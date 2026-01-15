Mereka adalah negara tetangga yang dilanda kekeringan, memiliki populasi dengan ukuran yang kira-kira sama dan keduanya terletak di zona gempa bumi.

Yang pertama memiliki sedikit cadangan minyak dan gas tetapi, meskipun ada salah kelola ekonomi, merupakan ekonomi terbesar ke-17 di dunia pada tahun 2024. Yang kedua memiliki cadangan minyak terbesar ketiga dan gas terbesar kedua secara global tetapi berada di tengah-tengah gejolak politik besar keempatnya dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun – dan jauh lebih miskin dibandingkan yang pertama.

Bandingkan dan kontraskan Turki dengan Iran.

Suku bunga di Turki saat ini mencapai 38 persen yang sangat tinggi dan inflasi masih 31 persen. Namun IMF menetapkan PDB per kapita sedikit lebih dari $18.000. Bagi mereka yang bekerja, upah minimum bulanan telah dinaikkan menjadi 28.000 lira ($655).

Tidak ada yang akan menggambarkan Recep Tayyip Erdoğan, yang menekan suku bunga dan menyebarkan uang tunai menjelang pemilihan pada tahun 2023, sebagai pengelola ekonomi yang baik tetapi pertumbuhan tahun ini diperkirakan lebih dari 3 persen.

Bagaimana bisa? Satu jawaban utama adalah Mittelstand Turki yang berkembang dan tangguh – bisnis berukuran menengah, biasanya milik keluarga, yang dikenal dengan sedikit berlebihan sebagai Macan Anatolia. Dari Irak hingga Somalia hingga Libya dan Mesir, perusahaan-perusahaan Turki mahir dalam mengidentifikasi ceruk pasar di dalam dan luar negeri. Akses ke modal bukan masalah. Bank-bank yang memberi pinjaman kepada para Macan juga sebagian besar profesional dan solid.

Ambisi sangat nyata. Sangat mencolok bahwa selalu ada juru bicara untuk sektor ekonomi Turki apa pun yang dapat Anda pikirkan – pariwisata, perhiasan, pertanian – yang siap untuk mempromosikan, menjual, dan berkomentar kepada koresponden Turki kami yang luar biasa, William Sellars.

Dan kemudian ada Iran. Di sini PDB per kapita sedikit lebih dari $4.000. Ya, itu sebagian besar terdistorsi oleh mata uang yang terdepresiasi dengan cepat. Kemarin rial menyentuh 141.950 toman terhadap dolar, menurut situs web Bonbast (yang mengonversi menggunakan 10 rial ke toman). Rakyat Iran biasa sedang terpukul.

Pada 29 Desember, gubernur bank sentral mengundurkan diri setelah Presiden Masoud Pezeshkian memerintahkan penyatuan berbagai tingkat nilai tukar. Dua hari sebelumnya para bazaari melakukan mogok karena mereka mendapat manfaat dari arbitrase yang tersedia di bawah sistem lama, tetapi dengan melakukan itu memicu dua minggu kerusuhan di mana ratusan atau bahkan ribuan orang telah meninggal.

Iran berbagi banyak atribut Turki – seperti halnya Mesir, Maroko, dan Suriah, yang semuanya memiliki tradisi dagang yang kuat. Jika rakyat dapat melepaskan diri dari belenggu elit ulama dan antek-anteknya di Garda Revolusi, masa depan yang jauh, jauh lebih makmur menanti.

Pelajaran mencolok dari Turki adalah bahwa segala sesuatu tidak harus sempurna agar ekonomi berkembang – tetapi Anda harus membiarkan orang lain ikut dalam pesta.

Sebagian besar negara Timur Tengah, termasuk Iran, dicirikan oleh kecenderungan monopolistik yang kuat dan petahana yang cemburu. Tetapi Turki, sebagian besar, mengizinkan dan mendorong kompetisi.

Ingat: jika Anda dapat mempertahankan pertumbuhan 5 persen selama 14 tahun, ekonomi Anda akan berlipat ganda ukurannya. Biarkan para Macan berkembang.

