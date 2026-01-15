Ethereum menghadapi kebuntuan berbahaya selama 40 hari setelah staking agresif BitMine memaksa tekanan likuiditas bersejarah

BitMine, pemegang korporat Ethereum terbesar, telah berhasil melakukan staking 1,53 juta ETH, posisi yang bernilai lebih dari $5 miliar.
Alokasi masif ini menguasai sekitar 4% dari semua ETH yang di-stake dan secara efektif telah memaksa jaringan memasuki fase baru pengujian stres institusional.
Akibatnya, total jumlah Ethereum yang terkunci dalam beacon chain blockchain telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa lebih dari 36 juta ETH. Yang perlu dicatat, angka ini menyumbang hampir 30% dari pasokan beredar jaringan.
Dampak pasar paling langsung dari deployment BitMine adalah pengurangan tajam dalam "float efektif" ETH.
Ketika entitas besar melakukan staking 1,53 juta ETH, aset tidak hilang dari ledger; mereka hanya menjadi jauh lebih sulit untuk dimobilisasi.
Ekonomi validator ETH dan aturan protokol memaksakan gesekan yang secara fundamental mengubah profil likuiditas aset. Tidak seperti aset cold storage, yang dapat dikirim ke exchange dalam hitungan menit, ETH yang di-stake tunduk pada antrian aktivasi dan batasan penarikan.
Sebagai konteks, skala besar langkah BitMine telah menyebabkan kemacetan langsung pada layer jaringan. Antrian masuk validator staking Ethereum telah mencapai lebih dari 2,3 juta ETH, dengan waktu tunggu sekitar 40 hari. Yang perlu dicatat, ini adalah level tertinggi sejak Agustus 2023.Antrian Validator Ethereum (Sumber: Validator Queue)
Untuk pasar keuangan, angka ini signifikan karena harga spot ETH ditetapkan pada margin oleh likuiditas yang tersedia daripada total pasokan teoritis.
Jadi, jika permintaan dari pelaku institusional lain tetap konstan sementara pasokan "lengket" ini dihapus dari peredaran, float yang berkurang dapat memperkuat pergerakan harga ke arah mana pun.
Komunikasi BitMine sendiri menyoroti pendorong utama strategi ini: generasi yield.
Awal minggu ini, perusahaan memproyeksikan bahwa mereka dapat menghasilkan sekitar $374 juta per tahun, dengan asumsi tingkat staking komposit (CESR) sebesar 2,81%. Itu diterjemahkan menjadi lebih dari $1 juta dalam pendapatan harian.
Untuk perbendaharaan korporat, yield ini mengubah Ethereum dari kepemilikan spekulatif menjadi aset produktif dengan aliran arus kas asli. Jadi, bahkan yield dalam digit tunggal rendah menghasilkan pengembalian absolut yang substansial ketika diterapkan pada pokok $5 miliar.APR Staking Ethereum (Sumber: Validator Queue)
Namun, pivot korporat ini menciptakan paradoks untuk pasar yang lebih luas.
Yield di Ethereum secara endogen berasal dari aktivitas jaringan dan dibagikan di antara semua staker. Jadi, ketika lebih banyak modal berdesakan ke dalam kontrak staking, yield per unit ETH menjadi encer.
Kompresi ini menciptakan loop umpan balik yang akan sangat penting untuk diperhatikan, terutama jika APR staking ETH turun sementara yield fiat kelas tinggi tetap menarik.
Akibatnya, tingkat "hampir bebas risiko" crypto menjadi kurang menarik, dan staker marginal mungkin menjadi sensitif terhadap harga atau dipaksa untuk mencari yield melalui saluran yang lebih berisiko.
Sementara harga dan yield mendominasi berita utama, "efek orde kedua" paling signifikan dari langkah BitMine adalah reintroduksi risiko tata kelola dan operasional.
Dengan stake yang mewakili sekitar 4% dari total 36 juta ETH yang di-stake, BitMine telah menjadi kehadiran validator "tingkat atas" yang cukup besar untuk memengaruhi model risiko.
Model keamanan Ethereum bergantung pada distribusi stake yang luas di berbagai operator dengan infrastruktur yang berbeda. Ketika satu entitas korporat mengendalikan bagian validator yang begitu besar, investor institusional harus mempertimbangkan tiga risiko spesifik:
Untuk membingkai signifikansi jejak staking Ethereum BitMine, CryptoSlate menggunakan pemodelan berbasis skenario untuk memperkirakan bagaimana tawaran korporat yang berkelanjutan dapat membentuk kembali dinamika staking, likuiditas, dan valuasi.
Permintaan staking tetap kuat, yield secara bertahap terkompresi, dan ETH diperdagangkan dengan premi sederhana sebagai aset mirip jaminan. Ini secara luas cocok dengan skenario dasar yang dipublikasikan 21Shares, yang menunjuk ke target harga akhir 2026 sekitar $4.800.
Pasar semakin menghargai ETH untuk yield, utilitas penyelesaian, dan optionalitas jaminannya, didukung oleh pertumbuhan stablecoin dan tokenisasi yang berkelanjutan. Jika permintaan dolar on-chain meningkat, 21Shares memperkirakan target bullish mendekati $7.500.
BitMine telah menunjukkan tindakan korporat yang dapat mempertahankan staking, tetapi jika investor mulai meragukan daya tahan strategi itu, ETH dapat di-reprice dengan tingkat diskonto yang lebih tinggi. Dalam skenario itu, 21Shares memodelkan hasil bearish sekitar $1.800.
