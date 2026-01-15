BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bitcoin Magazine Rusia Bergerak Menjadikan Kripto 'Keuangan Sehari-hari' saat Pembuat Undang-Undang Menyiapkan RUU Akses Ritel Rusia sedang menyiapkan RUU untuk mengizinkan investor sehari-hariBitcoin Magazine Rusia Bergerak Menjadikan Kripto 'Keuangan Sehari-hari' saat Pembuat Undang-Undang Menyiapkan RUU Akses Ritel Rusia sedang menyiapkan RUU untuk mengizinkan investor sehari-hari

Rusia Bergerak untuk Menjadikan Kripto sebagai 'Keuangan Sehari-hari' saat Legislator Menyiapkan RUU Akses Ritel

Penulis: bitcoinmagazineSumber: bitcoinmagazine
2026/01/15 05:27

Bitcoin Magazine

Rusia Bergerak Menjadikan Kripto 'Keuangan Sehari-hari' saat Legislator Menyiapkan RUU Akses Ritel

Rusia semakin dekat untuk membuka pasar kriptonya kepada investor biasa, saat legislator menyiapkan undang-undang yang akan menghapus aset digital dari kategori regulasi khusus dan memungkinkan partisipasi ritel yang lebih luas, meskipun masih dibatasi.

Anatoly Aksakov, ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara, mengatakan rancangan undang-undang siap untuk dipertimbangkan selama sesi parlemen musim semi. 

Proposal tersebut secara efektif akan menormalisasi cryptocurrency dalam sistem keuangan Rusia, menandakan pergeseran menuju perlakuan aset digital sebagai bagian dari "keuangan sehari-hari" daripada instrumen yang luar biasa atau eksperimental, menurut outlet media lokal TASS. 

Dalam kerangka yang diharapkan, investor non-kualifikasi — individu yang tidak memenuhi kriteria profesional atau kekayaan bersih tinggi Rusia — akan diizinkan membeli cryptocurrency hingga batas 300.000 rubel, sekitar $3.800. 

Undang-undang tersebut akan menghapus kripto dari rezim regulasi keuangan khusus yang secara historis membatasi penggunaannya. 

Para pendukung berargumen bahwa perubahan ini akan membantu mengintegrasikan aset digital lebih dalam ke dalam ekonomi, membuat kepemilikan dan transaksi kripto semakin "biasa" bagi warga Rusia. 

Meskipun RUU tersebut tidak menandakan pasar yang sepenuhnya diliberalisasi, ini menandai evolusi yang signifikan dalam sikap Rusia setelah bertahun-tahun kontrol ketat dan skeptisisme dari otoritas keuangan.

Penggunaan kripto dalam transaksi lintas batas

Selain perdagangan domestik, RUU tersebut juga dirancang dengan mempertimbangkan pertimbangan internasional. Legislator mengharapkan kerangka kerja baru untuk mendukung penggunaan cryptocurrency dalam penyelesaian lintas batas dan memungkinkan penerbitan token di Rusia yang dapat ditempatkan di pasar luar negeri. 

Mekanisme seperti itu dianggap sangat relevan karena negara terus mengeksplorasi alternatif untuk jalur keuangan tradisional untuk perdagangan internasional.

Langkah ini sejalan dengan pendekatan yang lebih luas dan dikalibrasi dengan hati-hati dari regulator Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, pembuat kebijakan telah menekankan perlunya menyeimbangkan inovasi dengan manajemen risiko, terutama dalam hal investor ritel. 

Bank Rusia sebelumnya telah memperingatkan bahwa akses tanpa batas dapat menimbulkan risiko sistemik, menyebut partisipasi ritel yang luas sebagai "langkah drastis" jika diperkenalkan tanpa perlindungan.

Pada bulan Desember, bank sentral mengusulkan model yang akan memungkinkan investor non-kualifikasi memperdagangkan kripto hanya setelah lulus tes kesadaran risiko, sambil mempertahankan larangan pada aset digital anonim dan berfokus pada privasi. 

Sekitar waktu yang sama, Kementerian Keuangan menandakan bahwa mereka bekerja dengan bank sentral pada kebijakan terkoordinasi yang akan mengizinkan akses ritel dalam ambang batas yang jelas didefinisikan.

Pejabat telah berulang kali menekankan bahwa batasan pada ukuran transaksi dan volume investasi sangat penting untuk mencegah spekulasi berlebihan dan melindungi rumah tangga.

Batas 300.000 rubel yang diusulkan mencerminkan filosofi tersebut, menawarkan eksposur tanpa membuka pintu untuk risiko ritel skala besar.

Postingan ini Rusia Bergerak Menjadikan Kripto 'Keuangan Sehari-hari' saat Legislator Menyiapkan RUU Akses Ritel pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00