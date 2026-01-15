AS Menangguhkan Pemrosesan Visa Imigran untuk 75 Negara

WASHINGTON, USA – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menangguhkan pemrosesan visa imigran untuk pelamar dari 75 negara, kata juru bicara Departemen Luar Negeri pada Rabu, 14 Januari, sebagai bagian dari pengetatan imigrasi yang semakin intensif oleh Washington.

Penghentian sementara ini, yang akan berdampak pada pelamar dari negara-negara Amerika Latin termasuk Brasil, Kolombia, dan Uruguay, negara-negara Balkan seperti Bosnia dan Albania, negara-negara Asia Selatan Pakistan dan Bangladesh, serta negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Karibia, akan dimulai pada 21 Januari, kata juru bicara tersebut.

"Departemen Luar Negeri akan menggunakan kewenangannya yang sudah lama ada untuk menganggap tidak memenuhi syarat calon imigran yang akan menjadi beban publik bagi Amerika Serikat dan mengeksploitasi kemurahan hati rakyat Amerika," kata Tommy Pigott, Wakil Juru Bicara Utama di Departemen Luar Negeri.

"Pemrosesan visa imigran dari 75 negara ini akan dihentikan sementara sementara Departemen Luar Negeri menilai kembali prosedur pemrosesan imigrasi untuk mencegah masuknya warga negara asing yang akan mengambil kesejahteraan dan tunjangan publik," tambahnya.

Langkah ini, yang pertama kali dilaporkan oleh Fox News, tidak berdampak pada visa turis AS, yang telah menjadi sorotan mengingat Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028.

Keputusan ini menyusul arahan November kepada diplomat AS yang meminta mereka untuk memastikan bahwa pelamar visa mandiri secara finansial dan tidak berisiko menjadi bergantung pada subsidi pemerintah selama mereka tinggal di AS, menurut kabel Departemen Luar Negeri yang dilihat oleh Reuters saat itu.

Imigrasi legal

Trump telah menjalankan pengetatan imigrasi secara menyeluruh sejak kembali menjabat pada Januari. Pemerintahannya secara agresif memprioritaskan penegakan imigrasi, mengirim agen federal ke kota-kota besar AS dan memicu konfrontasi kekerasan dengan para migran dan warga negara AS.

Meskipun ia berkampanye untuk menghentikan imigrasi ilegal ke Amerika Serikat, pemerintahannya juga telah mempersulit imigrasi legal — misalnya, dengan memberlakukan biaya baru dan mahal pada pelamar visa H-1B untuk pekerja berketerampilan tinggi.

"Pemerintahan ini telah membuktikan dirinya memiliki agenda paling anti-imigrasi legal dalam sejarah Amerika," kata David Bier, Direktur Studi Imigrasi Cato dan Ketua Kebijakan Imigrasi The Selz Foundation, dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan ini akan melarang hampir setengah dari semua imigran legal ke Amerika Serikat, menolak sekitar 315.000 imigran legal dalam tahun depan saja," kata Bier.

Departemen Luar Negeri telah mencabut lebih dari 100.000 visa sejak Trump menjabat, kata departemen tersebut pada Senin. Pemerintahan juga telah mengadopsi kebijakan yang lebih ketat dalam memberikan visa, dengan pemeriksaan media sosial yang diperketat dan penyaringan yang diperluas.

Trump, seorang Republikan, merebut Gedung Putih dengan mengatakan sikap yang lebih keras terhadap imigrasi diperlukan setelah bertahun-tahun tingkat imigrasi ilegal yang tinggi di bawah pendahulunya dari Demokrat, Joe Biden.

Pada November, Trump telah berjanji untuk "menghentikan secara permanen" migrasi dari semua "Negara Dunia Ketiga" menyusul penembakan di dekat Gedung Putih oleh seorang warga negara Afghanistan yang menewaskan seorang anggota Garda Nasional.

Daftar lengkap negara

Daftar negara yang akan terdampak oleh penangguhan ini, menurut seorang pejabat AS, adalah sebagai berikut:

Afghanistan

Albania

Aljazair

Antigua dan Barbuda

Armenia

Azerbaijan

Bahama

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belize

Bhutan

Bosnia

Brasil

Burma

Kamboja

Kamerun

Tanjung Verde

Kolombia

Kongo

Kuba

Dominika

Mesir

Eritrea

Ethiopia

Fiji

Gambia

Georgia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Haiti

Iran

Irak

Pantai Gading

Jamaika

Yordania

Kazakhstan

Kosovo

Kuwait

Kirgizstan

Laos

Lebanon

Liberia

Libya

Makedonia

Moldova

Mongolia

Montenegro

Maroko

Nepal

Nikaragua

Nigeria

Pakistan

Republik Kongo

Rusia

Rwanda

Saint Kitts dan Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent dan Grenadines

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan Selatan

Sudan

Suriah

Tanzania

Thailand

Togo

Tunisia

Uganda

Uruguay

Uzbekistan

Yaman

– Rappler.com