Bitcoin baru saja menghapus taruhan senilai $600 juta, memicu loop "mekanis" yang mendorong harga menuju $100k

Harga Bitcoin melonjak di atas $95,000 selama 24 jam terakhir, menandakan pergeseran definitif dalam struktur pasar daripada hanya lonjakan volatilitas sederhana.

Menurut data CryptoSlate, kripto teratas ini naik lebih dari 3% untuk mencapai tertinggi di atas $96,000, level harga tertinggi sejak pertengahan November. BTC telah turun kembali ke $95,028 pada saat berita ini ditulis.

Perusahaan perdagangan QCP Capital menggambarkan situasi ini sebagai "lingkungan Goldilocks" di mana pasar tenaga kerja AS tetap kuat, dan inflasi tampak stabil.

Menurut catatan dari perusahaan tersebut, selera risiko kembali secara menyeluruh, mengangkat ekuitas, logam mulia, dolar, dan aset digital secara bersamaan.

Arus Bitcoin ETF dan pembilasan leverage

Sementara itu, kenaikan harga Bitcoin didorong oleh konvergensi klasik antara permintaan spot dan kerentanan leverage, karena ETF Bitcoin spot AS menarik sekitar $753,8 juta dalam satu sesi.

Data dari Coinperps menunjukkan arus masuk bersih sebesar $753,8 juta tanpa arus keluar bersih dari 12 ETF Bitcoin spot pada hari itu. Secara praktis, ini menunjukkan bahwa pergerakan tersebut mencerminkan kreasi berbasis luas di seluruh kompleks daripada keanehan produk tunggal atau rotasi sekali jalan.

Sementara itu, komposisi arus ini memberikan bukti jelas dari keyakinan institusional.

Kontribusi terbesar berasal dari FBTC milik Fidelity, yang mencatat arus masuk $351,4 juta, diikuti oleh BITB milik Bitwise dengan $159,4 juta, IBIT milik BlackRock dengan $126,3 juta, dan ARKB milik Ark/21Shares dengan $84,9 juta.

Memperparah tekanan sisi beli ini adalah gelombang pembelian paksa yang menghapus sekitar $600 juta taruhan kripto bearish. Yang perlu dicatat, ini adalah peristiwa likuidasi short terbesar di pasar sejak kehancuran 10 Oktober.

Data dari CoinGlass menunjukkan bahwa sekitar $290 juta short Bitcoin dihapus sebagai bagian dari peristiwa likuidasi kripto $600 juta yang lebih luas.

Likuidasi ini berfungsi sebagai pesanan beli mekanis yang memasuki pasar ketika trader kehabisan margin. Ini menciptakan loop umpan balik: arus masuk ETF memperketat kondisi spot, harga naik, short tertekan, dan likuidasi memaksa lebih banyak pembelian.

Kejelasan regulasi dan evolusi makro

Di luar aksi harga langsung, pasar kripto sedang mencerna berita struktural signifikan yang menggabungkan kemajuan legislatif domestik dengan angin makro-politik yang lebih luas.

Awal pekan ini, rincian Clarity Act, kerangka struktur pasar untuk aset kripto, dirilis oleh Senat AS.

Undang-undang ini berusaha membedakan dengan jelas aset kripto sebagai komoditas atau sekuritas dan mendefinisikan otoritas pengawas mana yang mengawasi setiap kategori.

Pada dasarnya, kerangka kerja ini secara permanen memasukkan Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan ETF spot ke dalam bagian dari sistem keuangan AS. Pengamat pasar berpendapat bahwa undang-undang ini akan memicu bull run untuk industri.

Akibatnya, data on-chain mencerminkan transisi menuju institusionalisasi ini.

Spot Average Order Size dari CryptoQuant menunjukkan bahwa di sekitar level $90,000, partisipasi ritel tetap terbatas sementara pesanan berukuran menengah hingga besar relatif menonjol. Ini menunjukkan fase di mana investor besar dengan hati-hati menyesuaikan posisi sambil menunggu kejelasan regulasi.

Bitcoin Spot Average Order Size (Sumber: CryptoQuant)

Sementara itu, momentum legislatif ini bertepatan dengan lingkungan makro di mana AS mencoba menegaskan kembali dominasinya.

Menurut QCP, pasar tetap tangguh meskipun ketegangan geopolitik meningkat dan keterlibatan AS di Venezuela dan Iran.

QCP Capital berpendapat bahwa pemilihan paruh waktu yang akan datang adalah pendorong utama ketahanan ini. Perusahaan menyatakan bahwa pemerintahan Trump memiliki insentif untuk mempertahankan likuiditas yang melimpah dan mengejar tertinggi pasar ekuitas sebagai ukuran kesuksesan politik.

Mempertimbangkan hal ini, QCP berpendapat bahwa penembusan BTC di atas $95,000 secara fundamental mengubah dinamika, karena kripto teratas sebelumnya tertinggal di belakang reli terbaru di ekuitas dan logam mulia.

Ditambahkan:

Apa yang selanjutnya untuk Bitcoin?

Karena perkembangan ini, investor Bitcoin sekarang mempertimbangkan tiga skenario potensial untuk minggu-minggu berikutnya:

Yang pertama adalah perdagangan rentang "squeeze-and-fade", di mana BTC mengembalikan sebagian pergerakan jika arus masuk ETF kembali ke datar atau negatif.

Yang kedua adalah "flow-led grind", di mana beberapa hari positif arus masuk memungkinkan BTC berperilaku lebih sedikit seperti grafik squeeze dan lebih seperti pasar akumulasi spot.

Terakhir, skenario ketiga adalah "reflexive breakout", di mana kelompok lain dari hari arus masuk $500 juta hingga $700 juta memicu reli yang memenuhi dirinya sendiri dalam lingkungan makro yang mendukung.

Allen Ding, Head of Bitfire Research, mengatakan kepada CryptoSlate bahwa metrik volatilitas pasar akan menjadi indikator kunci dalam minggu-minggu mendatang.

Menurutnya:

Dia menambahkan bahwa momentum ini akan didukung oleh lingkungan makro yang stabil dan katalis likuiditas signifikan, termasuk pencabutan larangan investasi kripto Korea Selatan.

Pada akhirnya, pasar akan melihat pemulihan $95,000 ini sebagai stress test yang berhasil dari kemampuan BTC untuk naik kembali di atas enam angka.

Postingan Bitcoin baru saja menghapus $600 juta taruhan, memicu loop "mekanis" yang memaksa harga menuju $100k muncul pertama kali di CryptoSlate.