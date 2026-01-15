Pencipta 'Primal' Genndy Tartakovsky Membahas Season 3 yang Dipenuhi Zombie

Spear yang menjadi zombie muncul di Season 3 'Primal' dari Adult Swim. Courtesy of Adult Swim

Genndy Tartakovsky tidak asing dengan mengambil langkah kreatif sebesar dinosaurus.

Dia adalah orang yang menceritakan petualangan ronin tanpa dialog untuk anak-anak melalui Samurai Jack milik Cartoon Network. Karyanya setelah Dexter's Laboratory terbukti menjadi animasi yang sangat inovatif yang tidak hanya menolak untuk menyuapi penonton, tetapi mendorong mereka untuk terlibat dengan materi pada tingkat yang lebih dalam. Pencarian Jack untuk mengalahkan penguasa kegelapan Aku bukanlah sesuatu yang bisa kamu putar sebagai latar belakang saja.

"Kamu harus memiliki kepercayaan diri dalam apa yang kamu lakukan," katanya kepada saya baru-baru ini melalui Zoom. "Kepercayaan diri dan kesabaran untuk membiarkan sesuatu berlama-lama adalah satu hal... Semakin saya memperlambat timing saya, semakin sukses itu. Sekarang, tiba-tiba, orang-orang memiliki kesempatan untuk lebih terlibat."

Sebagai anak dari tahun 1970-an, Tartakovsky (yang resume-nya juga mencakup franchise film Hotel Transylvania yang sangat sukses milik Sony) tumbuh di masa ketika hampir setiap acara berorientasi anak-anak "meremehkan kami," katanya.

Sebaliknya, bocah yang ditakdirkan menjadi animator ini tertarik pada karya animasi sebelumnya seperti Looney Tunes, yang "dibuat untuk orang dewasa, tetapi juga bekerja dengan sangat baik untuk anak-anak," jelasnya. "Pada saat kami sampai ke Samurai Jack, saya ingin membuat acara aksi yang benar-benar memiliki aksi di dalamnya dan jauh lebih visual... [Saya berkata], 'Saya akan mengubah seluruh kepekaan ini, membuatnya mulai terasa sangat berbeda, dan mempercayai penonton akan memahami.'"

Ini adalah jenis sikap tanpa takut yang sama yang menginspirasi Tartakovsky untuk mengubah Spear, manusia gua tercinta dari serial Adult Swim pemenang Emmy-nya Primal, menjadi zombie setengah tanpa pikiran untuk musim ketiga acara tersebut (sekarang ditayangkan).

Rencana awalnya, dia akui, adalah mengakhiri kisah tanpa dialog dari Spear dan pendampingnya T. rex Fang setelah dua musim. Tapi kemudian sesuatu terjadi: Genndy mengubah pikirannya. Sesederhana itu, benar-benar. Namun, setelah membunuh karakter utama di akhir Season 2, sang kreator terpojok dalam narasi.

"Saya seperti, 'Oh, sial. Nah, apa yang akan saya lakukan sekarang?'" dia ingat. "Dan kemudian muncul ide tentang dia menjadi zombie. Yang beresonansi dengan saya tentang itu, adalah itu membawa aspek emosional baru [ke dalam cerita], karena ini adalah karakter yang kita cintai. Dia kembali, tetapi dalam bentuk yang berbeda, dan akankah penonton mendukungnya untuk kembali menjadi dirinya sendiri, atau ini adalah masa depan baru Spear? Jadi, semua dinamika itu membuatnya sangat menarik dan naluri saya seperti, 'Ya, ini adalah cara untuk melakukannya.'"

Bahkan dengan protagonis prasejarah kita dalam keadaan pembusukan mayat hidup yang lanjut (dari awal, sebagian tengkorak Spear dipotong tanpa hormat, mengekspos otaknya ke elemen), Primal terus memberikan premis pulpnya—sup primordial yang dibumbui oleh Frank Frazetta, Spaghetti Westerns, dan cerita Conan the Barbarian.

"Saya mengaduk semuanya itulah yang dimuntahkan," catat Tartakovsky dengan senyum. Pengaruh-pengaruh itu dikesampingkan, tujuan utamanya dengan Primal adalah membuat "seluruh serial yang hanya dibangun dari sekuens penceritaan visual tanpa dialog ini." Filosofi seperti itu sepenuhnya bertentangan dengan populasi yang terpaku pada layar mereka, hanya setengah memperhatikan. "Kamu tidak bisa melakukan itu untuk Primal," Tartakovsky. "Kamu harus benar-benar fokus atau kamu tidak akan mengerti."

NEW YORK, NEW YORK – 15 MEI: Genndy Tartakovsky dari Primal milik Adult Swim menghadiri kedatangan WarnerMedia Upfront 2019 di karpet merah di The Theater at Madison Square Garden pada 15 Mei 2019 di New York City. 602140 (Photo by Mike Coppola/Getty Images for WarnerMedia) Getty Images for WarnerMedia

Namun, seseorang bisa berpendapat bahwa sifat nekromantik dari musim ketiga sepenuhnya menyegarkan formula keseluruhan. "Season 3 adalah [tentang] menemukan kehidupan melalui kematian dalam arti umum dan apa artinya itu," lanjut sang kreator. "Ini sangat didorong oleh karakter. Itulah yang menurut saya berhasil tentangnya: Kami mengambil 20 episode untuk membuat karakter-karakter ini hidup dan bernapas, dan sekarang kami harus mendukung mereka untuk menemukan diri mereka lagi."

Meskipun keputusan tentang musim keempat yang potensial masih belum jelas, Tartakovsky tidak menolak untuk melanjutkan merek Primal hingga menjadi "abadi."

"Apa pun yang kami lakukan [dengannya akan] mentah dan emosional," godanya. "Pulpy, 2-D, dialog rendah, dan penceritaan visual yang mendalam. Itulah yang menjadi acara ini. Jadi, mungkin tiga musim dari sesuatu yang lain, atau satu musim, atau apa pun itu. Tapi saya ingin itu berlanjut. Saya belum tahu. Terlalu dini untuk mengatakan."

Dia sudah menunjukkan seberapa jauh ide itu bisa diregangkan di "The Primal Theory" Season 2, di mana Charles Darwin dan rekan-rekannya dari era Victoria melawan pasien jiwa yang gila di rumah manor yang menyeramkan. Tartakovsky berharap melakukan sesuatu yang serupa di Season 3 dengan episode botol lain "berlatar di masa depan," tetapi ide itu tidak pernah terealisasi.

"Kami mencoba membuat paralel antara Zombie Spear dan budaya orang-orang yang menjadi domba dan hanya mengikuti persis apa yang diberikan kepada mereka," simpulnya. "Hampir seperti nuansa tipe Orwellian. Dan itu menjadi terlalu besar, terlalu banyak. Saya seperti, 'Apa yang kami lakukan? Ini akan sulit.' Saya memutuskan itu akan menghancurkan saya dan produksi. Saya [juga] tidak ingin itu menjadi gimmick, jadi kami menghilangkannya."

Episode baru Primal ditayangkan di Adult Swim setiap Minggu pukul 11 malam ET sebelum menuju HBO Max pada hari berikutnya.