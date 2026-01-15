BursaDEX+
Ayam goreng yang sama yang kita kenal dan sukai dengan harga yang lebih ramah di kantong!

Jollibee membuat Chickenjoy lebih terjangkau dengan paket Sarap Savers

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/15 10:55
Catatan editor: Siaran pers ini disponsori oleh Jollibee dan ditangani oleh BrandRap, divisi penjualan dan pemasaran Rappler. Tidak ada anggota tim berita dan editorial yang berpartisipasi dalam penerbitan konten ini.

Pencinta makanan Filipina memiliki lebih banyak alasan untuk merayakan karena Jollibee meluncurkan Chickenjoy Sarap Savers, satu set hidangan yang dirancang agar semua orang dapat menikmati ayam goreng khas merek ini tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Mulai 14 Januari, pelanggan dapat menikmati paket hemat 1-pc Chickenjoy dengan nasi dan minuman hanya dengan harga P99. Baik makan sendiri setelah hari yang panjang atau mengambil makanan saat bepergian, Chickenjoy Sarap Savers membuat setiap kesempatan lebih lezat dan terjangkau.

Orang Filipina juga dapat menikmati Chickenjoy dengan pilihan lauk favorit mereka: kentang goreng reguler, kentang tumbuk, atau sup makaroni ayam. Kombo ini menawarkan lebih banyak pilihan lezat, semuanya dengan harga yang ramah di kantong.

"Orang Filipina selalu menyukai Chickenjoy, dan dengan Sarap Savers, kami ingin memudahkan semua orang untuk merasakan kegembiraan itu kapan saja, baik itu hidangan cepat setelah hari yang panjang atau suguhan sederhana bersama keluarga," kata Dorothy Ching, wakil presiden pemasaran Jollibee Philippines. "Ini adalah cita rasa Chickenjoy yang sama yang dikenal dan disukai orang, kini dengan harga yang ramah di dompet."

Chickenjoy Sarap Savers tersedia secara nasional untuk makan di tempat, bawa pulang, drive-thru, dan pengiriman.

Ingin lebih banyak suguhan dan penawaran eksklusif Jollibee? Kunjungi www.jollibee.com.ph untuk pembaruan terbaru, pesan favorit Anda di https://order.jollibee.com, dan ikuti Jollibee di media sosial. – Rappler.com

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya.

