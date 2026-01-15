Jaringan ONDO Mencapai TVL $2 Miliar: Bisakah Ini Mendorong Harga di Atas $1,50?

Jaringan ONDO baru saja menembus angka $2 miliar dalam Total Value Locked (TVL), sebuah pencapaian penting namun rendah profil di dunia kripto. Meskipun spekulasi adalah bagian yang menarik dari cerita ini, kenyataannya adalah uang riil sedang mengalir ke proyek-proyek yang berfokus pada infrastruktur, dan ini menunjukkan pergerakan menuju pertumbuhan.

Sumber: X

Salah satu tren penting yang mulai muncul sebagai hasil dari transisi ini adalah pertumbuhan aset dunia nyata (RWA), yang menjembatani keuangan tradisional dengan blockchain. Tokenisasi aset dunia nyata menciptakan jalur integrasi baru, yang membawa relevansi ke ruang kripto.

ONDO Siap untuk Breakout karena Support Tetap Kuat

Namun, analis kripto, Jonathan Carter, menyoroti bahwa token ONDO sebenarnya sedang menguji level atas dari saluran penurunannya, yang berarti mungkin berada di ambang breakout. Token tersebut telah menyelesaikan fase konsolidasinya, yang berarti telah terkompresi di level resistance, dan ini membuatnya lebih mungkin untuk bergerak naik.

Sumber: X

Saat ONDO mendekati titik harga kritis, para trader menargetkan level berikut: $0,44, $0,54, $0,68, $0,86, $1,14, dan akhirnya $1,50. Karena peluang breakout yang meningkat, harga token mungkin segera mengalami peningkatan dramatis, menandai awal dari bull run.

Teknikal Menunjuk ke Pembalikan Setelah Kondisi Oversold

Grafik harga ONDO menunjukkan pergerakan mingguan token, yang jelas berada dalam tren turun dari akhir 2025 hingga awal 2026. Harga bergerak naik dan turun, turun cukup signifikan seperti yang dibuktikan oleh keberadaan bar merah di grafik di atas. Exponential Moving Averages (EMA) juga menurun.

Sumber: TradingView

Relative Strength Index (RSI) saat ini berada di sekitar 33,82, yang berarti aset mendekati level oversold. Indikator RSI juga mendekati garis tren kuning, menunjukkan pergerakan menuju perubahan tren potensial dan rebound. Namun karena RSI berada di bawah level 50, ada kemungkinan pergerakan turun lebih lanjut.

