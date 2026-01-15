BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Perak mencapai puncak baru yang dipimpin oleh tren ekonomi, berdampak pada pasar keuangan dan komoditas.Perak mencapai puncak baru yang dipimpin oleh tren ekonomi, berdampak pada pasar keuangan dan komoditas.

Perak Mencapai Rekor Tertinggi di Tengah Indikator Ekonomi

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/15 04:14
SILVER
SILVER$0.000000000000169-4.51%
Poin-Poin Penting:
  • Perak mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $90 per ons.
  • Didorong oleh permintaan safe-haven dan inflasi yang melunak.
  • Potensi kenaikan harga berkelanjutan di tengah ketegangan geopolitik.
silver-reaches-record-high-amid-economic-indicators Perak Mencapai Rekor Tertinggi di Tengah Indikator Ekonomi

Perak melonjak ke $90 per ons pada 14 Januari 2026, menandai rekor tertinggi baru di tengah peningkatan permintaan di pasar komoditas tradisional.

Harga perak yang rekor menyoroti sentimen investor yang menguat dan berdampak pada pasar global, meskipun tidak ada keterlibatan langsung cryptocurrency yang diamati.

Artikel terkait

Perdagangan Spot Coinbase untuk Raydium Belum Dikonfirmasi, Menunggu Pengumuman Resmi

14 Januari 2026

Solana Reli 33% dan Dogecoin Stabil di $0,15 saat BlockDAG Menargetkan Posisi Teratas dengan Dana $443 Juta

14 Januari 2026

Perak mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa lebih dari $90 per ons pada 14 Januari 2026. Lonjakan ini dikaitkan dengan permintaan safe-haven, data inflasi AS yang lebih lunak, dan ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve.

Para ahli menyebut ketegangan geopolitik dan defisit pasokan yang persisten sebagai pengaruh berkelanjutan. Soni Kumari dari ANZ mencatat bahwa harga mungkin segera naik lebih lanjut. Pedagang ritel melakukan diversifikasi karena ketidakpastian ini, menurut analis pasar.

Kenaikan komoditas ini memicu efek riak pada pasar tradisional. Perak dan emas juga mencapai rekor tertinggi bersejarah, mencerminkan peningkatan permintaan di tengah melemahnya dolar. Ini menyoroti pergeseran strategi investasi di antara pelaku pasar yang berhati-hati.

Ekonom menyuarakan kekhawatiran tentang konsekuensi keuangan yang lebih luas. Pertumbuhan perak melampaui perkiraan sebelumnya, menantang dinamika pasar yang mapan. Wawasan keuangan dan tren pasar menunjukkan bahwa investor disarankan untuk memantau perkembangan geopolitik dengan cermat.

Analis pasar melihat potensi efek riak di berbagai industri, mengingat aplikasi industri kritis perak. Ini dapat berdampak pada biaya manufaktur jika tren ini berlanjut. Pengamat menarik paralel dengan lonjakan harga masa lalu, menunjuk pada pemicu ekonomi yang serupa.

Analisis ekonomi dan pembaruan pasar global menunjukkan perkembangan ini mungkin mendorong perhatian regulasi, membentuk kebijakan masa depan tentang material kritis. Ketika ketegangan global meningkat, lembaga keuangan mungkin menilai kembali pendekatan mereka terhadap perdagangan komoditas, mempersiapkan fluktuasi lebih lanjut.

Peluang Pasar
Logo SILVER
Harga SILVER(SILVER)
$0.000000000000169
$0.000000000000169$0.000000000000169
+1.80%
USD
Grafik Harga Live SILVER (SILVER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00