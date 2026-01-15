Bitwise meluncurkan 7 ETP kripto berbasis fisik di Swedia

Bitwise telah memasuki pasar Swedia dengan mencatatkan tujuh produk yang diperdagangkan di bursa kripto yang didukung secara fisik di Nasdaq Stockholm, memperluas akses yang diatur untuk aset digital bagi investor lokal.

Bitwise memperluas kehadirannya di Eropa dengan mencatatkan ETP kripto baru yang didukung secara fisik di Nasdaq Stockholm, memberikan investor Swedia akses lebih luas ke investasi aset digital yang diatur.

Pencatatan diumumkan oleh Nasdaq pada 14 Januari, menandai peluncuran ETP pertama Bitwise di bursa Stockholm dan masuknya secara resmi ke salah satu pasar ETP kripto paling aktif di Eropa.

Memperluas akses untuk investor Swedia

Ketujuh ETP diperdagangkan dan diselesaikan dalam krona Swedia. Ini memudahkan investor ritel maupun institusional untuk mendapatkan eksposur kripto menggunakan akun pialang tradisional, tanpa beralih ke platform luar negeri.

Nasdaq mengatakan produk-produk baru ini menambah kedalaman pada rangkaian investasi aset digital yang berkembang, dengan fokus pada transparansi dan efisiensi biaya. Dalam beberapa tahun terakhir, bursa ini telah menjadi tempat penting untuk ETP kripto di Eropa, terutama di wilayah Nordik, di mana permintaan untuk produk yang diatur tetap kuat.

Bitwise mengatakan peluncuran ini mencerminkan niatnya untuk bekerja lebih erat dengan investor lokal. Perusahaan menambahkan bahwa produk-produk tersebut dibangun untuk memenuhi persyaratan institusional untuk kustodi, pelaporan, dan kepatuhan. Menurut Bitwise, Swedia menonjol sebagai pasar di mana ETP kripto sudah dipahami dengan baik dan digunakan secara luas.

Jajaran produk dan strategi

Jajaran baru ini mencakup ETP aset tunggal, produk yang berfokus pada staking, dan keranjang yang terdiversifikasi. Di antaranya adalah Bitwise Physical Bitcoin ETP dan Bitwise Core Bitcoin ETP, yang terakhir dirancang untuk investor jangka panjang dengan struktur biaya yang lebih rendah.

Investor juga dapat mengakses Ethereum melalui ETP Ethereum fisik serta produk staking Ethereum yang menggabungkan imbalan on-chain. ETP staking Solana juga telah dicatatkan oleh Bitwise, menunjukkan minat yang berkembang dalam strategi cryptocurrency yang menghasilkan imbal hasil.

Diaman Bitcoin Gold ETP, yang menawarkan eksposur ke Bitcoin dan emas dalam satu produk, dan MSCI Digital Assets Select 20 ETP, yang melacak keranjang aset digital yang signifikan, juga termasuk dalam rangkaian. Karena semua ETP didukung secara fisik, aset cryptocurrency yang mendasarinya tidak direferensikan melalui derivatif tetapi disimpan dalam kustodi.

Pasar yang ramai dan kompetitif

Selama setahun terakhir, pasar ETP kripto Nordik telah mengalami peningkatan persaingan. Beberapa penerbit telah meluncurkan produk baru di Nasdaq Stockholm, mencakup aset seperti Bitcoin, Solana, XRP, dan token yang terkait dengan tema kecerdasan buatan.

Bitwise memasuki pasar dengan lebih dari $15 miliar aset yang dikelola di seluruh dunia dan kehadiran yang terus berkembang di Eropa. Perusahaan mengatakan pencatatan Stockholm adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk memperluas akses ke investasi kripto dalam pasar yang diatur.

Dengan permintaan institusional di Eropa tetap kuat, Nasdaq Stockholm diharapkan tetap menjadi tempat utama untuk peluncuran ETP kripto baru sepanjang 2026.