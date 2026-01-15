Cadangan Bitcoin Strategis AS Masih Menjadi 'Prioritas,' Kata Penasihat Gedung Putih

Gedung Putih masih memperlakukan Cadangan Bitcoin Strategis AS sebagai prioritas aktif, meskipun para pejabat sedang mengupayakan apa yang digambarkan oleh direktur eksekutif Dewan Kripto Gedung Putih Patrick Witt sebagai pertanyaan hukum dan birokrasi yang mendasari ide yang, di atas kertas, terdengar sederhana.

Cadangan Bitcoin Strategis AS dalam 'Daftar Prioritas'

Dalam wawancara yang direkam di Gedung Putih untuk episode 13 Januari dari Crypto In America, Witt memberi tahu pembawa acara Eleanor Terrett bahwa pembicaraan antarinstansi tentang penerapan perintah eksekutif Presiden Donald Trump sedang berlangsung dan upaya tersebut tetap berada dalam "daftar prioritas" pemerintahan, sementara Kongres secara bersamaan bergerak menuju langkah-langkah berikutnya pada legislasi struktur pasar kripto akhir minggu ini.

Ketika ditanya bagaimana Gedung Putih memikirkan cadangan tersebut "akhir-akhir ini," Witt menunjuk pada proses yang didorong tidak hanya oleh staf kebijakan kripto, tetapi oleh mesin operasi yang bertugas mendorong perintah eksekutif melalui pemerintah federal.

"Kami mendapat keterlibatan yang baik dari tim Wakil Kepala Staf untuk Kebijakan, yaitu tim Steven Miller [...] [untuk] memastikan bahwa semua perintah eksekutif yang telah ditandatangani oleh presiden — bahwa instansi-instansi sedang melaksanakannya," kata Witt. "Tim departemen keuangan, tim perdagangan terlibat. [...] Tampaknya mudah, tetapi kemudian Anda masuk ke beberapa [...] ketentuan hukum yang tidak jelas dan mengapa instansi ini tidak dapat melakukannya, tetapi sebenarnya instansi ini bisa."

Witt menggambarkan fase saat ini kurang tentang apakah pemerintahan menginginkan cadangan tersebut, dan lebih tentang memastikan dapat bergerak dengan cara yang akan tahan terhadap pengawasan. "Kami terus mendorong hal itu. Ini tentu masih dalam daftar prioritas saat ini," katanya, menambahkan bahwa "Departemen Kehakiman, Kantor Penasihat Hukum [...] telah memberikan panduan yang baik tentang di mana kami dapat [...] melaksanakan perintah eksekutif ini [...] dan melakukannya dengan cara yang sah secara hukum."

Pernyataan tersebut datang dengan latar belakang perintah eksekutif Trump pada Maret 2025 yang menetapkan Cadangan Bitcoin Strategis dan "persediaan aset digital" yang lebih luas, yang mengarahkan pemerintah untuk memperlakukan bitcoin yang dimiliki federal yang ada sebagai aset cadangan jangka panjang sementara instansi-instansi ditugaskan untuk meneliti cara-cara akuisisi yang netral anggaran.

Witt juga membahas titik api terpisah yang telah beredar di kalangan Bitcoin dalam beberapa hari terakhir: spekulasi bahwa Departemen Kehakiman telah menjual bitcoin yang terkait dengan kasus Samourai Wallet, yang berpotensi bertentangan dengan postur cadangan pemerintahan.

"Saya pikir itu agak dilaporkan secara keliru," kata Witt, merujuk pada bahasa penyelesaian dan apa yang ia karakterisasi sebagai penyusunan hukum standar. "Jika Anda melihat perjanjian penyelesaian, dokumen hukum, terdengar seperti [...] instansi akan mengambil tindakan tertentu. [...] Dalam berbicara dengan DOJ, pada dasarnya ditulis sedemikian rupa sehingga mereka mempertahankan semua opsi dan hak mereka dalam perjanjian tersebut, tetapi bitcoin tersebut belum dilikuidasi. Aset digital tersebut belum dijual."

Kesimpulan Witt untuk pemirsa adalah bahwa tuduhan utama, bahwa DOJ telah "secara terang-terangan melanggar" perintah eksekutif, "bukanlah kekhawatiran," meskipun ia menekankan bahwa ia tidak dapat mengatakan lebih dari itu.

Pada saat berita ini ditulis, BTC diperdagangkan pada $95.078.