PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa, menurut jurnalis kripto Eleanor Terrett, menyusul penentangan publik Coinbase, beberapa perusahaan dan asosiasi industri

Beberapa perusahaan, termasuk a16z, Circle, dan Ripple, telah menyatakan dukungan mereka terhadap rancangan undang-undang struktur pasar cryptocurrency dari Partai Republik Senat.

2026/01/15 09:17
PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa, menurut jurnalis kripto Eleanor Terrett, menyusul penentangan publik Coinbase, beberapa perusahaan dan asosiasi industri di sektor kripto telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung rancangan undang-undang struktur pasar kripto dari Partai Republik Senat. Saat ini, a16z, Circle, Kraken, Digital Chamber, Ripple, dan CoinCenter semuanya telah menyatakan dukungan mereka.

