengumpulkan 2,9 juta tanda tangan, menjadikannya salah satu petisi terbesar dalam sejarah parlemen Inggris. Oposisi datang dari berbagai spektrum politik, termasuk pemimpin Konservatif, Demokrat Liberal, Reform UK, Partai Nasional Skotlandia, dan Sinn Féin.

Kelompok kebebasan sipil mengkritik keras proposal tersebut. Big Brother Watch menggambarkan rencana tersebut sebagai "sepenuhnya tidak Inggris" dan memperingatkan bahwa mereka akan menciptakan "infrastruktur pengawasan massal domestik." Bahkan anggota parlemen belakang Buruh secara terbuka menentang skema tersebut, dengan Anggota Parlemen Buruh Rebecca Long Bailey menyatakan kekhawatiran tentang "membangun infrastruktur yang dapat mengikuti kita, menghubungkan informasi paling sensitif kita dan memperluas kontrol negara atas semua kehidupan kita."

Menteri kabinet dilaporkan menggambarkan rencana ID digital sebagai "tidak koheren," "fantasi," dan "terlalu mahal dan rumit." Seorang anggota barisan depan menyebut perubahan haluan akhirnya sebagai bencana, mencerminkan frustrasi mendalam dalam pemerintahan Starmer sendiri.

Apa Arti Perubahan Kebijakan Ini

Pada 13-14 Januari 2026, Kantor Kabinet mengkonfirmasi bahwa ID digital akan menjadi opsional daripada wajib. Juru bicara pemerintah menyatakan: "Kami berkomitmen pada pemeriksaan hak kerja digital wajib. Saat ini, pemeriksaan hak kerja mencakup berbagai sistem berbasis kertas tanpa catatan pemeriksaan yang pernah dilakukan. Ini terbuka untuk penipuan dan penyalahgunaan."

Perbedaan utamanya adalah bahwa meskipun pemberi kerja masih harus melakukan pemeriksaan hak kerja digital pada tahun 2029, pekerja tidak dipaksa untuk menggunakan ID digital khusus yang dikeluarkan pemerintah. Mereka dapat memverifikasi kelayakan kerja mereka melalui visa elektronik, paspor biometrik, atau layanan verifikasi digital komersial bersertifikat.

Kanselir Rachel Reeves mengatakan kepada BBC Breakfast bahwa pemerintah "cukup santai" tentang bentuk dokumentasi digital apa yang digunakan orang untuk membuktikan hak kerja mereka. Pejabat Sekretaris Transportasi mengkonfirmasi bahwa meskipun pemeriksaan digital wajib tetap menjadi tujuan, ini tidak harus memerlukan sistem ID digital pemerintah.

Pemerintah berencana untuk meluncurkan konsultasi publik dalam waktu dekat untuk menentukan detail akhir sistem verifikasi digital. Implementasi masih ditargetkan untuk tahun 2029, pada akhir masa parlemen saat ini.

Dampak Politik dan Kritik

Partai oposisi memanfaatkan pembalikan tersebut sebagai bukti kelemahan pemerintah. Menteri Bayangan Kantor Kabinet Konservatif Mike Wood menyatakan: "Ketidakberanian Keir Starmer menjadi pola, bukan pengecualian. Apa yang dijual sebagai langkah keras untuk mengatasi pekerjaan ilegal sekarang akan menjadi eksperimen mahal lain yang tidak dipikirkan dengan matang dan ditinggalkan pada tanda tekanan pertama."

Juru bicara Kantor Kabinet Demokrat Liberal Lisa Smart mengatakan: "Nomor 10 pasti memesan tablet mabuk perjalanan dalam jumlah besar dengan kecepatan ini untuk mengatasi semua perubahan haluan mereka. Sudah jelas sejak awal bahwa ini adalah proposal yang ditakdirkan untuk gagal."

Pemimpin Reform UK Nigel Farage menyebut pengabaian ID digital wajib sebagai "kemenangan untuk kebebasan individu melawan pemerintah yang mengerikan dan otoriter," meskipun ia menambahkan bahwa Reform UK akan membatalkan seluruh skema jika berkuasa.

Advokat kebebasan sipil menyambut baik perubahan tersebut. Direktur Big Brother Watch Silkie Carlo memuji perubahan haluan Starmer yang dilaporkan tentang "ID digital yang mengganggu, mahal, dan tidak perlu."

Konteks dan Implikasi Masa Depan

Pemerintah Inggris memiliki sejarah bermasalah dengan sistem ID digital. Platform Gov.uk Verify sebelumnya, yang diluncurkan pada tahun 2013, menelan biaya lebih dari £220 juta dan gagal memenuhi target adopsi pengguna sebelum secara resmi ditutup. Pemerintah belum memberikan perkiraan biaya untuk inisiatif ID digital saat ini, meskipun Office for Budget Responsibility telah mengindikasikan bahwa skema tersebut akan membutuhkan £1,8 miliar selama tiga tahun, yang akan didanai dari anggaran departemen yang ada.

Berdasarkan hukum Inggris saat ini, pemberi kerja dapat menghadapi denda hingga £45.000 karena mempekerjakan pekerja yang tidak berwenang tanpa pemeriksaan status yang tepat. Undang-Undang Keamanan Perbatasan 2025 meningkatkan hukuman menjadi £60.000 per pekerja untuk beberapa pelanggaran. Pemerintah melaporkan bahwa penangkapan kerja ilegal telah meningkat 50% di bawah pemerintahan saat ini.

Skema ID digital akan dibangun di atas infrastruktur pemerintah yang ada, termasuk Gov.uk One Login (yang sudah memiliki 12 juta pengguna) dan aplikasi Gov.uk Wallet yang diumumkan pada Januari 2025. Pemerintah mengutip sistem ID digital Estonia yang sukses sebagai inspirasi untuk model Inggris.

Josh Simons, menteri Kantor Kabinet, telah ditunjuk untuk memimpin pengembangan program identitas digital yang direvisi dan akan mengawasi konsultasi publik yang akan datang.

Kesimpulan

Pembalikan ID digital Inggris menunjukkan seberapa cepat opini publik dapat memaksa perubahan kebijakan dalam sistem demokratis. Apa yang dimulai sebagai langkah penegakan imigrasi unggulan berakhir sebagai fitur kenyamanan opsional setelah menghadapi oposisi dari hampir 3 juta penandatangan petisi, partai oposisi, kelompok kebebasan sipil, dan bahkan anggota Partai Buruh yang berkuasa. Meskipun pemeriksaan hak kerja digital masih akan menjadi wajib pada tahun 2029, pekerja Inggris akan mempertahankan kebebasan untuk memilih bagaimana mereka memverifikasi kelayakan kerja mereka daripada dipaksa ke dalam satu sistem yang dikontrol pemerintah.