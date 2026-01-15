Kelompok pekerja mengecam rencana pemerintah untuk mengekspor gula di tengah penurunan harga

NEGROS OCCIDENTAL, Filipina – Para pemimpin buruh pada Rabu, 14 Januari, mengecam rencana pemerintah untuk mengekspor 100.000 metrik ton (MT) gula produksi lokal, mengkritiknya sebagai langkah yang dapat memperburuk krisis yang sedang berlangsung di industri gula yang disebabkan oleh anjloknya harga pabrik gula.

Departemen Pertanian (DA) pada Selasa, 12 Januari, mengumumkan bahwa mereka menyetujui rencana Sugar Regulatory Administration (SRA) untuk mengekspor 100.000 metrik ton gula mentah ke Amerika Serikat, menyusul kenaikan produksi lokal sebesar 130.000 ton.

Langkah ini dikatakan dimaksudkan untuk mengurangi pasokan domestik dan menstabilkan harga pabrik gula, yang telah turun menjadi P2.000 per karung 50 kilogram.

Wajib Baca Kelompok buruh Negros mengecam Marcos, mengatakan impor gula mendorong industri ke 'ambang kematian'

"Tapi di mana perintah gula untuk rencana ini? Ini terburu-buru," kata Roland de la Cruz, presiden National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines (NACUSIP).

De la Cruz menyerukan transparansi, mengatakan pemerintah harus memberikan rincian tentang volume, harga, dan hal-hal spesifik lainnya.

"Bagi kami, pengumuman yang tidak jelas dari DA ini hanya dimaksudkan untuk menenangkan sektor buruh, yang sangat terdampak saat ini oleh krisis gula yang ada," kata De la Cruz kepada Rappler.

Krisis tersebut telah membuat sejumlah pemilik hacienda di Negros Occidental tidak dapat membayarkan gaji bulan ke-13 untuk pekerja pertanian pada Desember 2025.

Pada Kamis, 15 Januari, Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (DOLE) dijadwalkan akan menyelesaikan laporan kepatuhan dari hacienda lokal.

De la Cruz, yang mengajukan keluhan atas tidak dibayarkannya bonus, memperingatkan bahwa ribuan penerima manfaat reforma agraria (ARB) yang terjun ke perkebunan tebu juga menderita akibat kemerosotan saat ini.

"Itu sebabnya kami tidak senang dengan apa yang disebut langkah sementara – ekspor gula – karena kami mencurigai ini bisa menjadi akal-akalan untuk penggantian impor yang akan semakin memperburuk krisis," katanya.

Kelebihan pasokan gula berasal dari impor berlebihan. Sugar Order No. 8 dari SRA, yang berlaku pada September 2025, membawa 424.000 MT gula impor ke pasar lokal hanya dua minggu sebelum musim penggilingan, meskipun rekomendasi para petani untuk membatasi impor menjadi 150.000 MT.

Dengan 270.000 MT gula impor saat ini berada di pasar lokal, baik DA maupun SRA kesulitan menjual produksi domestik dengan harga yang menutupi biaya.

Dalam sebuah pernyataan, Senator Juan Miguel Zubiri, yang keluarganya terlibat dalam industri gula di Bukidnon dan Negros Occidental, mengatakan pemerintah harus segera campur tangan untuk membantu petani menghadapi kenaikan biaya input dan harga pabrik gula yang di bawah biaya produksi.

Zubiri menyerukan penggunaan maksimal Sugar Development Fund (SDF) di bawah Sugar Industry Development Act (SIDA) untuk memberikan dukungan nyata kepada petani yang sedang berjuang.

Wennie Sancho, penyelenggara Sugar Industry Movement (SAVE-SIM), mengatakan sektor mereka menghadapi "momen tersulit" dan bisa runtuh jika liberalisasi impor gula terus berlanjut.

De la Cruz mengatakan penyelidikan kongres tentang krisis gula telah dijadwalkan pada 23 Januari di Nature's Village di Kota Talisay, dipimpin oleh ketua komite pertanian DPR Mark Enverga dan ketua komite pertanian Senat Francis Pangilinan.

"Jika hasil penyelidikan tidak memuaskan kami, kami mungkin akan menyerukan pengunduran diri segera semua orang yang menyusun Dewan Gula dan juga Administrator Regulasi Gula Pablo Luis Azcona," kata De la Cruz. "Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya pada sektor buruh jika krisis terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan atau setahun akibat kelebihan pasokan gula." – Rappler.com