World View dengan Marites Vitug: Memperbaiki proses anggaran PH

MANILA, Filipina – Skandal pengendalian banjir yang mendominasi berita utama selama setahun terakhir telah mengungkap betapa rentannya anggaran nasional Filipina terhadap korupsi.
Berbagai skema dan praktik yang meragukan telah terungkap, sekali lagi menyingkap kelemahan dalam sistem.
Pada Jumat, 16 Januari, editor Rappler Marites Vitug berbincang dengan mantan sekretaris anggaran Florencio "Butch" Abad tentang reformasi yang harus diterapkan untuk memulihkan integritas dalam proses penganggaran.
Abad menjabat sebagai sekretaris Departemen Anggaran dan Manajemen di bawah Presiden Benigno Aquino III dari 2010 hingga 2016. Ia juga mewakili Batanes sebagai anggota kongres distrik tunggal tersebut.
