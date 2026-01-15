World View dengan Marites Vitug: Memperbaiki proses anggaran PH

Tandai halaman ini untuk menyaksikan diskusi pada Jumat, 16 Januari, pukul 18.00!

MANILA, Filipina – Skandal pengendalian banjir yang mendominasi berita utama selama setahun terakhir telah mengungkap betapa rentannya anggaran nasional Filipina terhadap korupsi.

Berbagai skema dan praktik yang meragukan telah terungkap, sekali lagi menyingkap kelemahan dalam sistem.

Pada Jumat, 16 Januari, editor Rappler Marites Vitug berbincang dengan mantan sekretaris anggaran Florencio "Butch" Abad tentang reformasi yang harus diterapkan untuk memulihkan integritas dalam proses penganggaran.

Abad menjabat sebagai sekretaris Departemen Anggaran dan Manajemen di bawah Presiden Benigno Aquino III dari 2010 hingga 2016. Ia juga mewakili Batanes sebagai anggota kongres distrik tunggal tersebut.

Saksikan wawancara pada Jumat, 16 Januari. – Rappler.com

