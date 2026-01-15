BursaDEX+
X Perketat Pembuatan Gambar Grok Menyusul Reaksi Keras Internasional

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/15 10:30
X mengatakan telah membatasi alat gambar Grok hanya untuk pengguna berbayar dan telah menambahkan perlindungan setelah penyalahgunaan memicu pengawasan regulasi yang meningkat.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

