DeFi Education Fund Mendesak Senator untuk Menolak Usulan Amandemen dalam Pembahasan RUU Kripto

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/15 06:41
Saat Komite Perbankan Senat bersiap untuk menandai draf yang baru diusulkan dari rancangan undang-undang struktur pasar kripto, DeFi Education Fund telah merilis daftar amandemen yang sangat didesak kepada para senator untuk ditolak. 

Dalam postingan terbaru di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), organisasi tersebut menyatakan kekhawatiran bahwa deskripsi draf tersebut menunjukkan potensi bahaya bagi keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan dapat berdampak negatif pada pengembang perangkat lunak.

Tanda Bahaya Muncul Dari Draf RUU Struktur Pasar Kripto 

Dalam pesannya, DeFi Education Fund menekankan pentingnya melindungi integritas lanskap DeFi yang sedang berkembang dan menyeru para senator untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perubahan yang diusulkan ini. 

Di antara amandemen yang disorot adalah Amandemen #42, yang diusulkan oleh Senator Reed dan Kim, yang berusaha memberi wewenang kepada Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi terhadap kontrak pintar dan platform terpusat yang terlibat dalam aktivitas terlarang. 

Amandemen ini menimbulkan tanda bahaya signifikan bagi para advokat yang khawatir tentang implikasinya terhadap inovasi dan fleksibilitas operasional dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi.

Amandemen lain yang menjadi perhatian, Amandemen #45 oleh Senator Reed, bertujuan untuk menciptakan definisi khusus untuk aset digital di bawah Bank Secrecy Act. 

Demikian pula, Amandemen #47, juga dari Senator Reed, bermaksud untuk menghapus ketentuan yang terkait dengan pelanggaran pidana federal mengenai transmisi uang tanpa izin. 

Perubahan ini, menurut DeFi Education Fund, mengancam secara berbahaya terhadap lanskap operasional bagi pengembang dan lembaga keuangan yang berinteraksi dengan aset digital.

Menghambat Pertumbuhan DeFi

Selain itu, amandemen yang diusulkan Senator Cortez Masto, khususnya #72 dan #73, bertujuan untuk mempersempit definisi pengembang non-pengendali dan memperluas otoritas Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bersama Departemen Keuangan untuk platform yang mendukung blockchain. 

Amandemen #74 dan #75 lebih lanjut berusaha untuk memperkuat hukum yang ada terkait transmisi uang dan melarang transaksi yang melibatkan protokol DeFi yang melanggar hukum, yang menurut Dana tersebut dapat menghambat pertumbuhan industri.

Amandemen #104, yang diusulkan oleh Senator Elizabeth Warren yang skeptis terhadap kripto, juga menarik perhatian dengan menghapus pengecualian distribusi kunci untuk penawaran kripto. 

Ini mengikuti seruan serupa oleh Summer Mersinger, CEO Blockchain Association, yang baru-baru ini mengklaim bahwa "Lobi Bank Besar" mendorong Kongres untuk mengubah ketentuan kunci dari GENIUS Act yang telah diberlakukan mengenai imbalan stablecoin, lebih lanjut menyoroti kondisi saat ini dari masa depan kripto di Kongres. 

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com 

