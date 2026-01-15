Lebih Banyak Ethereum Terkunci: Bitmine Immersion Memperluas Staking ETH-nya – Inilah Jumlahnya

Saat harga Ethereum perlahan mengalami kenaikan setelah rebound singkat, sebagian besar altcoin terkemuka saat ini dikunci dalam aktivitas staking. Banyak institusi, seperti Bitmine Immersion, telah terjun ke staking ETH, menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan minat terhadap metode investasi ini.

Staking Ethereum Bitmine Mendapat Dorongan

Di pasar cryptocurrency yang berkembang pesat, Bitmine Immersion, sebuah perusahaan publik terkemuka, terus mengambil langkah-langkah decisif ke dalam ekosistem Ethereum yang berkembang. Langkah Bitmine Immersion ke dalam ekosistem ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi perusahaan dalam staking ETH.

Perusahaan publik tersebut terus memperluas operasi staking-nya dan memperkuat komitmennya terhadap generasi yield on-chain setelah langkah terbarunya. Langkah ini dilaporkan oleh Lookonchain, platform analitik data on-chain yang populer, dalam postingan terbaru di platform X. Selain itu, langkah ini bertepatan dengan perkembangan staking yang berkelanjutan dari taktik khusus menjadi elemen fundamental dalam keterlibatan cryptocurrency institusional, memberikan manfaat berulang dan keselarasan yang lebih dekat dengan keamanan jaringan.

Seperti terlihat dalam laporan tersebut, perusahaan yang dipimpin oleh pemimpin industri dan miliarder Tom Lee, telah melakukan staking lagi sebesar 154.208 ETH senilai $478,77 juta yang mencengangkan. Menariknya, staking ETH yang masif ini dilakukan dalam jangka waktu 6 jam, mencerminkan keyakinan kuat perusahaan terhadap prospek jangka panjang altcoin ini.

Setelah operasi staking terbaru, perusahaan kini telah melakukan staking total sebesar 1.344.224 ETH senilai sekitar $4,17 miliar. Dengan meningkatkan stake ETH-nya, Bitmine Immersion menunjukkan minatnya pada Ethereum, mulai dari peningkatan skalabilitas hingga ekspansi berkelanjutan DeFi dan aset yang ditokenisasi.

SharpLink Memperdalam Eksposur Dengan Upaya Staking yang Diperluas

Perusahaan lain yang membuat gebrakan dalam staking Ethereum adalah SharpLink Gaming, langkah yang dimulai bersamaan dengan peluncuran treasury ETH-nya sejak 2 Juni. Menurut laporan dari halaman resmi perusahaan di X, mereka baru-baru ini menghasilkan lebih dari 500 ETH dalam reward staking minggu lalu.

Reward staking ETH SharpLink menggarisbawahi partisipasinya yang diperluas dalam yield on-chain dan meningkatnya minat pada altcoin dan ekosistemnya. Pertumbuhan ini menyoroti tren yang lebih besar karena lebih banyak bisnis beralih dari kepemilikan pasif ke partisipasi jaringan aktif, menjadikan staking Ethereum sebagai komponen kunci dari strategi bisnis mereka.

Dengan tambahan ETH ini, total reward staking kumulatif SharpLink kini mencapai 11.157 ETH sejak diluncurkan. Dengan mendedikasikan lebih banyak kepemilikan ETH-nya kepada validator, perusahaan secara tidak langsung berkontribusi pada keamanan dan desentralisasi Ethereum sambil menuai manfaat dari aliran reward yang konstan.

Sebelum perkembangan ini, SharpLink menyebarkan $170 juta dalam ETH dengan yield yang ditingkatkan pertama dari jenisnya di Linea. Secara khusus, langkah ini mengintegrasikan yield ETH asli, reward restaking dari Eigencloud, dan insentif langsung dari Linea dan Etherfi dalam kustodian berkualifikasi tingkat institusional dengan bantuan Anchorage. SharpLink telah menyatakan ini sebagai cara paling produktif untuk memegang ETH dengan infrastruktur tingkat institusional.