Lighter akan meluncurkan fungsi staking token LIT di platformnya.

PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa Lighter mengumumkan di platform X-nya bahwa mereka akan meluncurkan fitur staking token LIT. Manfaat staking awal mencakup: untuk setiap 1 LIT yang di-staking, pengguna akan langsung menerima 10 USDC dalam Lighter LLP. Akan ada masa tenggang dua minggu (hingga 28 Januari) di mana pemegang LLP yang ada dapat mempertahankan dana mereka. Setelah masa tenggang berakhir, LIT yang di-staking harus tetap berada di LLP.

Platform ini juga akan menyesuaikan tarif premium untuk market maker dan perusahaan perdagangan frekuensi tinggi, yang mengakibatkan peningkatan tarif secara keseluruhan. Namun, staking LIT akan menawarkan diskon biaya, dengan tingkat biaya terendah tetap berada di sekitar level saat ini. Perdagangan ritel akan tetap gratis. Staking LIT akan menghasilkan keuntungan, dengan tingkat tahunan spesifik akan diumumkan kemudian. Keuntungan awal akan berasal dari hak staking yang diberikan kepada pengguna premium. Selain itu, staking 100 LIT akan menikmati biaya penarikan dan transfer nol. Fitur staking akan tersedia untuk pengguna mobile dalam beberapa hari mendatang.