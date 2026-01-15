Rusia Bergerak untuk Menjadikan Kripto sebagai 'Keuangan Sehari-hari' saat Legislator Menyiapkan RUU Akses Ritel

Bitcoin Magazine



Rusia Bergerak Menjadikan Kripto 'Keuangan Sehari-hari' saat Legislator Menyiapkan RUU Akses Ritel

Rusia semakin dekat untuk membuka pasar kriptonya kepada investor biasa, saat legislator menyiapkan undang-undang yang akan menghapus aset digital dari kategori regulasi khusus dan memungkinkan partisipasi ritel yang lebih luas, meskipun masih dibatasi.

Anatoly Aksakov, ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara, mengatakan rancangan undang-undang siap untuk dipertimbangkan selama sesi parlemen musim semi.

Proposal tersebut secara efektif akan menormalisasi cryptocurrency dalam sistem keuangan Rusia, menandakan pergeseran menuju perlakuan aset digital sebagai bagian dari "keuangan sehari-hari" daripada instrumen yang luar biasa atau eksperimental, menurut outlet media lokal TASS.

Dalam kerangka yang diharapkan, investor non-kualifikasi — individu yang tidak memenuhi kriteria profesional atau kekayaan bersih tinggi Rusia — akan diizinkan membeli cryptocurrency hingga batas 300.000 rubel, sekitar $3.800.

Undang-undang tersebut akan menghapus kripto dari rezim regulasi keuangan khusus yang secara historis membatasi penggunaannya.

Para pendukung berargumen bahwa perubahan ini akan membantu mengintegrasikan aset digital lebih dalam ke dalam ekonomi, membuat kepemilikan dan transaksi kripto semakin "biasa" bagi warga Rusia.

Meskipun RUU tersebut tidak menandakan pasar yang sepenuhnya diliberalisasi, ini menandai evolusi yang signifikan dalam sikap Rusia setelah bertahun-tahun kontrol ketat dan skeptisisme dari otoritas keuangan.

Penggunaan kripto dalam transaksi lintas batas

Selain perdagangan domestik, RUU tersebut juga dirancang dengan mempertimbangkan pertimbangan internasional. Legislator mengharapkan kerangka kerja baru untuk mendukung penggunaan cryptocurrency dalam penyelesaian lintas batas dan memungkinkan penerbitan token di Rusia yang dapat ditempatkan di pasar luar negeri.

Mekanisme seperti itu dianggap sangat relevan karena negara terus mengeksplorasi alternatif untuk jalur keuangan tradisional untuk perdagangan internasional.

Langkah ini sejalan dengan pendekatan yang lebih luas dan dikalibrasi dengan hati-hati dari regulator Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, pembuat kebijakan telah menekankan perlunya menyeimbangkan inovasi dengan manajemen risiko, terutama dalam hal investor ritel.

Bank Rusia sebelumnya telah memperingatkan bahwa akses tanpa batas dapat menimbulkan risiko sistemik, menyebut partisipasi ritel yang luas sebagai "langkah drastis" jika diperkenalkan tanpa perlindungan.

Pada bulan Desember, bank sentral mengusulkan model yang akan memungkinkan investor non-kualifikasi memperdagangkan kripto hanya setelah lulus tes kesadaran risiko, sambil mempertahankan larangan pada aset digital anonim dan berfokus pada privasi.

Sekitar waktu yang sama, Kementerian Keuangan menandakan bahwa mereka bekerja dengan bank sentral pada kebijakan terkoordinasi yang akan mengizinkan akses ritel dalam ambang batas yang jelas didefinisikan.

Pejabat telah berulang kali menekankan bahwa batasan pada ukuran transaksi dan volume investasi sangat penting untuk mencegah spekulasi berlebihan dan melindungi rumah tangga.

Batas 300.000 rubel yang diusulkan mencerminkan filosofi tersebut, menawarkan eksposur tanpa membuka pintu untuk risiko ritel skala besar.

