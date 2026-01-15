Toncoin (TON) Siap Meroket: Target Harga $3,21 di 2026!

Toncoin (TON) saat ini diperdagangkan pada harga $1,79, mencerminkan kenaikan nilai sebesar 2,62%. Selama 24 jam terakhir, mata uang kripto ini mencatat volume perdagangan sebesar $120,64 juta, menandai kenaikan substansial sebesar 34,66%. Meskipun mengalami kenaikan ini, harga TON mengalami penurunan sedikit sebesar 4,37% selama seminggu terakhir, bertahan stabil di $1,79.

Sumber: CoinMarketCap

Toncoin Mempertahankan Posisi di Atas Zona Permintaan Utama

Analis kripto Tani Das mencatat bahwa Toncoin mempertahankan posisinya di atas zona permintaan kritis setelah penembusan garis tren. Menurut Das, likuiditas signifikan menumpuk di bawah level $1,75, yang dapat bertindak sebagai "magnet pantulan" jika harga mengalami tekanan ke bawah. Penarikan kecil baru-baru ini dalam harga TON tampak korektif daripada menunjukkan kerusakan, menandakan stabilitas potensial dalam jangka pendek.

Analis menekankan bahwa potensi kenaikan mata uang kripto tetap terlihat. Kelompok likuiditas terlihat jelas di kisaran $1,85 hingga $1,95, menunjukkan bahwa pembeli mungkin masuk jika TON mendekati level ini. Pola yang diamati menunjukkan pasar yang sedang mengkonsolidasi dan bersiap untuk kemungkinan pergerakan naik, dengan penarikan saat ini berfungsi sebagai penyesuaian sementara daripada pembalikan tren.

Trader memantau dengan cermat interaksi antara zona permintaan dan tingkat likuiditas, dengan banyak yang menganggap stabilitas TON saat ini di atas $1,75 sebagai faktor kunci dalam perilaku pasar jangka pendek. Kehadiran likuiditas yang menumpuk di bawah ambang batas dukungan meningkatkan kemungkinan pantulan harga, menawarkan trader peluang untuk memanfaatkan potensi ayunan ke atas.

Sumber: X

Prediksi Harga TON untuk 2026

Menurut DigitalCoinPrice, TON dapat melampaui angka $3,21 pada akhir tahun ini. Sebelum mencapai level ini, analis mengantisipasi bahwa mata uang kripto mungkin menguji dan melampaui rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya sebesar $8,24, akhirnya stabil di kisaran $2,73 hingga $3,21.

Pandangan ini diperkuat oleh kepercayaan investor dan penilaian kepemimpinan pasar, yang secara kolektif menunjukkan bahwa Toncoin memiliki potensi untuk mencapai keuntungan signifikan dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun koreksi jangka pendek mungkin berlanjut,

